Как поддерживать форму женщинам 40+ лет: 5 простых упражнений для домашних тренировок

Силовые тренировки важны в любом возрасте, чтобы помочь повысить силу и подвижность, но они становятся еще важнее после 40 лет, когда наш организм начинает терять защитные преимущества эстрогена в перименопаузе.

Если вы никогда не хотели посещать тренажерный зал и занятия с гантелями или гирями на дому не входили в ваш распорядок дня, идея тренироваться с отягощениями может показаться страшной. Хорошая новость состоит в том, что пара простых упражнений – это все, что вам нужно, чтобы воспользоваться преимуществами силовых тренировок.

Woman&Home расспросил об упражнениях, какие упражнения вам необходимо добавить в ваши домашние тренировки, эксперта по физкультуре и женского фитнес-специалиста Кэролайн Идиенс.

Упражнения в этой схеме прорабатывают все тело и объединяют две ключевые вещи для женщин, которые тренируются в возрасте 40 лет и старше, — функциональные и сложные движения, говорит Кэролайн Идиенс.

Функционал имитирует движения, выполняемые в повседневной жизни, а привлекает несколько групп мышц для выполнения упражнения. В сочетании эти упражнения с сопротивлением улучшат осанку, равновесие и стабильность, а также создадут мышечную массу, улучшая силу и ускоряя ваш метаболизм.

В этом видео Кэролайн рассказывает об упражнениях, которые она рекомендует женщинам старше 40, которые хотят заниматься силовыми тренировками на дому, чтобы поддерживать мышцы, становиться сильнее и оставаться мобильными на протяжении всей жизни. Хотя для начала лучше всего использовать вес тела, она предлагает прибавлять отягощение по мере прогресса.

Приседания

Приседания – это замечательное сложное функциональное движение, укрепляющее нижнюю часть тела, говорит Кэролайн, вы можете делать приседания с собственным весом или использовать утяжелители или ленты для сопротивления. Это упражнение прорабатывает квадрицепсы, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и кор.

Существует много типов приседаний, которые вы также можете выполнять, включая сумо-приседания, которые больше сосредоточены на ягодичных мышцах, и приседания у стены, которые обычно выполняются во время тренировок по пилатесу и отлично подходят новичкам для тренировки формы и баланса.

Выпады

Выпады — движение одной ногой, поэтому они прекрасно помогают удерживать равновесие и повышать ловкость. Это также полезное упражнение для пешеходов, бегунов, тех, кто любит выполнять тренировки пилатеса с отягощениями, а также для всех, кто занимается деятельностью, нуждающейся в силе ног.

Это функциональное движение – вы можете делать выпады вперед, назад и в сторону. Это упражнение прорабатывает седалищные мышцы, подколенные сухожилия квадрицепсы. Снова прибавьте вес, если нужно.

Отжимание

Отжимание – это прекрасное упражнение с собственным весом, которое укрепляет верхнюю часть тела и привлекает мышцы пресса. При необходимости измените его, например, отжимайтесь от стены или стула. Это упражнение прорабатывает вашу грудь, плечи, трицепсы и кор.

Если вы делаете отжимания от стула, убедитесь, что он устойчив, прислонив его к стойке или стене, прежде чем начать.

Гребки

Гребки укрепляют спину и улучшают осанку. Прекрасный функциональный ход. Они работают на мышцы спины, а также задействуют руки, плечи и ядро ​​для стабильности.

Подобно другим упражнениям, в тренажерном зале вы можете выполнять гребки с опорными лентами, гантелями, гирями или штангой, что вам больше подходит.

Планка

Это одно из лучших основных упражнений для выполнения дома. Планка - это отличное упражнение для развития верхней части тела и силы ядра, говорит Кэролайн. Они разрабатывают ваши глубокие мышцы кора.

Глубокие мышцы кора – это мышцы, расположенные глубже в животе и нижней части спины, которые помогают поддерживать таз и позвоночник, включая тазовое дно, диафрагму, многораздельные мышцы (мышцы, проходящие вдоль обеих сторон позвоночника) и поперечную мышцу живота, поперечную мышцу живота.

Важно иметь крепкие глубокие мышцы кора, поскольку они помогают удерживать тело стабильным, поддерживать равновесие и правильное осанку, а также защищают позвоночник, помогая предотвратить боль в пояснице.

Количество повторений и подходов

Хотя Кэролайн не указывает, сколько подходов и повторений этих упражнений вы должны делать, консенсус, когда вы пытаетесь нарастить мышцы и силу, это три подхода по 8-12 повторений, при этом планка считается в секундах и минутах.

Приседания: 3 подхода, 8 – 12 повторений

Выпады: 3 подхода, 8-12 повторений каждой ногой, затем переключайтесь

Отжимания: 3 подхода, 8 — 12 повторений

Гребки: 3 сета, 8 — 12 повторов

Планка: от 30 секунд до минуты

Естественно, если вы новичок в силовых тренировках, вам может быть затруднительно выполнить восемь повторений или три подхода каждого упражнения. Делайте это в собственном темпе и достигайте этого, постоянно тренируясь два-три раза в неделю.

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