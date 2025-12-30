Фитнес-тренды 2026: новые спортивные тенденции / © Credits

Если в 2024-2025 годах Instagram и спортзалы «правили» Reformer Pilates, HYROX и падель, то 2026 обещает новую волну активностей, которые захватят сердца украинцев. Издание RTÉ рассказало, что станет популярным в следующем году.

Трейл

Все больше людей выбирают активности на свежем воздухе, а трейл (бег по тропам на природе) становится настоящим хитом. Вы наверняка видели бум бегунов по дорогам, но в 2026 году ожидается значительный рост трейла. Бег на природе менее привязан к конкретным скоростям или дистанциям, все зависит от рельефа и высоты.

Совет: бег с группой безопаснее и помогает ориентироваться на маршрутах.

Горячая йога и пилатес

Если вы любите ощущение сауны после тренировки, попробуйте горячую йогу или пилатес. Дополнительное тепло повышает сердечный ритм и заставляет тело работать активнее, но сохраняет при этом низкий уровень нагрузки на суставы. Популярность горячего пилатеса и йоги в 2026 году будет только расти.

Для кого подходит: возрастная категория от подростков до людей за шестьдесят, ведь физическая нагрузка при высокой температуре помогает восстанавливаться после активных видов спорта, расслабляет мышцы и положительно влияет на психику.

Пиклбол

Пиклбол уже популярен в США и вскоре он «распространится» и в Европе и Украине. Почему он так интересен:

Меньше физической нагрузки, чем в теннисе.

Ракетки напоминают теннисные, игра идет через сетку.

Подходит для взрослых, людей старшего возраста и новичков.

Это отличный способ начать заниматься спортом без страха и перегрузок.

Триатлон и акватлон

Триатлон уже давно перестал быть эксклюзивом профессиональных спортсменов. Акватлон (плавание и бег) становится популярнее, ведь исключает велодистанцию. Открытые водные заплывы, холодные ванны и плавание на природе становятся трендом среди тех, кто заботится о здоровье и закалке.

Виртуальные фитнес-классы

Хотя офлайн-занятия остаются актуальными, виртуальные тренировки набирают большую популярность. Почему это удобно:

Доступность и гибкость, ведь тренировки можно делать где угодно, даже дома.

Для новичков это безопасный способ попробовать спорт без страха «не вписаться».

Многие люди комбинируют живые занятия с онлайн тренировкой — дважды в неделю в спортзале и один-два раза дома.

Виртуальные классы открывают двери новичкам, которые боятся зайти в зал и не знать хореографию или упражнения.

2026 год обещает быть насыщенным в мире фитнеса, главное — выбрать активность, которая приносит удовольствие и работает на ваше тело. Тренды приходят и уходят, а любовь к движению остается навсегда.