- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 5 мин
Если у вас совсем нет времени на себя: 30-минутная тренировка, которая поможет поддержать физическую форму
Вам не нужно проводить часы в тренажерном зале каждую неделю, чтобы оставаться в форме, благодаря тренировке всего тела, которую можно выполнить менее чем за 30 минут.
Звезды и фитнес-инфлюенсеры могут мимоходом хвастаться тем, что проводят три часа в тренажерном залекаждый день (в конце концов, это часть их работы), но для большинства из нас такое время — это фантазия.
Добавьте к этому работу, семейные обязанности, домашние дела и требования повседневной жизни, и даже часовая силовая тренировка в тренажерном зале иногда просто невозможна.
Поэтому Woman&Homeпредлагает воспользоваться опытом физиотерапевта и инструктора по фитнесу Карен Оуэн,которая разработала короткое и приятное занятие в тренажерном зале на которое нужно всего 30 минут.
Даже короткие периоды движения дают вам большой заряд энергии, что помогает, когда у вас плотный график. А когда кажется, что найти время для физических упражнений — это рутина, помните, что вы никогда не пожалеете об этом ощущении потом.
Программа тренировок для всего тела от Карен перенесет вас в зону свободных весов в вашем спортзале менее чем на 30 минут. С набором гантелей вы будете выполнять сочетание сложных упражнений, экономящих время, и функциональных упражнений с наибольшим эффектом. Вы также можете выполнять эту тренировку дома.
Узкое приседание с отягощением
Это сложное упражнение направлено на ягодичные мышцы, квадрицепсы и аддукторы. Квадрицепсы и ягодичные мышцы — это большие мышцы, поэтому берите тяжелые веса. Однако здесь важнее качество движения. Глубже приседайте и двигайтесь контролируя, прежде чем увеличивать вес.
Вот как это делать:
Держите гантель в каждой руке, либо сбоку, либо на плечах.
Расставив ноги на ширине бедер, держите грудь приподнятой и медленно приседайте (как будто сидите на стуле).
Опуститесь как можно ниже, прежде чем оттолкнуться от пяток.
Стремитесь к двум подходам по 8-10 повторений.
В некоторые дни вы можете заменить узкое приседание (которое больше является упражнением для квадрицепсов) на широкое приседание (которое больше задействует ягодичные мышцы). В широком приседании держите колени на одной линии с пальцами ног.
Выпады с отягощением
Выпады — это функциональное упражнение, которое тренирует ваше равновесие, стабилизирует ваш корпус и бедра. Оно также задействует ваши квадрицепсы, ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Как только вы достигнете стабильности, добавьте более тяжелые веса, чтобы увеличить нагрузку. Вы также можете усовершенствовать это с помощью таких вариаций, как обратные выпады и выпады с ходьбой.
Вот как это сделать:
Держите гантель в каждой руке, опираясь вдоль тела.
Расставив ноги на ширине бедер, сделайте шаг правой ногой вперед и согните колено на линии со средними пальцами ног, держа спину прямо. Опустите заднее колено близко к полу.
Вернитесь в положение стоя, прежде чем повторить.
Стремитесь выполнить три подхода по 8-10 повторений с каждой стороны.
Становая тяга с наклоном
Сочетание двух упражнений в вашей 30-минутной тренировке в тренажерном зале экономит время, одновременно прорабатывая ряд мышц, включая ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, спину и кор (со становой тягой), а также широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы спины и трапециевидные мышцы (с тягой в наклоне).
Карен рекомендует сосредоточиться на диапазоне движений, прежде чем переходить к большим нагрузкам. Работа одной рукой за раз позволяет изолировать широкие мышцы спины и поднимать руку выше.
Вот как это сделать:
Держите пару гантелей возле передней части бедер ладонями внутрь. Станьте прямо, ноги на ширине бедер.
Держите спину прямо и слегка согнув колени, медленно сгибайтесь в бедрах и наклоняйтесь вперед, отводя бедра назад и держа гантели близко к бедрам.
Держите гантели чуть ниже колен, поднимите одну гирю к боковой части грудной клетки и оттяните лопатки назад и вниз.
Оттолкнитесь пятками, чтобы вернуться в положение стоя. Повторите с другой рукой в течение одного полного повторения.
Стремитесь к трем подходам по 8-10 повторений.
Сгибание на бицепсы и жим от плеч
Еще одна комбинация, которая экономит время, это отличный способ развить силу и координацию. Это тренирует ваши бицепсы, дельтовидные и трицепсы, а также дополнительно проработает ваши мышцы кора.
Вот как это сделать:
Станьте, ноги на ширине бедер. Держите гантель в каждой руке, близко к бокам.
Поднимите гантели к плечам, контролируя движения.
Поверните гантели ладонями наружу, прежде чем отжаться над головой.
Контролируя движения, опустите гантели к плечам, поверните ладони внутрь и выполните сгибание бицепсов в обратном направлении.
Стремитесь к трем подходам по 8-10 повторений.
Упражнение «мертвый жук»
Это завершающее упражнение на кор, которое включает три движения по восемь повторений каждое, проработает ваши глубокие мышцы кора и боковые косые мышцы живота. Если у вас есть время, увеличьте количество повторений каждого из этих упражнений, чтобы максимизировать эффект.
Как выполнять упражнение «мертвый жук»:
Лягте на спину в положении «перевернутый стол» (колени согнуты под углом 90 градусов, руки прямо вверх).
Одновременно выпрямите правую ногу, одновременно поднимая левую руку над головой.
Верните ее в исходное положение и повторите упражнение с другой стороны, чтобы выполнить одно повторение.
Стремитесь к 8 повторениям.
Как часто надо тренироваться
Если можете, Карен рекомендует выполнять это упражнение три-четыре раза в неделю. Однако не корите себя, если не можете найти время. Именно столько времени вы должны поднимать вес в идеале. Любое движение полезно для вас.
Через пару недель вы должны начать чувствовать себя иначе. Делая это регулярно, через шесть-восемь недель вы действительно начнете видеть разницу.
Исследования показывают, что короткие тренировки (например, это 30-минутная тренировка в спортзале) могут обеспечить значительный прирост физической формы. Недавнее исследованиепоказало, что всего 30 минут поднятия веса дважды в неделю достаточно для наращивания мышечной массы, даже для тех, кто уже имеет хорошую физическую форму и сильный организм.
Как сделать занятия в спортзале регулярными
Выберите правильный спортзал в правильном месте: Часто ли вы пропускаете занятия в спортзале, потому что добраться туда трудно? Выберите спортзал рядом с вашим домом или рабочим местом, или между ними, чтобы до него было легко добраться по дороге на работу или с работы. Также убедитесь, что это спортзал, где вы чувствуете себя комфортно и вам нравится проводить время.
Ходите с друзьями: Иногда нам нужен кто-то другой, чтобы мотивировать нас ходить в зал. Это делает вас ответственными, и если вы новичок в спортзале, то чувствуете себя увереннее.
Планируйте тренировки как встречу: Карен предупреждает, что если вы никогда не ставите приоритетом свою 30-минутную тренировку в спортзале и просто считаете, что успеете позже, это часто означает, что этого никогда не произойдет. Достаньте свои леггинсы для тренировок и наденьте их сразу, добавьте тренировки в свой дневник, как рабочую встречу или визит к стоматологу, и придерживайтесь его.