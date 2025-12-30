Лучшая для женщин 50+: какую позу рекомендует инструктор по йоге

Женщина выполняет позу йоги "Випарита Карани" / © Credits

Женщинам старше 50 лет может казаться, что каждый уголок тела меняется — в значительной степени благодаря менопаузальному переходу. Эти изменения могут нанести вред уму и телу из-за таких побочных эффектов, как бессонница, перепады настроения, приливы, проблемы с кожей, тревога и тому подобное.

Почему йога полезна и какое упражнение самое эффективное для женщин 50+, рассказывает Real Simple.

Йога может быть отличным способом справиться с этими симптомами, поскольку это интересный и заземляющий способ двигать телом, растягиваться, наращивать силу и расслабляться. С помощью простой практики йоги вы сможете помочь себе управлять эмоциональными и физическими симптомами, чтобы вы могли чувствовать себя лучшей версией себя, даже в этот трансформационный период вашей жизни, объясняет Мели Пердон, зарегистрированная преподавательница йоги. Она утверждает, что преимущества йоги для женщин на этом этапе жизни гораздо шире, чем просто позы — это касается практики в целом

Почему йога так полезна для женщин в менопаузе

Йога может поддерживать плотность костей, здоровье суставов, баланс и гибкость, обучая тело правильно переносить вес, говорит она. С изменением гормонов меняется и тело. Меняется распределение веса, смещаются центры тяжести, и привычные двигательные модели перестают работать так, как раньше. Йога помогает женщинам научиться равномерно и разумно поддерживать вес тела, чтобы суставы были защищены, а движения оставались эффективными и устойчивыми.

Эта древняя практика (йоге тысячи лет1) также может помочь справиться с психическими и эмоциональными проблемами, связанными с этим этапом жизни. Менопауза часто сопровождается нарушением сна, тревогой, изменениями настроения и ощущением меньшей остроты, чем обычно, говорит Пердон. Дыхательная работа, медленный темп, восстановительные позы и последовательные движения йоги помогают регулировать нервную систему и создавать большую устойчивость как умственно, так и эмоционально.

Кроме того, йога естественным образом способствует развитию сообщества и связи, особенно когда она практикуется в группе — виртуально или лично. И это не то, с чего можно насмехаться — на самом деле, исследования связывают социализацию с увеличением продолжительности жизни. Регулярное посещение занятий формирует распорядок дня, связи и дружбу. Быть частью группы единомышленников — один из самых эффективных способов защитить психическое здоровье во время важных жизненных изменений. Занятия йогой становятся местом, где вас видят, поддерживают и вы не одиноки в том, что вы переживаете.

Самая полезная поза йоги для женщин старше 50 лет

Учитывая это, некоторые позы йоги более полезны для женщин старше 50 лет или тех, кто переживает менопаузу, чем другие. Если бы ей пришлось выбрать только одну, Пердон говорит, что самой полезной позой йоги для женщин в этой категории является «Ноги вверх по стене», также известная как «Випарита Карани».

Самое сложное в этой позе — это попасть в нее. Как только вы ее выполняете, она не потребует никаких усилий.

Положите валик (или подушку) вдоль стены, сверху положив сложенное одеяло. Сядьте боком на одеяло, одним бедром касаясь стены. Положите руки на пол позади себя. Перекатитесь на таз, поднимаясь ногами вверх по стене. Позвольте позвоночнику и туловищу раствориться в опорах. Пусть живот размягчится, а грудь расслабится. Положите руки вдоль тела. Со временем можно перейти к выполнению этой позы без помощи валика. Вам нужно будет положить таз на ладони согнутых в локтях рук.

И преимущества этой позы просто поражают, особенно для женщин старше 50 лет. Это одна из самых мощных поз. Она облегчает синдром беспокойных ног и помогает вернуть кровь от ног к сердцу. Она также обладает успокаивающим эффектом, который может помочь при бессоннице и способствовать спокойному сну.

Еще одна полезная поза

Для второго места Пердон также рекомендует широко популярную детскую позу, или «Адхо Мукха Вирасану». Сядьте на голени, расставив колени и сведя пальцы ног. Наклоните туловище вперед между бедрами. Положите предплечья на валик или подушку. Вы также можете подложить валик под лоб.

И помимо того, что поза ребенка чрезвычайно расслабляет и заземляет, она почитает тело несколькими дополнительными способами. Из состава наклонов вперед сидя, эта поза исключает гибкость подколенных сухожилий и помогает снять умственное перевозбуждение и мигрень. Она также помогает уменьшить запоры и вздутие живота.

Хотя эти позы лишь поверхностно подчеркивают все поддерживающие позы йоги для женщин старше 50 лет, они являются отличным началом, особенно для тех, кто впервые занимается йогой или возвращается к ней. Когда вы знаете, где искать и как практиковать, йога предлагает поддержку на каждом этапе жизни.