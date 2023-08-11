Как убрать жировые валики: простые упражнения от Аниты Луценко

В этот раз тренер показала варианты упражнений для тех, кто хочет убрать жировые валики. Они не сложные и их легко выполнять даже в домашних условиях. В видео Анита Луценко упоминает и такой важный момент, как правильное и сбалансированное питание.

Также ранее мы рассказывали, про 11 вариантов упражнения "планка", которые подтянут ваше тело. Их Анита также продемонстрировала в новом ролике для всех, кто хочет выглядеть стройно и здорово.

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