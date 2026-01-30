Ходьба крабом / © Credits

Это простое, но мощное упражнение помогает укрепить ноги, ягодицы, бедра и улучшить стабильность и баланс — и все это можно делать дома с минимальным оборудованием: весом собственного тела, резинкой или легкими гантелями, об этом рассказало издание Woman&Home.

Наши ноги, ягодицы и мышцы бедер работают постоянно: при ходьбе, подъеме по лестнице или во время тренировок. Они поддерживают баланс, стабильность таза и силу для повседневных движений. Поэтому важно поддерживать их в форме не только с помощью классических упражнений, таких как приседания, выпады или становое тяжение, но и новых, нестандартных движений, которые активно задействуют другие группы мышц.

Крабовая ходьба — именно такое упражнение, оно расширяет возможности тренировки, добавляет боковые движения, которые задействуют туловище, плечи и одновременно тренируют координацию.

Что такое крабовая ходьба

Это боковая ходьба в приседе. В отличие от большинства упражнений для нижней части тела, где движение идет вверх-вниз или вперед-назад, здесь вы двигаетесь в сторону под сопротивлением собственного тела или с использованием резинки или гантелей.

Это движение активирует ягодицы, бедра, туловище и мышцы голеней, а также помогает улучшить стабильность и координацию. Регулярные тренировки могут положительно влиять на производительность бегунов, велосипедистов и тех, кто много ходит.

Как выполнять крабовую ходьбу

Позиция: стать на ширине бедер, колени слегка согнуты. Приседания: опуститься в полуприсед (около 45 градусов), держать грудь приподнятой, активировать мышцы туловища. Ходьба в сторону: сделайте шаг в сторону, затем подтяните вторую ногу за ней. Повторение: сделайте 12 шагов в каждую сторону, повторите 3 подхода.

Для более сложного варианта можно использовать короткую толстую резинку над коленями или легкие гантели.

Эффективность упражнения

Укрепляет все мышцы нижней части тела. Крабовая ходьба привлекает ягодицы, квадрицепсы, бедра, туловище и даже мелкие мышцы голеней. Полуприседания создают достаточную нагрузку для роста силы и мышц.

Улучшает стабильность. Боковое движение в приседе — это испытание баланса. Регулярные тренировки укрепляют мышцы таза и бедер, а это поддерживает стабильность тела во время повседневных движений.

Развивает баланс и координацию. Шесть недель боковой ходьбы улучшают баланс, уменьшают риск падений и повышают эффективность ходьбы у людей старшего возраста.

Подходит для любого уровня подготовки. Это упражнение универсально, оно под силу и начинающим, и опытным спортсменам. Вы можете регулировать интенсивность, например, добавлять резинку, двигаться быстрее или использовать гантели.

Преимущества домашней тренировки

Компактно: не требуется много места.

Минимум оборудования: вес тела, резинка, легкие гантели.

Весело: разнообразие в рутине тренировок, новый вызов для мышц.

Безопасно: контролируемая нагрузка для стабильности и равновесия.

Крабовая ходьба — это простое, но мощное упражнение, которое укрепляет ноги, ягодицы и бедра, улучшает баланс и все это можно делать дома. Добавьте его в свою домашнюю программу два-три раза в неделю и ваша нижняя часть тела получит новый уровень полезной нагрузки.