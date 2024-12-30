Как пройти 10 000 шагов, не выходя из дома: 5 простых идей

Существует множество преимуществ для физического и психического здоровья в том, чтобы проходить 10 000 шагов в день на улице: от повышения частоты сердечных сокращений до вдыхания свежего воздуха. Но с понижением температуры и гололедом это не всегда возможно.

Вам необязательно выходить из дома, чтобы достичь своих целей по количеству шагов этой зимой.

Эксперты рассказали Woman&Home, как достичь своей цели по количеству шагов, не выходя из дома.

Откуда взялась цифра в 10 000 шагов

Японская маркетинговая компания придумала цель в 10 000 шагов для продажи шагомеров — так называемых "manpo-kei", что переводится как "счетчик 10 000 шагов" — в 1964 году. До того, как была поставлена ​​эта цель, ученые знали, что большее движение улучшает состояние здоровья, но не было никаких исследований, которые бы указывали на то, что это идеальное число.

Зачем нужны 10 000 шагов в день и сколько шагов достаточно

10 000 шагов в день — это достойная цель, и множество исследований показывают, что это хорошее число, к которому стоит стремиться. Чем больше шагов вы делаете, тем ниже риск ранней смерти.

Но даже всего 4000 шагов могут иметь значение и начать снижать риск, поэтому лучше стремиться к достижимому числу, чем нацеливаться на 10 000 шагов, если это недостижимо прямо сейчас.

Итак, как же достичь своих целей, не выходя из дома.

Сходите на тренировку, не выходя из дома

В этом году тренировки по ходьбе в помещении стали очень популярны, и их популярность будет продолжаться. И это, безусловно, больше, чем просто тенденция, говорит Эмма Симарро, персональный тренер.

На YouTube есть множество тренировок, которые предлагают вам отличную 20-минутную тренировку с различными упражнениями для ходьбы, различной интенсивности, от интервальных до добавления упражнений с низкой силовой нагрузкой, таких как приседания и выпады, тренировка по ходьбе может иметь множество граней.

Попробуйте ходьбу на месте

Ходьба на месте — это устаревший метод набора шагов, но он работает.

Если ваша цель — проходить 10 000 шагов в день для улучшения здоровья, вам нужно будет увеличить интенсивность ходьбы. Большинство из нас будут медленно ходить на месте, особенно если они смотрят телевизор или делают что-то еще в то же время.

Упражнения средней интенсивности необходимы для получения значительных преимуществ для здоровья, таких как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для большинства людей это означает, что ваш пульс должен быть на 50% или 60% выше, чем в состоянии покоя. Так, например, если ваш средний пульс в состоянии покоя составляет 60 ударов в минуту, вам нужно будет стремиться к как минимум 90 ударов в минуту. Фитнес-трекер может быть полезен для просмотра этих данных в режиме реального времени и для того, чтобы убедиться, что вы достигли этого результата.

Делайте домашние дела

Если вам нужно поднять (и спустить!) кучу белья по лестнице или собрать белье во всех детских комнатах, делайте это в отдельные подходы, чтобы сделать больше шагов.

Уборка пылесосом или вытирание пыли также помогает добавить шагов в наш день, и хотя это может быть не самым интересным, все это помогает и заставляет вас чувствовать себя действительно продуктивным.

Танцуйте

Вам необязательно ходить, чтобы сделать шаги. Один из способов работать над своими 10 000 шагами в помещении — танцевать их. Включите музыку, пока готовите обед или ужин, и потанцуйте на кухне. Это также отлично поднимает настроение.

Ходите с телефоном

Если вы тратите хотя бы 10 минут в день на разговоры по телефону, почему бы не сделать эти минуты зачетными. Вы будете отвлекаться на разговор и так сделаете больше шагов, чем вы думаете.

Во время разговора можно набрать 400 шагов всего за 11 минут. Хотя это кажется не таким уж большим количеством, каждая мелочь помогает.

Что еще можно сделать

Если погода позволяет - гуляйте. В хорошую погоду делайте хотя бы на одну 30-минутную прогулку. Ходьба по 30 минут в день за один подход может обеспечить 3000–4000 шагов. Вы будете на полпути к своей цели к обеду, если сделаете это первым делом с утра.

В хорошую погоду делайте хотя бы на одну 30-минутную прогулку. Ходьба по 30 минут в день за один подход может обеспечить 3000–4000 шагов. Вы будете на полпути к своей цели к обеду, если сделаете это первым делом с утра. Установите таймер. Если вы работаете дома и вам трудно делать шаги, установите таймер каждый час или два, чтобы напоминать себе о необходимости ходить.

Если вы работаете дома и вам трудно делать шаги, установите таймер каждый час или два, чтобы напоминать себе о необходимости ходить. Наденьте кроссовки. Это может показаться глупым носить обувь, если вы ходите только дома, но поддержка важна для уменьшения воздействия ходьбы на ваши суставы, если надеть пару кроссовок для ходьбы или кроссовок для бега.

Это может показаться глупым носить обувь, если вы ходите только дома, но поддержка важна для уменьшения воздействия ходьбы на ваши суставы, если надеть пару кроссовок для ходьбы или кроссовок для бега. Добавьте немного силовых упражнений. Ходьба — одно из самых полезных упражнений для женщин, но добавление силовых упражнений может усилить результаты. Выполнение 10 приседаний в течение 8-часового рабочего дня имеет те же преимущества для нашего метаболизма, что и 30-минутная прогулка. Это отличный вариант для тех, кто действительно ограничен во времени.

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