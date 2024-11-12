Легкие упражнения перед сном, которые помогут быстро заснуть

Глубокий сон – результат полного расслабления тела. Стресс и напряжение, накопленные в течение дня, могут стать основными причинами бессонницы. Отсутствие расслабления перед сном может привести к тревожным мыслям, физическому напряжению и ощущению дискомфорта, мешающего погрузиться в сон.
На странице academiya108 показали простое упражнение, которое может значительно улучшить ваше расслабление перед сном. Это упражнение из практики цигун поможет успокоить тело и дух, что является важными факторами для здорового и качественного сна, поможет устранить дневной стресс и подготовить тело к отдыху.
Как выполнить упражнение
Практика цигун славится своими мягкими, плавными движениями, улучшающими кровообращение и активизирующими энергию в теле, помогающими достичь состояния покоя. Это упражнение помогает расслабить основные мышцы верхней части тела, что позволит вам более спокойно заснуть.
- Начните с головы. Расслабьте мышцы шеи и наклоните голову чуть-чуть вниз, не напрягая ее. Начните легко болтать головой, словно волной, расслабляя мышцы. Это может показаться необычным для вашего тела, но такое упражнение действительно способствует глубокому расслаблению.
- Разместите движения плечами. После того как расслабите голову, поверните ее немного влево и поднимите левое плечо. Затем поверните голову вправо, приподнимая правое плечо. Повторяйте это движение несколько раз.
Эти движения стимулируют кровообращение в верхней части тела и помогают снять напряжение с плеч и шеи. Упражнение можно выполнять от 2 до 5 минут, а затем просто спокойно лечь в постель.
Почему это работает
Техника с практики цигун эффективно снимает дневное напряжение и дает возможность "высвободить" стресс, накопленный в мышцах. При таких движениях улучшается кровообращение, что помогает обогащать мышцы кислородом и способствует их восстановлению. А значит, тело легче переходит в режим отдыха и вы сможете быстрее и глубже заснуть.
Советы:
- Пейте травяной чай. Успокаивающий чай из ромашки или мяты будет способствовать быстрому засыпанию.
- Избегайте использования электронных устройств за час до сна. Голубой свет экранов угнетает выработку мелатонина, гормона сна.
- Медитируйте или практикуйте глубокое дыхание. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить разум ко сну.
Простые упражнения и правильная рутина перед сном могут стать ключом к спокойному и здоровому сну.
Недавно мы писали о рейтинге "стоп-действий" перед сном.
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