Лучшие упражнения с собственным весом, чтобы стать сильнее и нарастить мышцы

Упражнения с собственным весом не только укрепляют мышцы, но и развивают баланс, выносливость и уверенность в себе. Издание WomanAndHome. рассказало, что комплексные упражнения, которые задействуют несколько мышечных групп одновременно, — это основа силы. Приседания, отжимания, планка — простые, но невероятно результативные движения. И лучше всего — все это можно делать дома, в парке или даже во время отпуска.

Зачем выбирать тренировки с собственным весом

Безопаснее : минимальный риск травм, так как нет тяжелого железа.

Универсально : подходит как для новичков, так и для продвинутых.

Функционально : улучшает подвижность, осанку и координацию.

Удобно: не требует места, тренажеров или абонементов.

Как составить себе тренировку

Выберите 4-6 упражнений, которые задействуют разные части тела:

Нижняя часть — приседания, выпады, прыжки

Верхняя часть — отжимания, планка

Кор (центр тела) — планка, поднятие ног, поднимание ног

Делайте по 3-4 подхода по 12-15 повторов каждого упражнения и результат не заставит себя ждать.

Для стройных ног и подтянутых ягодиц

Приседания . Классика, которая всегда работает. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, опускайтесь вниз, будто садитесь на стул. Это упражнение тренирует ягодицы, бедра, квадрицепсы.

Выпады вперед и назад. Шаг вперед или назад и обе ноги под углом 90°. Упражнение тренирует ноги, ягодицы т стабильность.

Боковые выпады . Шаг в сторону, колено согнуто и спина прямая. Тренируете внутреннюю поверхность бедер.

Подъемы на носки. Просто встаньте на пальцы ног и задержись на 2-3 секунды. Упражнение тренирует икроножные мышцы, делает ноги стройными.

Мостик для ягодиц. Лягте на спину, ноги согнуты, поднимите таз вверх и сожмите ягодицы. Так вы тренируете ягодицы, заднюю поверхность бедер и спину.

Для сильного туловища и плоского живота

Планка . Опора на предплечья, тело в прямой линии. Держите 30-60 секунд. Так вы тренируете живот, спину и плечи.

Боковая планка. Вариант для продвинутых, ведь надо держать баланс на одном локте и стороне стопы. Тренирует косые мышцы живота.

«Супермен» Лягте лицом вниз, поднимите руки, ноги и грудь одновременно. Так вы тренируете спину, ягодицы и стабилизируете корпус.

Альпинист. Из положения планки быстро чередуйте подтягивания коленей к груди. Такое упражнение тренирует пресс, руки и выносливость.

Для подтянутых рук и спины

Отжимания . Классическое движение для груди, трицепсов и плеч. Начните с варианта на коленях. Тренирует руки, грудь и корпус.

Отжимания от стены . Идеально для начала. Постепенно усложняйте, отходя дальше от стены.

Трицепс упражнения. Сядьте на край стула, руки сзади на опоре, сгибайте локти и опускайте тело вниз. Упражнение тренирует трицепсы, плечи и верх спины.

Подтягивания. Если есть турник, это лучшее упражнение для спины и рук. Начните с варианта с резинкой, зацепив ее за ноги.

Для кардио и выносливости

Прыжковые приседания . Приседайте, а затем выпрыгивайте вверх. Это развивает силу и взрывную энергию.

Берпи . Комбо приседания, планки и прыжка. Тренирует все тело, повышает пульс и сжигает максимум калорий.

Джампинг Джек. Простое упражнение из детства, одновременно разводите руки и ноги, затем возвращаетесь обратно. Упражнение разогревает и улучшает работу сердца.

Советы

Начните с трех тренировок в неделю, чередуйте силовые дни с активным отдыхом.

Правильно дышите: вдох — за опускание, выдох — за усилие.

Всегда делайте разминку перед и растяжку после.

Не гонитесь за количеством, контроль движения важнее.

Продолжительность тренировки

Разминка: 5 мин

Основная часть: 25-30 мин

Растяжка: 5 мин

Итого это около 40 мин

Тренировки с собственным весом — это не об ограничениях, а о свободе.

Не нужно снаряжение, нет оправданий, только вы и немного мотивации и результат, который виден в зеркале. Ведь сила — это не всегда мышцы. Это способность не сдаваться после первого приседания.