Как тренироваться на улице в холодную погоду?

Если вы только начинаете заниматься, то стартовать на холоде - проигрышный вариант.

Если вы любите тренировки на свежем воздухе, их можно не прекращать даже в холодное время года. Давайте разберемся, как тренироваться с пользой и как при этом не замерзнуть.

Одевайтесь по погоде

У природы нет плохой погоды, но есть неподходящая одежда. Одеться по погоде для тренировок не означает выйти на улицу в свитере и пуховике, как обычные пешеходы. Вы будете активно двигаться, поэтому вам не будет так холодно, как людям, которые просто ждут автобус на остановке.

Если температура на улице около 0℃ или ниже, то на вас должно быть три слоя одежды:

1. Спортивное белье. Это не хлопковое белье. Оно изготовлено из специальной ткани, чтобы было комфортно заниматься. Вы найдете такие модели в спортивных магазинах.

2. Спортивная одежда из флиса.

3. Спортивная непродуваемая куртка. Ее задача не утеплить вас, а защитить от ветра и влаги, то есть, от дождя или снега.

4. Не забудьте про шапку, шарф и перчатки, чтобы защитить голову, шею и пальцы рук.

5. Выбирайте специальную спортивную обувь для тренировок на улице. Грунт может быть неровным и скользким после дождя или снега. Убедитесь, что ваша обувь подходит для таких условий. Ботинки альпиниста не нужны. Лучше выберите специальные беговые кроссовки с подошвой, подходящей для пробежек зимой.

Выполняйте разминку

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Нужно выполнить разминку перед выходом на улицу. Используйте мячики и роллы для миофасциального релиза. Помассируйте мышцы ягодиц и бедер, поверхность грудного отдела позвоночника. Выполните упражнения для мобильности суставов и растяжки мышц. Вовлекайте в движение все тело.

Зимой сухой воздух в отапливаемых помещениях, плотная одежда и малоподвижный образ жизни - не лучшие друзья для наших суставов. Важно беречь суставы и хорошо прорабатывать их перед каждой тренировкой. На улицу выходите уже разогретыми, потому что выполнять растяжку на морозе - плохая идея.

Не стойте на месте

Если в жару можно позволить себе умеренную интенсивность и паузы между подходами, то в холодный сезон нельзя расслабляться. Нужно двигаться постоянно:

Выбирайте бег, лыжи, коньки и другие зимние виды активности.

Выполняйте круговые тренировки, которые проходят в постоянном движении.

Комбинируйте интенсивные перемещения, прыжки и бег с силовыми упражнениями на брусьях и перекладинах или петлях TRX. Правда, к брусьям могут примерзать руки, зато с TRX такого не произойдет.

Упражнения на растяжку и занятия в "расслабленном режиме" оставьте для зала. Слишком интенсивные упражнения для улицы тоже не подойдут, особенно если вы не подготовлены к ним. Например, во время бегового спринта легко "наглотаться" холодного воздуха. Тогда тренировка вместо закаливания даст обратный эффект.

Следите за водным балансом

Несмотря на холодную погоду, во время тренировки вы будете терять ненамного меньше жидкости, чем в жару. Убедитесь, что вы пьете достаточно воды в течение дня. А на тренировку возьмите с собой теплую воду с лимоном, травяной или имбирный чай. Вкусный здоровый напиток после тренировки поможет вам восстановиться и станет приятным согревающим бонусом за проделанную работу.

Не ограничивайтесь тренировками на улице

Тренировки на свежем воздухе входят в моду. Бренды спортивной одежды призывают прямо с дивана выходить на улицу и бежать. Но если вы только начинаете заниматься, то стартовать на холоде - проигрышный вариант. Холодная погода - дополнительный стресс на организм, а в тренировочный режим важно входить плавно.

Уличные тренировки в морозный сезон подходят для подготовленных. Но и фитнес-энтузиастам не стоит ограничиваться исключительно занятиями на улице. Даже если вы все делаете правильно, все равно находитесь в плотной одежде, которая сковывает движения. А наши мышцы и суставы нуждаются в том, чтобы двигаться максимально свободно.

Дополните вашу "уличную" программу занятиями йогой или Animal Flow в помещении. Такие тренировки мы проводим в фитнес-студиях hiitworks. Дайте телу возможность подвигаться без нескольких слоев одежды и в комфортных температурных условиях. Выполняйте упражнения на растяжку и мобильность, чтобы суставы стоп и бедер, шея и позвоночник могли работать свободно и не были скованы.

И как всегда, не забывайте про регулярность. Если выйти на одну пробежку в мороз, она только создаст стресс и усталость, а результатов не даст. Составьте свой тренировочный план и занимайтесь с удовольствием.

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