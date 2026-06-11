Кардио, которое действительно работает: тренер Беллы Хадид рассказал о формуле 3-2-1 для сжигания жира

Кардио / © Credits

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Современный фитнес мир редко объясняет главное, что кардио — это не одно действие, а целая система нагрузок различной интенсивности. Именно поэтому многие люди или «перегревают» себя интенсивными тренировками, или застревают в бесконечных прогулках и не видят изменений в теле, об этом говорится в материале издания Women`s Health.

Тренер Джо Холдер, который работал с Беллой Хадид, предлагает смотреть на кардио иначе, а именно, как на кондиционирование организма, где каждый уровень интенсивности выполняет свою роль и работает на общий результат: сжигание жира без потери мышечной массы.

Формула 3-2-1

Суть проста, вместо хаотичного кардио, выбирайте структурированную систему недельных нагрузок.

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3 — низкая интенсивность . Это базовая активность, например, быстрая ходьба, легкий бег, велосипед или походы. Такие тренировки улучшают работу сердца, метаболизм и восстановление, почти не истощают организм.

2 — средняя интенсивность . Это интервалы, когда вы работаете на уровне примерно 6-8 из 10, например, 2-4 мин усилия и отдых. Организм учится эффективнее выдерживать нагрузку.

1 — высокая интенсивность. Спринты, взрывные интервалы и работа «на максимум». Это короткие, но мощные сессии, которые влияют на максимальное потребление кислорода, скорость и силовую выносливость.

Как эта система работает для «перестройки тела»

Изменения тела — это не просто похудение, а баланс между жиром и мышцами. По словам Холдера, большинство людей совершают две ошибки, либо только «лёгкое кардио» без стимула для изменений, либо постоянный HIIT без восстановления. Так что в результате получаете либо плато, либо истощение.

Формула 3-2-1 решает это просто, низкая интенсивность помогает восстановлению, средняя — строит выносливость, высокая — дает «метаболический импульс».

Однако есть важный нюанс, ведь без восстановления и питания даже идеальная схема не работает. Организм должен иметь ресурс, чтобы адаптироваться, иначе тренировки перестают давать результат.

Как это выглядит в реальной жизни

Это не жесткий план, а рамка. Например:

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3 дня: прогулки, легкий бег, велосипед

2 дня: интервальные тренировки

1 день: спринты или высокоинтенсивная работа

Главная идея — не «выполнить норму», а сбалансировать нагрузку.

Джо Холдер / © Associated Press

Фитнес больше не о «больше и тяжелее», а о более разумном. Формула 3-2-1 предлагает сдвинуть фокус с истощения на систему, где каждая тренировка имеет свою роль. И, возможно, самое важное, что тело меняется не от максимального усилия в один день, а от стабильного баланса в течение недель.

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