Какой вид физической активности стоит выбрать после 55 лет для поддержания хорошей формы

Женщина стоит на одной ноге / © Credits

Реклама

С возрастом важно оставаться в хорошей физической форме и сохранять подвижность. Тем, кто только начинает заниматься спортом или хочет тратить минимум усилий, получая при этом максимальную пользу, бывает непросто решить, с чего начать.

Какой вид физической активности стоит выбрать после 55 лет, рассказывает Woman&Home.

Реклама

Силовые тренировки, ходьба и пилатес — популярные варианты. Однако исследование, проведенное Университетом Эворы (Португалия), предлагает, возможно, лучшее решение: ученые проанализировали упражнения, которые помогают людям старше 55 лет сохранять функциональную независимость и снижать риск травм.

Реклама

Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Psychology, показали, что сенсомоторные тренировки являются оптимальным способом улучшить силу, равновесие и подвижность в этой возрастной группе. Такие тренировки требуют согласованной работы сенсорной и моторной систем (то есть нервной системы и мышц).

Этот подход часто применяют для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности болей в спине.

Сенсомоторные упражнения улучшают равновесие, координацию и осанку, а также задействуют мышцы «коры» (стабилизирующие мышцы туловища) и развивают тактильное восприятие.

Исследователи разделили 153 участника в возрасте от 55 до 80 лет на четыре группы: контрольную, группу сенсомоторных тренировок, группу аквааэробики и группу пилатеса. В течение 24 недель они оценивали физические возможности участников каждой группы: силу, гибкость, а также скорость выполнения теста «Встань и иди».

Реклама

Тест «Встань и иди» можно использовать для отслеживания подвижности и оценки риска падений. По словам специалистов, этот тест обычно рекомендуют людям пожилого возраста, однако попробовать его можно в любое время.

Вот как это сделать:

Сядьте на стул: лучше выбрать обычный обеденный стул, а не удобное кресло для отдыха. Встаньте и пройдитесь: с помощью таймера засеките время, необходимое для того, чтобы встать, пройти три метра, развернуться и вернуться на место, чтобы снова сесть.

Проверьте результат: взгляните на секундомер или телефон. Если вы справились с заданием менее чем за 12 секунд, риск падений у вас, вероятно, ниже.

Было установлено, что сенсомоторные тренировки и аквааэробика являются наиболее эффективными видами физической активности для улучшения физических функций. В исследовании отмечается: в группе, занимавшейся сенсомоторными упражнениями, наблюдалось значительное улучшение равновесия, координации и силы, тогда как участники группы аквааэробики продемонстрировали увеличение силы мышц нижней части тела, улучшение подвижности и гибкости. В то же время в контрольной группе и группе, занимавшейся пилатесом, существенных изменений не произошло, что подтверждает преимущества сенсомоторных тренировок и занятий в воде.

Реклама

Аквааэробика — это прекрасный вид физической активности в воде для тех, кто страдает от болей в суставах, артрита или испытывает проблемы с равновесием. Сопротивление воды способствует развитию мышечной силы, а упражнения в воде помогают улучшить координацию, гибкость и общий уровень физической подготовки, что и подтвердили результаты исследования. Кроме того, такие занятия полезны для психического здоровья: это интересный способ социализации, который помогает снизить стресс или чувство одиночества.

Размер выборки был довольно небольшим: в группе пилатеса оценивали 22 человека, причём преимущественно женщин, что накладывает определённые ограничения на результаты исследования. Также не учитывались исходный уровень физической подготовки участников, их рацион питания и прием лекарственных средств.

Однако, учитывая, что ежегодно около трети взрослых в возрасте от 60 лет сталкиваются с падениями, эти два вида активности могут стать одними из лучших вариантов для людей этой возрастной категории. Результаты исследования могут сыграть важную роль в снижении риска падений в пожилом возрасте.

Вот несколько простых сенсомоторных упражнений

Ходьба «пятка к носку»: встаньте так, чтобы пятки касались стены, и поставьте левую ногу перед правой… Встаньте ровно. Продолжайте идти, ставя пятку одной ноги вплотную к носку другой. Попытайтесь сделать 20 или более шагов, если сможете.

Поза «фламинго»: стоя, перенесите вес тела на одну ногу, а другую согните в колене и поднимите. Удерживайте это положение в течение 10–15 секунд (или меньше, если нужно), а затем расслабьте ноги. Повторите то же самое для другой ноги. Выполните упражнение по три раза на каждую ногу.

Стояние на одной ноге с закрытыми глазами: это сложнее, чем поза «фламинго», но помогает улучшить равновесие и координацию. Попробуйте удержать равновесие в течение 10 секунд. При необходимости можно опираться на стену или устойчивый предмет мебели.

Катание мяча одной ногой: это упражнение способствует развитию равновесия и координации, а также укрепляет мышцы стопы и ноги. Встаньте на одну ногу, а другой перекатывайте мяч для пилатеса. Начните с 10 секунд и постепенно увеличивайте время. Упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя.

Сенсомоторные упражнения просты и не требуют специального оборудования, поэтому они доступны каждому. Если у вас есть сомнения по поводу начала занятий, сначала проконсультируйтесь с персональным тренером или физиотерапевтом.

Новости партнеров