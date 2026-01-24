- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 2 мин
Как оставаться в форме, даже если вы ненавидите тренировки
Если вы не любите спортзал и считаете, что тренировки — это настоящая пытка, спешим напомнить, что движение — это не только о сжигании калорий. И даже если у вас совсем нет времени, три простых упражнения могут укрепить тело, улучшить настроение и подарить энергию на весь день.
Многие смотрят на тренировки исключительно как способ похудеть. Соответственно, 45 мин на беговой дорожке или силовые упражнения трижды в неделю воспринимаются как норма, а то и как наказание. Но правда такова, что большинство калорий мы сжигаем даже в состоянии покоя, когда дышим, перевариваем пищу и повседневно двигаемся. Поэтому сама по себе тренировка — это лишь малая часть нашего расхода энергии, об этом рассказало издание Woman And Home.
Если ваша цель — именно похудение, эффект дает не только спорт, но и питание. Например, замена тостов с маслом и джемом на яйцо и яблоко, а также сокращение количества сладкого может за неделю «сэкономить» до 2000 калорий.
Но настоящая сила тренировок кроется не только в сожжённых калориях. Они укрепляют кости, мышцы, суставы, улучшают гибкость и баланс, повышают энергию, помогают бороться со стрессом, депрессией и даже снижают риск сердечно-сосудистых болезней и диабета II типа. И самое главное — тренировки не должны быть мучительными. Важно найти то, что нравится и делать это регулярно.
Упражнения, когда совсем нет времени
Предлагаем вам базовый комплекс, который тренирует все тело — ноги, руки и корпус. Выполняйте упражнения по очереди, делайте 3 подхода:
Сумо-приседания
Прекрасно прорабатывают ноги и ягодицы.
Стопы расставьте шире плеч, носки немного наружу.
Медленно опускайтесь, колени смотрят на большой палец.
Задержитесь на секунду, медленно поднимитесь.
10-20 повторов.
Скручивание
Улучшает мобильность позвоночника и укрепляет туловище.
Стопы в форме «V», сожмите ягодицы.
Руки вытянуты, медленно скручивайте корпус влево, колени и бедра смотрят вперед.
Повторите трижды с каждой стороны.
Отжимание
Прекрасно укрепляют руки и верхнюю часть тела.
Исходное положение — на руках, шире плеч, и коленях.
Медленно опускайтесь к полу, пауза, затем поднимитесь.
5 медленных повторов.
Не обязательно проводить часы в спортзале или сводить жизнь к счету калорий. Три простых упражнения докажут вам, что движение может быть эффективным и приятным. Главное — найти свой ритм, делать это регулярно и наслаждаться процессом.