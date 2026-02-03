Лучшее упражнение для развития силы и долголетия по мнению тренера-эксперта

Женщина делает приседания перед зеркалом / © Credits

При развитии силы сложные движения должны быть основой любого тренировочного плана. Это движения, которые задействуют несколько мышц одновременно. Это не только эффективнее по времени, но и точно отражает ежедневные движения.

Woman&Home поговорили с тренером-экспертом Кэролайн Идиенс, которая также рассказала, с какими упражнениями она бы совместила это упражнение для комплекса тренировок для всего тела.

Это то, что действительно поможет вам со временем нарастить силу, и это то, что вы можете делать без оборудования, так что вы можете делать это, пока кипит чайник, пока набирается ванна.

Приседания, возможно, лучшее упражнение, потому что вы используете так много групп мышц. Вы используете ноги, вы используете мышцы кора, вы используете спину, поэтому это будет отличное упражнение.

Как правильно делать приседания

Встаньте, ноги на ширине плеч, немного расставьте стопы.

Когда будете готовы, присядьте — как будто вы садитесь на стул позади себя.

Убедитесь, что ваши колени параллельны пальцам ног, не выходят за них.

В нижней точке движения ваши бедра должны быть параллельны полу или как можно ближе к этому положению.

Отсюда оттолкнитесь ступнями, чтобы вернуться в положение стоя.

Если вам очень легко выполнять приседания с собственным весом (вы поймете, что это легко, если сможете выполнить 12 повторений приседания в течение трех подходов без особых трудностей), тогда добавьте отягощение. Вы можете использовать гантели, штангу, если вы в тренажерном зале, или гири. Вы также можете использовать эспандеры.

Добавление сопротивления усложнит упражнение, заставит ваши мышцы работать интенсивнее и расти со временем, чтобы соответствовать новому вызову. Это известно как прогрессивная перегрузка.

Как использовать отягощения

Эспандеры — это самый дешевый «вес», который вы можете купить. Чтобы использовать его в приседании, возьмите эспандер, который можно растянуть до плеч. Оберните ленту вокруг стоп и перекиньте ее на руки. Вы должны почувствовать сопротивление во время подъема.

Используя гирю в приседании, вы можете держать вес за ручку между ногами (в зависимости от вашего роста), держать ее за бока ручки у груди или переверните гирю вверх дном и прижмите ее, как миску, к груди.

Гантели являются самым популярным типом свободного веса, поскольку их можно использовать для многих различных упражнений. Держите их сбоку. Используете только одну. Поверните ее вертикально и близко к телу у груди.

Какие упражнения стоит делать с приседанием

Начните с веса собственного тела, комплексного, функционального движения. Приседания, пожалуй, первое упражнение, которое приходит на ум, когда мы думаем о функциональных упражнениях. Мы используем одно и то же положение, чтобы сесть и встать со стула, подняться по лестнице и даже поднять что-то с пола.

Когда дело доходит до лучших упражнений для долголетия, лучше не найти. Но вот еще упражнения, которые стоит добавить в ваш распорядок дня,

Отжимания : Вы можете выполнять полные отжимания или отжимания с колен, постепенно увеличивая нагрузку, по мере того, как станете сильнее.

Планка: Хотя планка известна своей пользой для кора, она также привлекает мышцы плеч и верхней части спины.

Выпады: Еще одно замечательное упражнение для нижней части тела, выпады направлены на ягодицы, ноги и бедра.

Вместе они задействуют большинство основных групп мышц тела, и это все, что вам нужно, чтобы стать сильнее, особенно если вы новичок в силовых тренировках.

Речь идет не о том, чтобы переосмыслить себя. Речь идет о том, чтобы иметь очень маленькие, но достижимые, привычки, которых вы можете придерживаться.