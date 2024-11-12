Легкие упражнения перед сном, которые помогут быстро заснуть

Глубокий сон – результат полного расслабления тела. Стресс и напряжение, накопленные в течение дня, могут стать основными причинами бессонницы. Отсутствие расслабления перед сном может привести к тревожным мыслям, физическому напряжению и ощущению дискомфорта, мешающего погрузиться в сон.

На странице academiya108 показали простое упражнение, которое может значительно улучшить ваше расслабление перед сном. Это упражнение из практики цигун поможет успокоить тело и дух, что является важными факторами для здорового и качественного сна, поможет устранить дневной стресс и подготовить тело к отдыху.

Как выполнить упражнение

Практика цигун славится своими мягкими, плавными движениями, улучшающими кровообращение и активизирующими энергию в теле, помогающими достичь состояния покоя. Это упражнение помогает расслабить основные мышцы верхней части тела, что позволит вам более спокойно заснуть.

Начните с головы. Расслабьте мышцы шеи и наклоните голову чуть-чуть вниз, не напрягая ее. Начните легко болтать головой, словно волной, расслабляя мышцы. Это может показаться необычным для вашего тела, но такое упражнение действительно способствует глубокому расслаблению. Разместите движения плечами. После того как расслабите голову, поверните ее немного влево и поднимите левое плечо. Затем поверните голову вправо, приподнимая правое плечо. Повторяйте это движение несколько раз.

Эти движения стимулируют кровообращение в верхней части тела и помогают снять напряжение с плеч и шеи. Упражнение можно выполнять от 2 до 5 минут, а затем просто спокойно лечь в постель.

Почему это работает

Техника с практики цигун эффективно снимает дневное напряжение и дает возможность "высвободить" стресс, накопленный в мышцах. При таких движениях улучшается кровообращение, что помогает обогащать мышцы кислородом и способствует их восстановлению. А значит, тело легче переходит в режим отдыха и вы сможете быстрее и глубже заснуть.

Советы:

Пейте травяной чай. Успокаивающий чай из ромашки или мяты будет способствовать быстрому засыпанию.

Избегайте использования электронных устройств за час до сна. Голубой свет экранов угнетает выработку мелатонина, гормона сна.

Медитируйте или практикуйте глубокое дыхание. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить разум ко сну.

Простые упражнения и правильная рутина перед сном могут стать ключом к спокойному и здоровому сну.

Недавно мы писали о рейтинге "стоп-действий" перед сном.

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