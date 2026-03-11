Ходьба: 13 неожиданных преимуществ для здоровья и простые способы сделать ее ежедневной привычкой

Ноги в ярких кроссовках / © Credits

Ходьба в течение 30 минут ежедневно может улучшить ваше здоровье гораздо больше, чем вы могли бы ожидать.

Ходьба — это не только фантастическое кардиоупражнение с низкой нагрузкой, она значительно улучшает ваше психическое и эмоциональное здоровье и помогает достичь ряда целей по здоровью — от стресса до сна.

Real Simple спросил экспертов в области здравоохранения о самых больших преимуществах ходьбы, и вот что они сказали.

Повышает уровень энергии

Немногие люди признают ходьбу настоящей тренировкой. Возможно, это слишком легко, слишком распространено, слишком приятно или слишком расслабляюще, чтобы считаться серьезной формой физических упражнений. Но на самом деле лучшее в этом замечательном занятии то, что это одно из самых простых упражнений, которые вы можете делать постоянно.

Это звучит как замкнутый круг, ведь для ходьбы нужна энергия, но ходьба повышает ваш уровень энергии. Но это правда. Доказано, что ходьба повышает вашу энергию и выносливость. Чем больше вы это делаете, тем больше бодритесь.

Однако проблема заключается в том, чтобы сделать ходьбу (или регулярное движение в целом) частью вашего ежедневного распорядка. Многие тренеры по здравоохранению, врачи и фитнес-тренеры скажут вам, что лучшая форма физических упражнений — это та, которую вы действительно будете делать регулярно.

Улучшает здоровье сердца

Есть причина, почему ходьбу считают одной из лучших форм физических упражнений для здоровья сердца. Ходьба 30 минут или более ежедневно может фактически снизить риск сердечных заболеваний, уменьшая риск инсульта на целых 35 процентов. Кроме того, ежедневная ходьба может помочь вам поддерживать здоровый вес, метаболизм, артериальное давление и уровень холестерина в крови, что помогает поддерживать вашу сердечно-сосудистую систему в хорошей форме.

Даже если вы не можете выделить 30 минут в день, данные свидетельствуют о том, что даже небольшое количество ходьбы лучше, чем ничего, когда дело доходит до наших сердец (да, энергичная уборка пылесосом, игры с детьми, выгул собаки и долгий поход за продуктами — все это учитывается!).

Ходьба может спасти вам жизнь. Быстрая ходьба (даже всего 11 минут в день) значительно снижает риск сердечных заболеваний, различных видов рака и общей смертности. Какой лучший аргумент в пользу того, чтобы зашнуровать обувь и выйти на улицу?

Снижает стресс и улучшает настроение

Не секрет, что физические упражнения — это хорошо исследованный и проверенный способ уменьшить стресс. Ходьба высвобождает эндорфины, химическое вещество, вызывающее хорошее самочувствие, способствующее состоянию удовольствия, такому как смех и любовь. Эндорфины взаимодействуют с рецепторами в мозге и вызывают ощущение благополучия, повышение самооценки, повышение толерантности к боли и даже ощущение эйфории, которое часто называют «кайфом бегуна».

Активность влияет на то, как наш мозг обрабатывает нейромедиаторы, такие как дофамин. Это имеет немедленное положительное влияние.

Уменьшает депрессию

Исследования показывают, что физическая активность, включая ходьбу, может уменьшить депрессию. Даже ходьба быстрым темпом всего 2,5 часа в неделю связана со значительно более низким риском депрессии по сравнению с теми, которые не занимаются физическими упражнениями.

Контролирует уровень сахара в крови

Метаанализ данных более 300 000 участников сделал важное открытие : те, кто регулярно ходил, имели на 30 процентов более низкий риск развития диабета 2 типа. Это объясняется тем, что ходьба может помочь контролировать или снижать уровень сахара в крови.

Ходьба быстрым темпом была связана с 41 процентом более низким риском развития диабета 2 типа. С другой стороны, исследование , проведенное с участием 201 человека с диабетом 2 типа, показало, что каждые дополнительные 2600 шагов ежедневной ходьбы связаны со снижением уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) или уровня сахара в крови на 0,2 процента.

Повышает иммунную функцию

Еще одна польза для здоровья от ежедневной ходьбы: исследователи считают, что физические упражнения могут значительно повысить иммунную функцию, потенциально вызывая изменение антител и лейкоцитов, которые помогают вашему организму бороться с болезнями.

Временное повышение температуры тела

Температура также может предотвращать рост бактерий, одновременно замедляя высвобождение гормонов стресса (что может увеличить риск заболевания). Кроме того, ходьба может вымывать бактерии из легких и дыхательных путей, уменьшая риск подхватить вирусы простуды и гриппа.

Облегчает боль в пояснице

В исследовании были привлечены участники с болью в пояснице, половина из них должна была пройти программу укрепления мышц в реабилитационной клинике, а половине — пройти программу регулярной аэробной ходьбы (два-три раза в неделю в течение 20-40 минут). Обе группы сообщили, что их боль значительно улучшилась.

По словам исследователей, ходьба укрепляет мышцы живота и спины подобно реабилитационным упражнениям, и дополнительным преимуществом была бесплатность и доступность в любое время. Как еще один бонус, участники ходьбы улучшили свою общую физическую форму.

Укрепляет суставы

Ходьба может играть огромную роль в уменьшении развития и прогрессирования остеоартрита, формы артрита, которая поражает суставы. Физические упражнения давно демонстрируют преимущества в лечении и профилактике остеоартрита: недавнее исследование показывает, что ходьба может уменьшить боль и замедлить прогрессирование заболевания.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые ходили для физических упражнений, наблюдалось на 40 процентов меньше развития новых частых болей в коленях по сравнению с группой, которая не ходила.15 Физические упражнения, такие как ходьба, имеют многочисленные преимущества для здоровья и всегда должны быть первоочередным средством профилактики и лечения дегенеративных заболеваний суставов.

Повышает креативность

В серии из четырех экспериментов, проведенных в Стэнфордском университете, исследователи сравнили уровень креативности участников во время ходьбы и сидя. Когда исследователи провели тест, который включал представление новых способов использования обычных предметов, таких как кирпич или обувь, творческий потенциал участников исследования увеличился в среднем на 60 процентов, независимо от того, прогуливались ли они на свежем воздухе или ходили в помещении на беговой дорожке.

Как писали авторы исследования, ходьба открывает свободный поток идей, и это простое и надежное решение для достижения целей повышения креативности и увеличения физической активности.

Улучшает осанку

Ежедневная ходьба может значительно улучшить осанку, поскольку она способствует вертикальному положению и укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник. Это преимущество включает ваш корпус, мышцы таза и спину. Ходьба также способствует лучшему балансу и координации, которые необходимы для поддержания хорошей осанки.

Чем больше вы ходите со временем, тем меньше у вас будет мышечного дисбаланса и напряжения в суставах, что может негативно сказаться на вашей осанке. Вам станет легче и естественнее стоять вертикально, как во время движения, так и в состоянии покоя. Лучшая осанка не только улучшает физический вид, но и важна для предотвращения хронической боли и дискомфорта, связанным с неправильным положением тела, особенно с возрастом.

Увеличивает емкость легких

Регулярная ходьба также может увеличить емкость легких, поскольку чем больше вы это делаете, тем больше постепенно увеличиваете эффективность и силу дыхательных мышц. Это работает так: во время ходьбы вашему телу нужно больше кислорода. Это заставляет ваши легкие работать интенсивнее и расширяться, чтобы доставлять этот кислород в кровь.

Со временем это увеличение дыхательных усилий укрепляет вашу диафрагму и другие мышцы, необходимые для правильного дыхания. Это важно, поскольку улучшенная емкость легких может помочь вам легче дышать во время физической активности, поэтому вы чувствуете меньшую одышку и имеете лучшую выносливость.

Улучшает сон

Ходьба также улучшает качество вашего сна. В конце концов, ходьба помогает регулировать естественный циркадный ритм вашего организма, который является внутренними часами, контролирующими циклы сна и бодрствования. Она увеличивает выработку гормонов, способствующих сну (таких как мелатонин), что облегчает засыпание и длительный сон. А снижение тревожности и стресса от ходьбы также может помочь вам крепче спать ночью.

Улучшает ваше равновесие и координацию

Если вы хотите поработать над равновесием, добавьте ходьбу в свой фитнес-репертуар. Исследователи сравнили режим ходьбы с тренировками на равновесие и силу и обнаружили, что тренировка на ходьбу уменьшила риск падений значительно уменьшает по сравнению с силовыми тренировками у пожилых людей.

Если вы любите ходьбу назад, это может обеспечить дополнительные преимущества для вашего равновесия, это считается эффективной терапией для людей, которые восстанавливаются после инсультов.

Как сделать ходьбу ежедневной привычкой

Вот несколько простых хитростей, чтобы незаметно добавить дополнительные шаги.

Ходите по лестнице вместо лифта.

Паркуйтесь дальше, когда выполняете поручение.

Прогуляйтесь по дому, пока заваривается кофе.

Устройте «прогулку» вместо того, чтобы сидеть за столом.

Прогуляйтесь по полю во время спортивной тренировки детей.

Сделайте встречи с друзьями прогулкой по парку или пешим походом, вместо более сидячего занятия.

Независимо от того, ходите ли вы частями или сразу, превращение ходьбы в регулярную привычку поможет ей стать второй натурой. Повторение является ключевым, когда речь идет о развитии привычки.

Сколько нужно ходить, чтобы увидеть пользу для здоровья

Как и с большинством упражнений, вам следует обращать меньше внимания на цифры и больше на то, как вы себя чувствуете. Сколько нужно ходить, чтобы увидеть пользу для здоровья, будет зависеть от различных факторов, таких как ваш начальный уровень физической подготовки, ваш вес, ваш темп и т.д. Если вы не замечаете никакой пользы для здоровья от ходьбы, попробуйте дольше ходить или ускорить темп, чтобы тратить больше энергии. Исследования показывают, что ходьба быстрым темпом в течение не менее 150 минут в неделю полезна для вас.

Обеспечивает ли ходьба назад на беговой дорожке пользу для здоровья

Да, ходьба назад на беговой дорожке действительно обеспечивает пользу для здоровья. Ходьба назад также может помочь вам проработать различные группы мышц ног, чем ходьба вперед, что может помочь улучшить общий баланс, координацию и силу. Однако прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.

Насколько полезна для вас ходьба по сравнению с бегом и ездой на велосипеде

Ходьба заставляет ваше сердце биться чаще, как и бег и езда на велосипеде. Однако, то, насколько полезным для здоровья вы можете быть от ходьбы, зависит от нескольких факторов. Например, ходьба вверх потребует больше энергии, чем ходьба по ровной местности. Ходьба на более высокой скорости также может потребовать больше усилий, чем езда на велосипеде на медленной скорости. Вы также можете рассмотреть возможность ношения утяжеленного жилета или утяжелителей на лодыжках, чтобы увеличить интенсивность ваших тренировок во время ходьбы. Обычно бег и поезда на велосипеде являются кардиотренировками с большей интенсивностью, поскольку они требуют больше физических нагрузок.

Нужно ли вам делать 10 000 шагов в день

Когда-то 10 000 шагов в день было установлено как ежедневная фитнес-цель, но такие факторы, как ваш возраст, здоровье и уровень физической подготовки, могли сделать это недостижимым. Если вы хотите поставить себе цель в 10 000 шагов, вы можете начать с увеличения количества шагов понемногу — например, обязуйтесь делать дополнительные 500 шагов в день — пока не достигнете этой золотой середины.