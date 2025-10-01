Хватит придумывать: опытный тренер объяснил, как долго на самом деле необходимо держать планку

Планка / © Credits

Во время тренировок, стоя в планке, многие из нас считают секунды, но все мы знаем, насколько полезно это упражнение для корпуса, спины и плеч, поэтому все равно стоим.

Поддержание силы нашего корпуса может помочь предотвратить и облегчить боль в спине и бедрах, улучшить баланс и стабильность, а также позволить нам выполнять упражнения с отягощением и ежедневные задачи, такие как поднятие и переноска.

Woman&home расспросил тренера Паулину Складановскую о том, как долго на самом деле надо стоять в планке, чтобы достичь прогресса в тренировках.

Складановская является большой поклонницей планки и говорит, что она присутствует на всех ее занятиях. Планка задействует примерно на 30% больше мышц, чем традиционные скручивания, объясняет она. Но если вы чувствуете, что время бесконечно, когда выполняете это упражнение, возможно, вам стоит знать точное количество секунд, в течение которых следует удерживать его. К счастью, она ответила на этот ключевой вопрос.

Когда вы новичок

Когда вы новичок в планке, основное внимание должно быть сосредоточено на вашей технике, поэтому если вы можете удерживать планку на коленях или пальцах ног примерно пять-десять секунд, это отличная отправная точка для начала улучшения силы вашего кора, говорит Складановская.

Попробуйте выполнять это движение два-три раза в неделю в начале вашей обычной тренировки, когда ваши мышцы меньше всего устают. Если ваша техника начинает нарушаться (например, если ваши бедра начинают опускаться), сделайте перерыв, прежде чем попробовать снова.

Это хорошая техника, поскольку полезнее делать несколько более коротких планок с перерывами между ними, чем пытаться сделать одну более длинную планку, где техника не соответствует требованиям. Это может привести к травме.

Средний уровень

Выполняете планку уже несколько недель и готовы бросить себе вызов? Попробуйте делать планку в течение 30-40 секунд, сосредотачиваясь на хорошей технике в течение более длительного периода.

По мере того, как вы будете укрепляться, вы сможете увеличивать удержание на 10-15 секунд каждую неделю и в конце концов наслаждаться планкой продолжительностью 60-90 секунд, говорит Складановская.

На этом этапе вы также можете попробовать добавить сопротивление, чтобы проверить свою стабильность и силу без дополнительного времени на коврике, например, носить утяжеленный жилет или балансировать весовым диском на спине.

Продвинутый уровень

Планка продолжительностью 60-90 секунд — это конечная цель, при условии, что вы можете выполнять упражнение с идеальной техникой. Это отличное время, к которому стоит стремиться, говорит тренер, но если вам все еще нужно делать перерывы, чтобы поддерживать свою технику на самом высоком уровне, обязательно сделайте это.

Если вы опускаете бедра, вы создаете давление на поясницу. Это может вызвать дискомфорт. Если вы выгибаете спину, мышцы кора не будут работать достаточно интенсивно, поэтому форма является важнейшей, когда вы определяете, как долго держать планку, независимо от того, как долго вы ее делаете.

Как выполнить идеальную планку

Используйте толстый коврик для йоги, если чувствуете боль в суставах во время выполнения упражнений на полу.

Обопритесь на предплечья и пальцы ног для низкой планки или на руки с прямыми руками для высокой планки.

Убедитесь, что ваши локти находятся на одной линии с плечами, независимо от того, выполняете ли вы высокую или низкую планку.

Держите подбородок подтянутым и смотрите вниз, чтобы не напрягать шею. Ваше тело должно быть по прямой линии от головы до ног.

Задействуйте мышцы кора, представляя, что вы подтягиваете пупок к позвоночнику и сжимаете ягодичные мышцы. Вы также можете сжать ноги вместе, чтобы они работали интенсивнее.

Не позволяйте бедрам опускаться на пол.

Если вы не готовы к поднятой планке, попробуйте выполнять упражнение на коленях или опираясь на стену, стул или скамейку.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть прогресс

Для улучшения силы кора после выполнения упражнения планка требуется от четырех до восьми недель, в зависимости от возраста, текущего уровня физической подготовки и других факторов образа жизни.

Если вы новичок в регулярном выполнении планки и можете делать ее несколько раз в неделю, вы обязательно начнете видеть улучшение силы кора через несколько недель. Как и во всем, что связано с физическими упражнениями, ключом является последовательность, мотивация и постановка реалистичных целей.

Складановская говорит, что развитие силы кора — это путь, который предполагает последовательность и постепенный прогресс со временем. Поэтому нет универсального ответа, и она советует нам сосредоточиться на пути, а не на пункте назначения.

Как лучше выполнять планку

Чтобы улучшить выполнение упражнения планка, вам нужно постепенно перегружать движение, что по сути означает, что вам придется усложнять его. Если вы можете удерживать планку 30 секунд, вы можете добавлять вариации или использовать сопротивление, чтобы улучшить выносливость мышц и достичь цели в 90 секунд.

Это может включать полную замену планки на альтернативы, такие как боковая планка или перевернутая планка, которые прорабатывают мышцы живота и косые мышцы живота в разных положениях.