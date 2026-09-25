Как развивать силу после 40 лет, чтобы подготовиться к жизни в 80: два упражнения для нижней части тела

Женщина выполняет становую тягу / © Credits

Реклама

Многосуставные упражнения задействуют сразу несколько групп мышц — например, приседания или выпады. Если вы хотите стать сильнее, именно такие упражнения в ходе силовых тренировок являются наиболее практичным и эффективным способом достичь этой цели.

Woman&Home пообщались с Джилл Браун— 59-летним сертифицированным тренером по здоровью и хорошему самочувствию; она работает преимущественно с женщинами в возрасте от 40 лет, помогая им развивать функциональную силу.

Реклама

Её «любимое» упражнение — становая тяга на прямых ногах, а также её вариация на одной ноге, известная как румынская тяга. Эта пара упражнений с гантелями или штангой укрепляет мышцы нижней части тела, улучшает стабильность и подвижность, а также формирует полезные двигательные паттерны для выполнения других упражнений.

Реклама

Как выполнять становую тягу на прямых ногах

Встаньте так, чтобы стопы находились на ширине бедер; держите гантели или штангу над серединой стоп, руки на ширине плеч. Держите колени слегка согнутыми, но не сгибайте их сильнее во время выполнения упражнения; голени должны оставаться в вертикальном положении. Отводите бедра назад, пока не почувствуете сильное растяжение задней поверхности бедра. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной. Оттолкнувшись пятками и выводя бедра вперёд, вернитесь в исходное положение.

Как выполнять румынскую тягу на одной ноге

Встаньте так, чтобы стопы находились на ширине бедер; держите гантелю в руке, противоположной той ноге, которая выполняет движение первой. Для этого упражнения также подойдет гиря. Перенесите вес тела на одну ногу, слегка согнув колено. Отведите бедра назад, одновременно выпрямляя и отводя назад ногу, которая не выполняет опорную функцию. Следите за тем, чтобы таз оставался параллельным полу (избегайте поворота туловища), а спина оставалась ровной. Опускайтесь до тех пор, пока грудная клетка не станет почти параллельной полу, удерживая вес близко к телу. Оттолкнитесь опорной ногой и выведите бедра вперёд, чтобы вернуться в исходное положение.

Снижение риска потери костной массы

Силовые тренировки имеют решающее значение для женщин в возрасте 40, 50 и 60 лет — даже больше, чем в любой другой период жизни. Возрастная потеря мышечной массы (саркопения) начинается примерно в середине четвертого десятка лет, и единственный способ замедлить этот процесс или обратить его вспять — это силовые тренировки с отягощениями.

Такие упражнения, как становая тяга на прямых ногах и румынская тяга, создают физическую нагрузку на кости, стимулируя образование новых костных клеток и повышая плотность костной ткани. То же самое касается и мышц. Во время работы с отягощениями в мышцах возникают микроразрывы. Когда эти повреждения заживают, мышцы восстанавливаются и растут.

Как усилить эффект от упражнений

Выполнение упражнений одно за другим без перерыва между ними называется суперсетом. Это эффективный с точки зрения времени и более интенсивный способ силовых тренировок. Благодаря меньшему количеству подходов и более высокой интенсивности работы частота сердечных сокращений остается повышенной дольше, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

Суперсет увеличивает время работы мышц, а значит, способствует их росту и повышению выносливости.

Реклама

Эти варианты становой тяги помогают освоить правильную технику наклона с отведением таза назад (так называемое движение «hinge»). Это движение не только важно в повседневной жизни — например, когда нужно что-то поднять с пола, — но и используется в других силовых упражнениях.

Упражнение учит правильно наклоняться, отводя таз назад, а не сгибая позвоночник; это защищает поясницу и укрепляет ягодичные мышцы. Кроме того, это начальная фаза приседания, а также движение, которое мы выполняем, когда садимся или встаем.

Улучшение равновесия в этой позе

Мышцы-разгибатели позвоночника расположены по обеим сторонам позвоночника. Они простираются от бедер до шеи и играют решающую роль в поддержании правильной осанки и стабильности всего тела.

Выполняя этот комплекс из двух видов становой тяги, вы должны держать позвоночник ровно и преодолевать силу тяжести; это задействует соответствующие мышцы и заставляет их становиться сильнее.

Реклама

При выполнении румынской становой тяги на одной ноге необходимо удерживать равновесие, что требует хорошего чувства равновесия и напряжения мышц кора.

Улучшение подвижности и гибкости

Этот вариант становой тяги требует держать ноги прямыми во время опускания веса. Выполнение этого глубокого наклона растягивает мышцы задней поверхности тела, благодаря чему упражнение отлично прорабатывает нижнюю часть тела и спину.

Она растягивает мышцы, улучшая как гибкость, так и подвижность, необходимые для выполнения других упражнений и повседневной жизни.

Новости партнеров