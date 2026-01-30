- Дата публикации
Ходьба крабом — упражнение, которое укрепляет ноги, ягодицы и улучшает баланс
Если вы думаете, что эффективная тренировка нижней части тела ограничивается приседаниями или выпадами, пришло время открыть для себя «крабовую ходьбу».
Это простое, но мощное упражнение помогает укрепить ноги, ягодицы, бедра и улучшить стабильность и баланс — и все это можно делать дома с минимальным оборудованием: весом собственного тела, резинкой или легкими гантелями, об этом рассказало издание Woman&Home.
Наши ноги, ягодицы и мышцы бедер работают постоянно: при ходьбе, подъеме по лестнице или во время тренировок. Они поддерживают баланс, стабильность таза и силу для повседневных движений. Поэтому важно поддерживать их в форме не только с помощью классических упражнений, таких как приседания, выпады или становое тяжение, но и новых, нестандартных движений, которые активно задействуют другие группы мышц.
Крабовая ходьба — именно такое упражнение, оно расширяет возможности тренировки, добавляет боковые движения, которые задействуют туловище, плечи и одновременно тренируют координацию.
Что такое крабовая ходьба
Это боковая ходьба в приседе. В отличие от большинства упражнений для нижней части тела, где движение идет вверх-вниз или вперед-назад, здесь вы двигаетесь в сторону под сопротивлением собственного тела или с использованием резинки или гантелей.
Это движение активирует ягодицы, бедра, туловище и мышцы голеней, а также помогает улучшить стабильность и координацию. Регулярные тренировки могут положительно влиять на производительность бегунов, велосипедистов и тех, кто много ходит.
Как выполнять крабовую ходьбу
Позиция: стать на ширине бедер, колени слегка согнуты.
Приседания: опуститься в полуприсед (около 45 градусов), держать грудь приподнятой, активировать мышцы туловища.
Ходьба в сторону: сделайте шаг в сторону, затем подтяните вторую ногу за ней.
Повторение: сделайте 12 шагов в каждую сторону, повторите 3 подхода.
Для более сложного варианта можно использовать короткую толстую резинку над коленями или легкие гантели.
Эффективность упражнения
Укрепляет все мышцы нижней части тела. Крабовая ходьба привлекает ягодицы, квадрицепсы, бедра, туловище и даже мелкие мышцы голеней. Полуприседания создают достаточную нагрузку для роста силы и мышц.
Улучшает стабильность. Боковое движение в приседе — это испытание баланса. Регулярные тренировки укрепляют мышцы таза и бедер, а это поддерживает стабильность тела во время повседневных движений.
Развивает баланс и координацию. Шесть недель боковой ходьбы улучшают баланс, уменьшают риск падений и повышают эффективность ходьбы у людей старшего возраста.
Подходит для любого уровня подготовки. Это упражнение универсально, оно под силу и начинающим, и опытным спортсменам. Вы можете регулировать интенсивность, например, добавлять резинку, двигаться быстрее или использовать гантели.
Преимущества домашней тренировки
Компактно: не требуется много места.
Минимум оборудования: вес тела, резинка, легкие гантели.
Весело: разнообразие в рутине тренировок, новый вызов для мышц.
Безопасно: контролируемая нагрузка для стабильности и равновесия.
Крабовая ходьба — это простое, но мощное упражнение, которое укрепляет ноги, ягодицы и бедра, улучшает баланс и все это можно делать дома. Добавьте его в свою домашнюю программу два-три раза в неделю и ваша нижняя часть тела получит новый уровень полезной нагрузки.