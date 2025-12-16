Когда йога работает лучше, чем пилатес: 5 упражнений на глубокие мышцы кора

Женщина занимается йогой / © Credits

Если вы замените пилатес на йогу, увидите более сильные глубокие мышцы кора с помощью всего 4 поз.

Что это за позы, рассказывает Woman&Home.

Хорошая сила кора является ключом к сохранению подвижности и правильной осанки. Чтобы ее развить, многие люди выполняют упражнения на кор, такие как приседания, скручивания и движения, вдохновленные пилатесом. Хотя они, безусловно, имеют свое место, йога является недооцененной практикой.

Кроме того, что йога помогает укрепить поверхностные мышцы кора (такие как мышцы живота), она включает много упражнений на глубокие мышцы кора, которые могут укрепить мышцы, расположенные вокруг позвоночника, в туловище и вдоль тазового дна. Именно это действительно важно, когда речь идет об улучшении внутренней поддержки вашего тела и предотвращения травм.

Софи Дикин, квалифицированный инструктор по йоге, говорит, что практика достигает этого, сочетая медленные, контролируемые движения с намеренным дыханием. Вместо того, чтобы выполнять быстрые, повторяющиеся движения, которые в основном задействуют поверхностные мышцы «шести кубиков», йога учит вас инициировать движение из положения стабильности, говорит она. Йога также прорабатывает кор в нескольких плоскостях движения (скручивания, боковые наклоны, разгибания), что дает вам гораздо больше функциональной силы, чем традиционная тренировка, сосредоточенная на прессе.

Вот эти 5 упражнений.

Медвежья планка

Контролируемое зависание в этом движении затрагивает глубокие поперечные мышцы живота, говорит Софи.

Вот как это сделать:

Станьте на коврик для йоги на четвереньки, положив руки прямо под плечи, а колени под бедра. Подтяните пальцы ног.

Напрягите мышцы кора, подтянув пупок к позвоночнику и подтянув копчик.

Поднимите колени так, чтобы они зависли над землей примерно на 5 сантиметров, держа спину ровной.

Старайтесь удерживать это положение в течение 30 секунд.

Медленно опустите колени обратно на землю.

Выпад с вращением

Многораздельная мышца — это мышца глубоко в спине, которая проходит вдоль боковой стороны позвоночника. Поддержание ее силы с помощью упражнений для глубокого кора является ключом к стабилизации всего тела. Поворот в этом упражнении задействует косые мышцы живота и многораздельные мышцы живота, что отлично подходит для контроля кора и баланса, говорит Софи.

Вот как это сделать:

Начните с низкого выпада на коврике, руки перед грудью.

Сделайте вдох и на выдохе поднимите и поверните туловище над передней ногой. Локоть поставьте на внешнюю сторону переднего колена.

Выдохните, поворачивая туловище над передней ногой, опираясь противоположным локтем снаружи переднего колена.

Держите позвоночник вытянутым и поднимите подбородок, чтобы смотреть в потолок.

Повторите упражнение с обеих сторон, удерживая каждую из них в течение 30 секунд.

Трехногая собака с движением колена к носу

Поднимая одну ногу, вы смещаете центр тяжести, подтягивание колена к носу задействует весь корпус в этой позе, особенно глубокие стабилизаторы, говорит инструктор.

Вот как это сделать:

Начните из положения собаки мордой вниз, руки прижаты к полу, а тело в форме буквы «V». Отведите лопатки назад и вниз, напрягите мышцы кора.

Вдохните, поднимите одну ногу прямо к потолку позади себя, держа бедра на уровне с полом, а другую ногу стабильной.

Одним плавным движением подведите ту же ногу под тело и до середины вытянутых рук.

Задержитесь в этом положении на мгновение, затем подтолкните ту же ногу обратно к потолку.

Повторите в течение 30 секунд, затем смените сторону.

Боковая планка с подъемом верхней ноги

Боковая планка так же популярна в домашних тренировках по пилатесу, как и в йоге. Васиштхасана — одна из самых эффективных поз для глубокого укрепления боковых мышц кора, говорит Софи. Элемент баланса гарантирует, что вы задействуете стабилизирующие мышцы, а не только внешние косые мышцы живота.

Вот как это делать:

Начните с высокого положения планки и расположите руки прямо под плечами.

Медленно поворачивайте ступни так, чтобы внешний край одной стопы был на полу, и держите тело стабильно на одной линии. Поднимите тело от пола.

Когда вы стабилизируетесь, вытяните одну руку прямо к потолку, напрягая мышцы кора. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, прежде чем медленно опустить бедра.

Поза лодки в движении

Переход между высоким и низким положением лодки требует контролируемого, равномерного дыхания и сильного напряжения мышц тазового дна и нижней части живота, говорит Софи.

Вот как это сделать:

Сядьте на пол, колени под углом 90 градусов, а ступни ровно стоят на полу.

Напрягите мышцы кора и отведите лопатки назад и вниз.

Контролируя движения, поднимите ноги и верхнюю часть тела вверх и вытяните руки вперед. Задержитесь на мгновение, убедившись, что ваши мышцы кора все еще напряжены.

Опуститесь вниз, вытянув ноги и выпрямив руки ладонями вверх.

Преимущества йоги для глубоких мышц кора

Лучшая осанка и поддержка позвоночника. Укрепляя глубокие мышцы кора, вы можете почувствовать улучшение своей осанки и лучшую поддержку позвоночника. Это сделает ежедневные движения, такие как сидение, стояние или поднятие тяжестей, легче и комфортнее.

Может уменьшить боль в спине. Упражнения для глубоких мышц кора также часто являются одними из лучших упражнений для спины, поскольку они укрепляют стабилизаторы позвоночника, улучшая поддержку поясницы и таза, что может помочь облегчить боль в пояснице.

Улучшенный баланс и стабильность. Крепкий кор является основой для остального тела, объясняет инструктор. Он поддерживает все: от мягких движений йоги до ежедневных задач, таких как скручивания и тяги, помогает вам чувствовать себя устойчивее, лучше скоординировано и контролировать свои движения.

Снижение риска травм. Наконец, когда ваши глубокие мышцы кора задействованы, ваше тело распределяет вес и давление более равномерно, а не перегружает поясницу или бедра. Это помогает ограничить боль, растяжение и раздражительность, и в конце концов делает повседневную жизнь, упражнения и даже поднятие детей или сумок с покупками более безопасными и комфортными.

Почему важно иметь крепкий кор

Мы много внимания уделяем мышцам верхней и нижней части тела, и не безосновательно. Они необходимы для поднятия тяжестей и движения в повседневной жизни. Однако наша сила при поворотах, сидении, стоянии, подтягивании и выполнении многих движений в тренировках верхней и нижней части тела происходит от кора.

Так же, как сильный кор может улучшить осанку, слабый может привести к плохой осанке и травмам вне физических упражнений, поскольку другие мышцы работают, чтобы чрезмерно компенсировать работу кора.