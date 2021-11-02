Как бегать в холодное время года: советы по дыханию, экипировке, питанию и нагрузке

Как бегать в холодное время года: советы по дыханию, экипировке, питанию и нагрузке

Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины, организатор и главный тренер Sapik Team Даниил Сапунов специально для TSN.UA дает советы любителям бега о том, как правильно бегать в холодное время года. Даниил Сапунов побеждал в одной из самых сложных гонок на выносливость – Ironman, и трижды выступал на Олимпийских играх.

Можно ли бегать в дождь?

Безусловно, в дождь бегать можно и нужно, но для этого необходима соответствующая экипировка. Для бега под дождем в холодное время года существуют специальные влагоотталкивающие ветровки и головные уборы. Вы в любом случае будете намокать, но главное, чтобы вы не переохлаждались.

Обращать внимание на мокрые ноги не нужно, только когда вы бежите. Как только вы остановились и закончили, зайдите в теплое место, вытритесь сухим полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду. После этого можно продолжить тренировку в сухом помещении: растяжку, заминку или упражнения для общей физподготовки.

Можно ли бегать в -10 и ниже?

Можно, ничего страшного в этом нет. Удовольствия мало, но мы все разные, и есть те, кому бег с преодолением трудностей нравится больше. Рекомендую бегать не на высоком пульсе, чтобы вдыхать приходилось не слишком глубоко. Опять-таки нужна соответствующая экипировка в несколько слоев: влагоотводящее термобелье вниз, ветровка наверх, шапка, перчатки. Нет смысла надевать шерстяные носки – пока вы бежите, ноги и так нагреются. Но как только вы остановитесь и начнете остывать в такой холод, есть риск простудиться. Заходите в сухое и теплое помещение сразу после окончания пробежки.

Можно ли бегать по снегу? Вредно ли это?

По снегу бегать можно, но нужно учитывать, что таким образом больше нагружаются связки и суставы, активно включаются ваши мышцы-стабилизаторы. Соответственно, и мышечный кор работает больше. Не стоит в первый снег сразу бежать длинный кросс, нужно постепенно входить в зимний режим.

Какую локацию лучше выбрать для бега в непогоду?

В непогоду лучше выбирать стадион. Тартановое покрытие, которое отводит воду, позволит бегать более безопасно. В Украине много лесов и парков, можно делать пробежку в них, но только если есть хороший "зацеп" с землей.

В холодную погоду нужно дышать носом или ртом?

При беге всегда лучше дышать ртом. При беге на низком пульсе можно комбинировать дыхание ртом и частично носом - как лучше, вам подскажет организм. В сильных холод не вдыхайте глубоко.

Что надевать на торс и ноги?

В холодную погоду на ноги надеваем кроссовки, подобранные в специализированном магазине, легинсы или лосины, а на торс – кофту и ветровку.

Сейчас полно специализированных магазинов, в которых продается беговая одежда. Если вы хотите бегать в удовольствие, под любой бюджет можно приобрести подходящую экипировку, домашний спортивный костюм не подходит. Не забудьте о шапке и перчатках.

Как делать разминку и заминку в холодное время года?

Даниил Сапунов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины

Разминкой может быть медленный бег: вышли на улицу и сразу побежали на низком пульсе с невысоким темпом, это и будет вашей разминкой. После бега в холодное время года важно, закончив бег, побыть 1-3 минуты (не более!) на улице. За этот короткий период можно сделать простое упражнение на растяжку мышц, тем самым дать организму возможность урегулировать пульс. Если вы зайдете с холодного воздуха резко в теплый на высоком пульсе, то, скорее всего, сразу закашляетесь.

Как пить воду?

Даниил Сапунов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины

Если тренировка не более часа, то пить на беге необязательно. Тело зимой потеет меньше, а значит, и обезвоживание вам не грозит. Если пробежка 90 минут и более, то несколько глотков воды вам не помешает, но обязательно не холодной и небольшими глотками.

Стоит ли бегунам пересмотреть питание на холодный период года?

Каких-либо категорических советов здесь нет – это обычное питание, сбалансированное белками, жирами и углеводами. Важно следить за калориями и не переедать. В большой холод вы тратите немного больше калорий для дополнительного нагрева, но это незначительно по отношению к количеству потребляемых калорий в день.

В заключение хочу сказать, что движение – это жизнь. Осознанно подходите к занятиям спортом, бегайте и будьте здоровы.

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