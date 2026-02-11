- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Это не жир — как осанка влияет на складки под руками и упражнения, которые помогут их убрать
Складки под мышками — тема, которая беспокоит многих женщин. Но что, если дело вовсе не в весе или «лишнем жире», а в нашей осанке.
Складки под руками часто автоматически записывают в «проблемные зоны», которые якобы нужно срочно худеть, маскировать или «сжигать». Но физиология и современная тренерская практика говорят о другом: форма тела часто отражает не количество жира, а качество движения, положение плеч и напряжение мышц.
Об этом и говорит Катя Лагартиша — многократная чемпионка мира по единоборствам, которая хорошо знает, как осанка влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие.
Почему появляются складки под мышками
У многих людей, которые много сидят, работают за ноутбуком или постоянно держат плечи «внутри», формируется так называемая закрытая осанка:
плечи опущены и сведены вперед
грудные мышцы постоянно напряжены и укорочены
верх спины и плечевой пояс теряют подвижность
В таком положении мягкие ткани перераспределяются и в зоне подмышек могут появляться складки, даже у стройных людей. Это не означает, что лимфоузлы «пережимаются» в медицинском смысле. Но длительное мышечное напряжение и ограниченное движение действительно могут ухудшать отток жидкости, создавать ощущение отечности и «застоя».
Осанка, лимфообращение и самочувствие
Лимфатическая система не имеет «насоса», как сердце в кровообращении. Ее движение зависит от:
дыхание
движения мышц
положение тела
Когда грудная клетка постоянно зажата, а плечи сведены вперед, тело буквально перестает свободно двигаться. Именно поэтому мягкие, регулярные упражнения на раскрытие грудной зоны могут:
улучшить подвижность плеч
уменьшить ощущение напряжения
положительно повлиять на общее ощущение легкости в теле
Это не магия — это анатомия.
Упражнения, которые можно делать ежедневно
Эти упражнения не требуют оборудования, специальной формы или спортзала. Они безопасны и подходят для ежедневной практики.
Вытяжение грудной клетки с опорой
Как выполнять:
Упритесь руками в подоконник, стул или стол.
Отойдите назад на вытянутые руки.
Медленно «провисните» грудной клеткой вниз, раскрывайте плечи.
Дышите спокойно.
Держите 30 секунд. Ощущения должны быть мягкими и без боли. Это не растягивание «через силу».
Боковое раскрытие возле стены
Как выполнять:
Станьте боком к стене.
Прижмите к ней бедро и тыльную сторону ладони.
Плечи расслаблены, грудная клетка открывается.
Дышите глубоко.
30 секунд на каждую сторону. Это упражнение помогает снять асимметричное напряжение, которое часто накапливается из-за ношения сумки на одном плече или работы за мышкой.
Складки под руками — не приговор и не «ваша ошибка». Очень часто это лишь знак, что телу тесно в привычной позе. Чуть больше пространства в плечах, чуть больше дыхания и тело отвечает благодарностью.
Как и в моде, в теле сегодня главный тренд — легкость, осознанность и забота о себе, а не борьба.