Как оставаться в форме, даже если вы ненавидите тренировки

Если вы не любите спортзал и считаете, что тренировки — это настоящая пытка, спешим напомнить, что движение — это не только о сжигании калорий. И даже если у вас совсем нет времени, три простых упражнения могут укрепить тело, улучшить настроение и подарить энергию на весь день.

Как оставаться в форме, даже если вы ненавидите тренировки

Многие смотрят на тренировки исключительно как способ похудеть. Соответственно, 45 мин на беговой дорожке или силовые упражнения трижды в неделю воспринимаются как норма, а то и как наказание. Но правда такова, что большинство калорий мы сжигаем даже в состоянии покоя, когда дышим, перевариваем пищу и повседневно двигаемся. Поэтому сама по себе тренировка — это лишь малая часть нашего расхода энергии, об этом рассказало издание Woman And Home.

Если ваша цель — именно похудение, эффект дает не только спорт, но и питание. Например, замена тостов с маслом и джемом на яйцо и яблоко, а также сокращение количества сладкого может за неделю «сэкономить» до 2000 калорий.

Но настоящая сила тренировок кроется не только в сожжённых калориях. Они укрепляют кости, мышцы, суставы, улучшают гибкость и баланс, повышают энергию, помогают бороться со стрессом, депрессией и даже снижают риск сердечно-сосудистых болезней и диабета II типа. И самое главное — тренировки не должны быть мучительными. Важно найти то, что нравится и делать это регулярно.

Упражнения, когда совсем нет времени

Предлагаем вам базовый комплекс, который тренирует все тело — ноги, руки и корпус. Выполняйте упражнения по очереди, делайте 3 подхода:

Сумо-приседания

Прекрасно прорабатывают ноги и ягодицы.

  • Стопы расставьте шире плеч, носки немного наружу.

  • Медленно опускайтесь, колени смотрят на большой палец.

  • Задержитесь на секунду, медленно поднимитесь.

  • 10-20 повторов.

Скручивание

Улучшает мобильность позвоночника и укрепляет туловище.

  • Стопы в форме «V», сожмите ягодицы.

  • Руки вытянуты, медленно скручивайте корпус влево, колени и бедра смотрят вперед.

  • Повторите трижды с каждой стороны.

Отжимание

Прекрасно укрепляют руки и верхнюю часть тела.

  • Исходное положение — на руках, шире плеч, и коленях.

  • Медленно опускайтесь к полу, пауза, затем поднимитесь.

  • 5 медленных повторов.

Не обязательно проводить часы в спортзале или сводить жизнь к счету калорий. Три простых упражнения докажут вам, что движение может быть эффективным и приятным. Главное — найти свой ритм, делать это регулярно и наслаждаться процессом.

