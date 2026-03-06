Если у вас совсем нет времени на себя: 30-минутная тренировка, которая поможет поддержать физическую форму

Женщина демонстрирует накачанный пресс / © Credits

Реклама

Звезды и фитнес-инфлюенсеры могут мимоходом хвастаться тем, что проводят три часа в тренажерном залекаждый день (в конце концов, это часть их работы), но для большинства из нас такое время — это фантазия.

Добавьте к этому работу, семейные обязанности, домашние дела и требования повседневной жизни, и даже часовая силовая тренировка в тренажерном зале иногда просто невозможна.

Поэтому Woman&Homeпредлагает воспользоваться опытом физиотерапевта и инструктора по фитнесу Карен Оуэн,которая разработала короткое и приятное занятие в тренажерном зале на которое нужно всего 30 минут.

Реклама

Даже короткие периоды движения дают вам большой заряд энергии, что помогает, когда у вас плотный график. А когда кажется, что найти время для физических упражнений — это рутина, помните, что вы никогда не пожалеете об этом ощущении потом.

Программа тренировок для всего тела от Карен перенесет вас в зону свободных весов в вашем спортзале менее чем на 30 минут. С набором гантелей вы будете выполнять сочетание сложных упражнений, экономящих время, и функциональных упражнений с наибольшим эффектом. Вы также можете выполнять эту тренировку дома.

Узкое приседание с отягощением

Это сложное упражнение направлено на ягодичные мышцы, квадрицепсы и аддукторы. Квадрицепсы и ягодичные мышцы — это большие мышцы, поэтому берите тяжелые веса. Однако здесь важнее качество движения. Глубже приседайте и двигайтесь контролируя, прежде чем увеличивать вес.

Вот как это делать:

Реклама

Держите гантель в каждой руке, либо сбоку, либо на плечах. Расставив ноги на ширине бедер, держите грудь приподнятой и медленно приседайте (как будто сидите на стуле). Опуститесь как можно ниже, прежде чем оттолкнуться от пяток.

Стремитесь к двум подходам по 8-10 повторений.

В некоторые дни вы можете заменить узкое приседание (которое больше является упражнением для квадрицепсов) на широкое приседание (которое больше задействует ягодичные мышцы). В широком приседании держите колени на одной линии с пальцами ног.

Выпады с отягощением

Выпады — это функциональное упражнение, которое тренирует ваше равновесие, стабилизирует ваш корпус и бедра. Оно также задействует ваши квадрицепсы, ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. Как только вы достигнете стабильности, добавьте более тяжелые веса, чтобы увеличить нагрузку. Вы также можете усовершенствовать это с помощью таких вариаций, как обратные выпады и выпады с ходьбой.

Вот как это сделать:

Реклама

Держите гантель в каждой руке, опираясь вдоль тела. Расставив ноги на ширине бедер, сделайте шаг правой ногой вперед и согните колено на линии со средними пальцами ног, держа спину прямо. Опустите заднее колено близко к полу. Вернитесь в положение стоя, прежде чем повторить.

Стремитесь выполнить три подхода по 8-10 повторений с каждой стороны.

Становая тяга с наклоном

Сочетание двух упражнений в вашей 30-минутной тренировке в тренажерном зале экономит время, одновременно прорабатывая ряд мышц, включая ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, спину и кор (со становой тягой), а также широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы спины и трапециевидные мышцы (с тягой в наклоне).

Карен рекомендует сосредоточиться на диапазоне движений, прежде чем переходить к большим нагрузкам. Работа одной рукой за раз позволяет изолировать широкие мышцы спины и поднимать руку выше.

Вот как это сделать:

Реклама

Держите пару гантелей возле передней части бедер ладонями внутрь. Станьте прямо, ноги на ширине бедер. Держите спину прямо и слегка согнув колени, медленно сгибайтесь в бедрах и наклоняйтесь вперед, отводя бедра назад и держа гантели близко к бедрам. Держите гантели чуть ниже колен, поднимите одну гирю к боковой части грудной клетки и оттяните лопатки назад и вниз. Оттолкнитесь пятками, чтобы вернуться в положение стоя. Повторите с другой рукой в течение одного полного повторения.

Стремитесь к трем подходам по 8-10 повторений.

Сгибание на бицепсы и жим от плеч

Еще одна комбинация, которая экономит время, это отличный способ развить силу и координацию. Это тренирует ваши бицепсы, дельтовидные и трицепсы, а также дополнительно проработает ваши мышцы кора.

Вот как это сделать:

Станьте, ноги на ширине бедер. Держите гантель в каждой руке, близко к бокам. Поднимите гантели к плечам, контролируя движения. Поверните гантели ладонями наружу, прежде чем отжаться над головой. Контролируя движения, опустите гантели к плечам, поверните ладони внутрь и выполните сгибание бицепсов в обратном направлении.

Стремитесь к трем подходам по 8-10 повторений.

Реклама

Упражнение «мертвый жук»

Это завершающее упражнение на кор, которое включает три движения по восемь повторений каждое, проработает ваши глубокие мышцы кора и боковые косые мышцы живота. Если у вас есть время, увеличьте количество повторений каждого из этих упражнений, чтобы максимизировать эффект.

Как выполнять упражнение «мертвый жук»:

Лягте на спину в положении «перевернутый стол» (колени согнуты под углом 90 градусов, руки прямо вверх). Одновременно выпрямите правую ногу, одновременно поднимая левую руку над головой. Верните ее в исходное положение и повторите упражнение с другой стороны, чтобы выполнить одно повторение.

Стремитесь к 8 повторениям.

Как часто надо тренироваться

Если можете, Карен рекомендует выполнять это упражнение три-четыре раза в неделю. Однако не корите себя, если не можете найти время. Именно столько времени вы должны поднимать вес в идеале. Любое движение полезно для вас.

Реклама

Через пару недель вы должны начать чувствовать себя иначе. Делая это регулярно, через шесть-восемь недель вы действительно начнете видеть разницу.

Исследования показывают, что короткие тренировки (например, это 30-минутная тренировка в спортзале) могут обеспечить значительный прирост физической формы. Недавнее исследованиепоказало, что всего 30 минут поднятия веса дважды в неделю достаточно для наращивания мышечной массы, даже для тех, кто уже имеет хорошую физическую форму и сильный организм.

Как сделать занятия в спортзале регулярными

Выберите правильный спортзал в правильном месте: Часто ли вы пропускаете занятия в спортзале, потому что добраться туда трудно? Выберите спортзал рядом с вашим домом или рабочим местом, или между ними, чтобы до него было легко добраться по дороге на работу или с работы. Также убедитесь, что это спортзал, где вы чувствуете себя комфортно и вам нравится проводить время.

Ходите с друзьями: Иногда нам нужен кто-то другой, чтобы мотивировать нас ходить в зал. Это делает вас ответственными, и если вы новичок в спортзале, то чувствуете себя увереннее.

Реклама

Планируйте тренировки как встречу: Карен предупреждает, что если вы никогда не ставите приоритетом свою 30-минутную тренировку в спортзале и просто считаете, что успеете позже, это часто означает, что этого никогда не произойдет. Достаньте свои леггинсы для тренировок и наденьте их сразу, добавьте тренировки в свой дневник, как рабочую встречу или визит к стоматологу, и придерживайтесь его.