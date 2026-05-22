Как "перезагрузить" поясницу тремя упражнениями: 5-минутная утренняя растяжка от инструктора по йоге

Такая простая комплексная разминка, даже если посвятить ей всего пять минут утром, может иметь кардинальное значение для вашего дня. В сочетании с регулярными занятиями йогой вы почувствуете такие преимущества, как уменьшение скованности и напряженности с утра, особенно если практикуете как силовые упражнения, так и расслабляющие техники.

С каких упражнений стоит начинать свой день, для Woman&Home рассказывает инструктор по йоге Паула Ричардсон.

«Йога — одна из немногих форм физической активности, где вас поощряют слушать себя, а не соревноваться», — говорит Паула Ричардсон. В свои 58 лет она считает, что этот тип движения приносит ей «огромное облегчение».

Научиться заботиться о себе и сохранять внутреннее спокойствие крайне важно, и все начинается с небольшой активности каждый день. В среднем возрасте и позже ваше тело начинает требовать другого подхода, и йога помогает с тремя главными вещами, к которым, по словам большинства женщин, они стремятся — подвижностью, силой и ощущением внутреннего покоя. Она дает вам возможность быстро изменить свое состояние. Дыхание и медленные движения сигнализируют нервной системе, что вы в безопасности, и когда вы чувствуете себя защищеннее, все улучшается: сон, настроение, терпение, стойкость — даже уверенность в себе.

Вот пример 5-минутной утренней растяжки, которая зарядит вас бодростью на весь день.

Мягкое расслабление спины

Мягкое расслабление спины с самого утра — это именно та перезагрузка, в которой так нуждается ваша поясничная область.

Вот как это делать:

Лягте на спину и обнимите колени руками. Мягко покачивайтесь из стороны в сторону на пояснице. Дышите. Пусть пол выполняет всю работу. Делайте упражнение в течение 30 секунд. Коврик для йоги не нужен — можно делать это на ковре.

Скручивание позвоночника на полу

Скручивание туловища на полу снимает напряжённость в позвоночнике, бёдрах и пояснице — трёх зонах, которые напрягаются из-за многочасового сидения, определённых видов повторяющихся упражнений (например, ходьбы) и даже стресса.

Вот как это делать:

Лягте на спину, согнув колени, стопы поставьте ровно. Медленно опустите оба колена в одну сторону и посмотрите — в другую. Держите плечи прижатыми к полу и дышите. Делайте это каждый вечер, чтобы расслабить поясницу и дать сигнал своей нервной системе, что пора остановиться.

Растягивание позвоночника у стены

Такое растяжение не только снимает напряженность в пояснице, но и стимулирует пищеварение и кровообращение, поэтому идеально выполнять его перед завтраком.

Вот как это делать:

Прислонитесь спиной к стене, упираясь ногами в пол. Поверните туловище и положите обе руки на стену за спиной. Задержитесь в этом положении. Повторите в другую сторону.

Достаточно ли трех упражнений для растяжки ежедневно

Так, 5-минутной утренней разминки вполне достаточно, чтобы почувствовать краткосрочные преимущества. Кроме облегчения скованности после пробуждения, вы улучшите кровообращение и насыщение организма кислородом, что придаст энергии и будет способствовать концентрации по крайней мере в течение всего утра.

Однако если вы ищете более длительные тренировки с упражнениями на подвижность, чтобы улучшить свою гибкость в долгосрочной перспективе, Паула Ричардсон также рекомендует добавить еще упражнений или заняться йогой полноценно.

