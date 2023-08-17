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Как подтянуть мышцы тазового дна: простой комплекс упражнений от Аниты Луценко

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
812
Время на прочтение
1 мин
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Как подтянуть мышцы тазового дна: простой комплекс упражнений от Аниты Луценко

Фото: Credits

Фитнес-тренер продолжает делиться полезным контентом в своем Youtube. В этот раз Анита рассказала об упражнениях для укрепления мышц тазового дна.

Эти упражнения тренер называет чудо-комплексом. Упражнения могут быть актуальны для женщин после родов или для тех, кто поднимал что-то тяжелое, да и просто для тех, кто заботится о своем здоровье.

Также Анита напоминает о том, что делать эти упражнения нельзя во время месячных, а также следует обратиться к врачу и получить разрешение в случае, если у вас есть какие-либо проблемы с репродуктивной системой.

Напомним, тренер также опубликовала видео в котором показала 11 вариантов упражнения "планка", которые подтянут ваше тело.

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Дата публикации
Просмотры
812
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