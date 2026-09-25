- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 4 мин
Как развивать силу после 40 лет, чтобы подготовиться к жизни в 80: два упражнения для нижней части тела
Если у вас мало времени на тренировки, стоит сосредоточиться на комплексных упражнениях, подобных этим.
Многосуставные упражнения задействуют сразу несколько групп мышц — например, приседания или выпады. Если вы хотите стать сильнее, именно такие упражнения в ходе силовых тренировок являются наиболее практичным и эффективным способом достичь этой цели.
Woman&Home пообщались с Джилл Браун— 59-летним сертифицированным тренером по здоровью и хорошему самочувствию; она работает преимущественно с женщинами в возрасте от 40 лет, помогая им развивать функциональную силу.
Её «любимое» упражнение — становая тяга на прямых ногах, а также её вариация на одной ноге, известная как румынская тяга. Эта пара упражнений с гантелями или штангой укрепляет мышцы нижней части тела, улучшает стабильность и подвижность, а также формирует полезные двигательные паттерны для выполнения других упражнений.
Как выполнять становую тягу на прямых ногах
Встаньте так, чтобы стопы находились на ширине бедер; держите гантели или штангу над серединой стоп, руки на ширине плеч.
Держите колени слегка согнутыми, но не сгибайте их сильнее во время выполнения упражнения; голени должны оставаться в вертикальном положении.
Отводите бедра назад, пока не почувствуете сильное растяжение задней поверхности бедра.
Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной.
Оттолкнувшись пятками и выводя бедра вперёд, вернитесь в исходное положение.
Как выполнять румынскую тягу на одной ноге
Встаньте так, чтобы стопы находились на ширине бедер; держите гантелю в руке, противоположной той ноге, которая выполняет движение первой. Для этого упражнения также подойдет гиря.
Перенесите вес тела на одну ногу, слегка согнув колено. Отведите бедра назад, одновременно выпрямляя и отводя назад ногу, которая не выполняет опорную функцию.
Следите за тем, чтобы таз оставался параллельным полу (избегайте поворота туловища), а спина оставалась ровной.
Опускайтесь до тех пор, пока грудная клетка не станет почти параллельной полу, удерживая вес близко к телу.
Оттолкнитесь опорной ногой и выведите бедра вперёд, чтобы вернуться в исходное положение.
Снижение риска потери костной массы
Силовые тренировки имеют решающее значение для женщин в возрасте 40, 50 и 60 лет — даже больше, чем в любой другой период жизни. Возрастная потеря мышечной массы (саркопения) начинается примерно в середине четвертого десятка лет, и единственный способ замедлить этот процесс или обратить его вспять — это силовые тренировки с отягощениями.
Такие упражнения, как становая тяга на прямых ногах и румынская тяга, создают физическую нагрузку на кости, стимулируя образование новых костных клеток и повышая плотность костной ткани. То же самое касается и мышц. Во время работы с отягощениями в мышцах возникают микроразрывы. Когда эти повреждения заживают, мышцы восстанавливаются и растут.
Как усилить эффект от упражнений
Выполнение упражнений одно за другим без перерыва между ними называется суперсетом. Это эффективный с точки зрения времени и более интенсивный способ силовых тренировок. Благодаря меньшему количеству подходов и более высокой интенсивности работы частота сердечных сокращений остается повышенной дольше, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
Суперсет увеличивает время работы мышц, а значит, способствует их росту и повышению выносливости.
Эти варианты становой тяги помогают освоить правильную технику наклона с отведением таза назад (так называемое движение «hinge»). Это движение не только важно в повседневной жизни — например, когда нужно что-то поднять с пола, — но и используется в других силовых упражнениях.
Упражнение учит правильно наклоняться, отводя таз назад, а не сгибая позвоночник; это защищает поясницу и укрепляет ягодичные мышцы. Кроме того, это начальная фаза приседания, а также движение, которое мы выполняем, когда садимся или встаем.
Улучшение равновесия в этой позе
Мышцы-разгибатели позвоночника расположены по обеим сторонам позвоночника. Они простираются от бедер до шеи и играют решающую роль в поддержании правильной осанки и стабильности всего тела.
Выполняя этот комплекс из двух видов становой тяги, вы должны держать позвоночник ровно и преодолевать силу тяжести; это задействует соответствующие мышцы и заставляет их становиться сильнее.
При выполнении румынской становой тяги на одной ноге необходимо удерживать равновесие, что требует хорошего чувства равновесия и напряжения мышц кора.
Улучшение подвижности и гибкости
Этот вариант становой тяги требует держать ноги прямыми во время опускания веса. Выполнение этого глубокого наклона растягивает мышцы задней поверхности тела, благодаря чему упражнение отлично прорабатывает нижнюю часть тела и спину.
Она растягивает мышцы, улучшая как гибкость, так и подвижность, необходимые для выполнения других упражнений и повседневной жизни.