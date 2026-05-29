Как улучшить силу и подвижность коленных суставов без приседаний: 5 эффективных упражнений

Женщина держится за колено / © www.credits

Реклама

Когда мы думаем об упражненияхдля коленей, мы часто думаем о движениях, которые создают большое давление на колено. Более высокая интенсивность действительно означает сильнее, не так ли, но не тогда, когда речь идет о повышении силы суставов.

О том, какие дела необходимы нашим коленям, рассказывает Woman&Home.

Лучший комплекс упражнений для укрепления коленей, лучшей стабильности и подвижности включает множество упражнений для квадрицепсов и ягодичных мышц, говорит Вики Льюис-Болди, дипломированный физиотерапевт.

Реклама

Большинство случаев боли в коленях связаны с плохой активацией задней цепи, особенно ягодиц, говорит она, поэтому улучшение силы в этой области естественным образом снимет давление с колена и вернет вас к комфортному движению. Это упражнения, которые рекомендует Вики.

Почему важно заботиться о коленях

Мы используем колени ежедневно — будь то подъем по лестнице и передвижение по дому, или целенаправленные физические упражнения — поэтому неудивительно, что они подвержены износу.

Проблемы с коленями также является одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются физиотерапевты. Независимо от того, связано ли это с бегом, силовыми тренировками или ежедневным износом, поддержка крепких, стабильных коленей важна не только для спорта, но и для сохранения мобильности, независимости и уверенности в себе с возрастом.

Более того, этот сустав является одной из основных частей тела, на которую влияет менопауза. Падение уровня эстрогена во время менопаузы влияет на здоровье соединительной ткани, хрящей и мышц, которые поддерживают функцию колена.

Реклама

Более низкий уровень гормонов может увеличить жесткость суставов, уменьшить мышечную массу и повлиять на равновесие, делая колени более уязвимыми к травмам и дегенеративным изменениям. Это один из самых недооцененных, но важных факторов здоровья суставов в среднем возрасте.

Вот почему упражнения для коленей являются важной частью любого тренировочного плана.

Седалищные мосты с опорой на пятки

Лягте на спину, согнув колени, приподняв пальцы ног и уперев пятки в пол. Сожмите ягодичные мышцы и поднимите бедра от пола. Вдавите пятки в пол, стремясь к прямой линии от плеч до колен. Опуститесь вниз, контролируя движения.

Совет эксперта: Сосредоточьтесь на том, чтобы ребра были опущены, и не перегибайте спину. Чтобы выполнить упражнение быстрее, отведите пятки дальше от себя. Это удлиняет рычаг (вашу ногу).

Сжимание мяча ногами с опорой на стену

Встаньте спиной к стене, затем спуститесь вниз в положение сидя, бедра которого параллельны полу. Поместите мяч между ногами и сожмите его. Задержитесь на 20-45 секунд для начала, помня, что нужно сжимать мяч в течение всего времени.

Совет эксперта:: Держите колени сложенными над лодыжками, а не выдвигайтесь вперед.

Реклама

Подъем на степ-платформу

Поднимитесь на низкую, устойчивую платформу или ступеньку, используя одну ногу, опираясь на пятку. Медленно спускайтесь обратно. Чередуйте или повторяйте на одной ноге.

Совет эксперта: Убедитесь, что ваше колено находится на одной линии со вторым пальцем ноги и не склоняется внутрь.

Если у вас возникают проблемы с коленями в повседневной жизни, это хорошее упражнение, которому стоит уделить приоритет, поскольку это функциональное движение, то есть это отражает повседневную деятельность. Упражнение со ступенчатой подготовкой улучшает функциональную силу и эксцентричный контроль, что важно для подъема по лестнице, ходьбы и выполнения задач в реальной жизни.

Отведение бедра и разгибание

Лягте на бок, ноги выпрямлены, бедра выгнуты вперед. Расположите эспандер над лодыжками. Держа ноги вместе, поднимите верхнюю ногу вверх и немного назад, не отбрасывая таз назад.

Совет эксперта: Делайте медленно и избегайте отклонения таза назад.

При боли во внутренней части колена это отличное упражнение. Оно активирует среднюю ягодичную мышцу, ключевой стабилизатор бедра и колена, особенно для женщин, которые испытывают нагрузку на медиальную часть колена.

Реклама

Опускание пяток

Встаньте на небольшую ступеньку. Медленно опустите одну пятку к полу, согнув ногу, на которой вы стояли. Вернитесь в исходное положение.

Совет эксперта: Держите колено над стопой и избегайте быстрого опускания. Как и со всеми этими упражнениями, важно выполнять их медленно и правильно, а не быстро.

Что вызывает проблемы с коленями

Положение на высокоинтенсивные кардиотренировки: это включает бег и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) с прыжками или даже чрезмерную ходьбу. Без надлежащей поддержки суставов это может привести к перегрузке.

Слабые ягодичные мышцы и бедра: когда у нас слабые ягодичные мышцы или бедра, они не могут хорошо стабилизировать квадрицепсы (бедра), что создает давление на колени, чтобы они выполняли работу вместо них.

Неправильная техника приседаний или выпадов: приседания и выпады с ходьбой могут быть одними из лучших упражнений для нижней части тела, но вы должны делать их правильно. В противном случае это может привести к чрезмерному давлению на коленную чашечку.

Недостаточная тренировка для мобильности: Скованность в других местах (например, в лодыжках) может привести к чрезмерной компенсации коленей. Именно поэтому упражнения для мобильности являются неотъемлемой частью любой силовой тренировки.

Может ли ходьба укрепить колени

Так, ходьба может помочь укрепить квадрицепсы, ягодичные мышцы, икроножные мышцы, мышцы кора и бедра, что помогает уменьшить давление на колени и сделать их сильнее.

Исследования также показывают, что регулярная ходьба — будь то 30 минут ходьбы ежедневно или исследование преимуществ пеших прогулок в течение выходных — может помочь увеличить диапазон движений и циркуляцию синовиальной жидкости. Это жидкость, которая смазывает и питает суставы.

Как избежать боли в коленях

Отдайте приоритет силовым тренировкам: Тренируйтесь умнее, а не интенсивнее, говорит физиотерапевт. Включайте силовые упражнения и упражнения на контроль, а не полагайтесь исключительно на кардио. И, конечно, должно быть много упражнений для нижней части тела, сосредоточенных на квадрицепсах, ягодицах и бедрах.

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве: приоритетом должно быть хорошее выравнивание и контроль в каждом повторении, а не поднятый вес или количество повторений.

Сбалансируйте свои тренировки: слишком много чего-то никогда не бывает хорошо. Сочетайте силовые тренировки с подвижностью и восстановлением. Это также означает, что нужно обеспечить достаточное количество дней отдыха между тренировками.

Распознавайте предупреждающие знаки заранее: Клиенты часто ждут, пока боль станет неконтролируемой, прежде чем обращаться за помощью. Не игнорируйте скованность, отек или дискомфорт.

Новости партнеров