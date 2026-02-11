Это не жир - как осанка влияет на складки под руками и упражнения, которые помогут их убрать / © Credits

Реклама

Складки под руками часто автоматически записывают в «проблемные зоны», которые якобы нужно срочно худеть, маскировать или «сжигать». Но физиология и современная тренерская практика говорят о другом: форма тела часто отражает не количество жира, а качество движения, положение плеч и напряжение мышц.

Об этом и говорит Катя Лагартиша — многократная чемпионка мира по единоборствам, которая хорошо знает, как осанка влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие.

Почему появляются складки под мышками

У многих людей, которые много сидят, работают за ноутбуком или постоянно держат плечи «внутри», формируется так называемая закрытая осанка:

Реклама

плечи опущены и сведены вперед

грудные мышцы постоянно напряжены и укорочены

верх спины и плечевой пояс теряют подвижность

В таком положении мягкие ткани перераспределяются и в зоне подмышек могут появляться складки, даже у стройных людей. Это не означает, что лимфоузлы «пережимаются» в медицинском смысле. Но длительное мышечное напряжение и ограниченное движение действительно могут ухудшать отток жидкости, создавать ощущение отечности и «застоя».

Осанка, лимфообращение и самочувствие

Лимфатическая система не имеет «насоса», как сердце в кровообращении. Ее движение зависит от:

дыхание

движения мышц

положение тела

Когда грудная клетка постоянно зажата, а плечи сведены вперед, тело буквально перестает свободно двигаться. Именно поэтому мягкие, регулярные упражнения на раскрытие грудной зоны могут:

улучшить подвижность плеч

уменьшить ощущение напряжения

положительно повлиять на общее ощущение легкости в теле

Это не магия — это анатомия.

Реклама

Упражнения, которые можно делать ежедневно

Эти упражнения не требуют оборудования, специальной формы или спортзала. Они безопасны и подходят для ежедневной практики.

Вытяжение грудной клетки с опорой

Катя Лагартиша instagram.com_katya.lagartixa / © Instagram

Как выполнять:

Упритесь руками в подоконник, стул или стол. Отойдите назад на вытянутые руки. Медленно «провисните» грудной клеткой вниз, раскрывайте плечи. Дышите спокойно.

Держите 30 секунд. Ощущения должны быть мягкими и без боли. Это не растягивание «через силу».

Боковое раскрытие возле стены

Катя Лагартиша instagram.com_katya.lagartixa / © Instagram

Как выполнять:

Реклама

Станьте боком к стене. Прижмите к ней бедро и тыльную сторону ладони. Плечи расслаблены, грудная клетка открывается. Дышите глубоко.

30 секунд на каждую сторону. Это упражнение помогает снять асимметричное напряжение, которое часто накапливается из-за ношения сумки на одном плече или работы за мышкой.

Складки под руками — не приговор и не «ваша ошибка». Очень часто это лишь знак, что телу тесно в привычной позе. Чуть больше пространства в плечах, чуть больше дыхания и тело отвечает благодарностью.

Как и в моде, в теле сегодня главный тренд — легкость, осознанность и забота о себе, а не борьба.