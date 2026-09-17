Для сохранения памяти и здоровья мозга: тренировка, заменяющая полтора часа дневного сна

Женщина на тренировке / © Credits

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Учёные исследовали влияние физических упражнений на взрослых, не выспавшихся, и определили, какой именно вид тренировки может помочь, а также необходимую продолжительность и интенсивность занятий.

Отдых — один из важнейших факторов поддержания здоровья мозга и формирования новых воспоминаний. Как этого добиться, если ночью не удается полноценно выспаться, рассказывает Woman&Home.

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Ответ на этот вопрос даёт новое исследование Университета Макгилла. Учёные выяснили, что 20 минут физических упражнений умеренной или высокой интенсивности приносят такую же пользу для здоровья мозга, как и 90-минутный дневной сон. Оба варианта помогли участникам сохранить информацию в краткосрочной и долгосрочной памяти.

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После 30 часов без сна участникам предложили либо 90-минутный дневной сон, либо 20-минутную тренировку умеренной или высокой интенсивности. После этого они прошли тест на запоминание изображений. Через три дня результаты теста у тех, кто занимался спортом или спал днём, оказались на 22% лучше, чем у тех, кто не делал ни того, ни другого.

Интересно, что эти методы действовали по-разному. Дневной сон, по-видимому, помогал мозгу восстанавливаться, облегчая восприятие и запоминание новой информации, тогда как физические упражнения способствовали более эффективной работе мозга без дополнительного ощущения усталости.

Никто не утверждает, что физические упражнения могут заменить полноценный ночной сон. Исследователи надеются, что эти результаты пригодятся на рабочих местах, где часто приходится работать в условиях недосыпания, например, в сфере здравоохранения или службах экстренного реагирования. В то же время эта информация будет полезна и для тех, у кого есть проблемы со сном по каким-либо другим причинам.

Недостаток сна влияет практически на все аспекты нашего мышления и жизнедеятельности, но многие люди не могут просто бросить свои дела, чтобы поспать, — отмечает ведущий автор исследования Марк Ройг, профессор Школы физической и эрготерапии Университета Макгилла. Однако результаты исследования показывают, что даже кратковременные физические упражнения могут помочь сохранить одну из важнейших когнитивных способностей.

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Что такое физическая активность высокой и средней интенсивности

Чтобы получить пользу для здоровья мозга, нужно выполнять упражнения с правильной интенсивностью — не слишком тяжелой, но и не слишком легкой. Уровень средней и высокой интенсивности соответствует примерно 80% от вашего максимального пульса (который рассчитывается как 220 минус ваш возраст); исследование рекомендует поддерживать такой темп в течение 20 минут.

Такой пульс сопровождается характерными ощущениями — вы сможете произносить короткие фразы, но не сможете поддерживать полноценную беседу. Если вы можете свободно общаться, значит, интенсивность ниже той, что использовалась в исследовании. Если же вы вообще не можете говорить — уменьшите нагрузку.

Особенно важно правильно подобрать интенсивность, поскольку другие исследования показали, что легкие упражнения такой же продолжительности практически не влияют на здоровье мозга. Постоянные изнурительные тренировки ухудшают настроение и замедляют реакцию. В данном же случае речь шла об одной короткой, но интенсивной нагрузке — и именно эта точность подхода является ключевым открытием. Тип физических упражнений не имеет значения. Вы можете выбрать быструю ходьбу, классические силовые тренировки или плавание — и в любом случае получите пользу. Также можно отслеживать частоту сердечных сокращений в реальном времени с помощью фитнес-трекера.

Выделяйте эти двадцать минут до того момента дня, когда вам предстоит активная умственная деятельность, а не после него. В ходе исследования участники сначала тренировались, а затем занимались обучением.

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