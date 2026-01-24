Как оставаться в форме, даже если вы ненавидите тренировки / © Credits

Многие смотрят на тренировки исключительно как способ похудеть. Соответственно, 45 мин на беговой дорожке или силовые упражнения трижды в неделю воспринимаются как норма, а то и как наказание. Но правда такова, что большинство калорий мы сжигаем даже в состоянии покоя, когда дышим, перевариваем пищу и повседневно двигаемся. Поэтому сама по себе тренировка — это лишь малая часть нашего расхода энергии, об этом рассказало издание Woman And Home.

Если ваша цель — именно похудение, эффект дает не только спорт, но и питание. Например, замена тостов с маслом и джемом на яйцо и яблоко, а также сокращение количества сладкого может за неделю «сэкономить» до 2000 калорий.

Но настоящая сила тренировок кроется не только в сожжённых калориях. Они укрепляют кости, мышцы, суставы, улучшают гибкость и баланс, повышают энергию, помогают бороться со стрессом, депрессией и даже снижают риск сердечно-сосудистых болезней и диабета II типа. И самое главное — тренировки не должны быть мучительными. Важно найти то, что нравится и делать это регулярно.

Упражнения, когда совсем нет времени

Предлагаем вам базовый комплекс, который тренирует все тело — ноги, руки и корпус. Выполняйте упражнения по очереди, делайте 3 подхода:

Сумо-приседания

Прекрасно прорабатывают ноги и ягодицы.

Стопы расставьте шире плеч, носки немного наружу.

Медленно опускайтесь, колени смотрят на большой палец.

Задержитесь на секунду, медленно поднимитесь.

10-20 повторов.

Скручивание

Улучшает мобильность позвоночника и укрепляет туловище.

Стопы в форме «V», сожмите ягодицы.

Руки вытянуты, медленно скручивайте корпус влево, колени и бедра смотрят вперед.

Повторите трижды с каждой стороны.

Отжимание

Прекрасно укрепляют руки и верхнюю часть тела.

Исходное положение — на руках, шире плеч, и коленях.

Медленно опускайтесь к полу, пауза, затем поднимитесь.

5 медленных повторов.

Не обязательно проводить часы в спортзале или сводить жизнь к счету калорий. Три простых упражнения докажут вам, что движение может быть эффективным и приятным. Главное — найти свой ритм, делать это регулярно и наслаждаться процессом.