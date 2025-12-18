Женщина занимается фитнесом / © Credits

То, что здоровье мозга связано с нашей физической формой — не секрет, потому что в последнее время исследователи уделяют этой теме много внимания.

О новом исследовании рассказывает The Washington Post.

Если вам нужна еще одна причина посетить спортзал этой зимой, новое исследование почти 1200 здоровых мужчин и женщин среднего возраста показало, что те, кто имеет большую мышечную массу, как правило, имеют более молодой мозг, чем те, кто имеет меньше мышц.

Выводы, которые были представлены в этом месяце, дополняют доказательства того, что наращивание и поддержание мышечной массы с возрастом также может быть ключом к наращиванию и поддержанию здоровья мозга.

Исследователи также обнаружили, что те, кто имеет высокий уровень глубокого жира на животе, имели более старший мозг, что ставит вопрос о потенциально негативном влиянии некоторых видов жира в организме на мозг и о том, насколько важно сочетать силовые тренировки с похудением, если мы хотим, чтобы наш мозг оставался молодым.

Почему физические упражнения полезны для мозга

Идея о том, что физические упражнения полезны для нашего мозга, вряд ли является новой. Предыдущие исследования на грызунах показали, что после физических нагрузок мозг животных переполняется нейрохимическим веществом, которое называется нейротрофическим фактором, производным от мозга, или BDNF. Иногда его называют «чудодейственным фактором для мозга», BDNF помогает стимулировать создание нейронов. Неудивительно, что после физических нагрузок в мозге мышей и крыс обычно образуется вдвое-втрое больше новых клеток мозга, чем у малоподвижных животных. Животные, занимающиеся физическими упражнениями, также прекрасно справляются с тестами на интеллект грызунов.

Люди, которые занимаются физическими упражнениями, также демонстрируют значительное увеличение уровня BDNF в крови после физических нагрузок.

Другие исследования показали, что всего 25 минут в неделю ходьбы, езды на велосипеде, плавания или подобных упражнений могут быть тесно связаны с увеличением объема мозга у пожилых людей, тогда как выполнение всего 3000 шагов в день помогает замедлить когнитивное снижение у людей с высоким риском болезни Альцгеймера.

Но большинство этих исследований касались аэробных упражнений и влияния на мозг выносливости. Меньше исследований рассматривало роль мышечной массы. Также остается много вопросов о роли жира в организме для здоровья мозга, особенно глубокого, внутреннего жира вокруг живота, известного как висцеральный жир, который может усиливать воспаление во всем теле, включая, потенциально, и в мозге.

Как узнать, ваш мозг молодой или старый

Для нового исследования ученые решили глубоко заглянуть внутрь тканей тела и мозга людей с помощью магнитно-резонансной томографии.

Они обратились к существующим сканам всего тела 1164 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Чтобы понять риск деменции, мы должны сосредоточиться на среднем возрасте, сказал Сайрус Раджи, старший автор исследования. Именно в среднем возрасте мы обычно начинаем развивать — или избегать — большинство распространенных факторов риска развития деменции в будущем, сказал он, что делает этот период критическим для исследования.

Ученые использовали искусственный интеллект для анализа сканов и определения общей мышечной массы и жира в организме людей. Жир в теле характеризовался как висцеральный или подкожный, другой тип жира, находящийся непосредственно под нашей кожей.

Исследователи определили видимый возраст мозга людей, используя алгоритмы, основанные на сканировании десятков тысяч других мозгов. Это обеспечило контрольные показатели типичной структуры и объема мозга для человека любого возраста. Мозг людей мог либо соответствовать контрольным показателям своего хронологического возраста, либо иметь вид мозга людей младшего или старшего возраста. Мозг, который имеет вид старшего, имеет повышенный риск раннего когнитивного снижения.

Больше мышц означает более молодой мозг

Исследователи обнаружили, что количество мышечной массы людей и их висцеральный жир были тесно связаны с их видимым возрастом мозга, хотя и противоположными способами.

Чем больше мышечная масса, тем моложе выглядит мозг, сказал Раджи. И чем больше висцерального жира присутствовало, тем старше выглядел мозг. Люди, чье соотношение висцерального жира к мышечной массе было особенно высоким — это означает, что они имели относительно большой уровень висцерального жира и низкий уровень мышечной массы — обычно имели самый старый вид мозга. (Подкожный жир никоим образом не связан с возрастом мозга).

Исследование не рассматривало, как мышцы и жир влияют на мозг, но обе ткани высвобождают различные биохимические вещества, которые могут попадать в мозг и запускать там различные процессы, сказал Раджи. Вещества из мышц, как правило, способствуют созданию и интеграции клеток мозга и нейронных связей; вещества из висцерального жира делают наоборот.

На практическом уровне результаты подчеркивают, что упражнения с сопротивлением чрезвычайно важны для здорового старения мозга, сказал Раджи. Большинство из нас начинают терять мышечную массу в среднем возрасте, но силовые тренировки могут замедлить или даже обратить вспять это снижение.

Избавление от висцерального жира также является хорошей идеей для нашего мозга, сказал он. Как аэробные, так и упражнения с сопротивлением будут направлены на висцеральный жир. Использование препаратов для похудения, также может существенно уменьшить висцеральный жир. Но многие люди, которые принимают эти препараты, теряют мышечную массу, сказал Раджи, если только они также не поднимают тяжести.

Исследование имеет ограничения. Оно не было опубликовано и не рецензировано. Поскольку это не эксперимент, оно также не может показать, что больше мышц и меньше жира на животе приводят к более медленному старению мозга — только то, что эти состояния связаны между собой.

Но его выводы являются правдоподобными и согласуются с результатами большого количества других исследований.

По сути, послание исследования простое, действенное и даже: если вы хотите более молодой, здоровый мозг, тренируйтесь с нагрузкой.