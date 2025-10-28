- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 3 мин
Лучшие упражнения с собственным весом, чтобы стать сильнее и нарастить мышцы
Забудьте о сложном оборудовании, гантелях или абонементе в спортзал, ваше тело само может быть самым эффективным тренажером.
Упражнения с собственным весом не только укрепляют мышцы, но и развивают баланс, выносливость и уверенность в себе. Издание WomanAndHome. рассказало, что комплексные упражнения, которые задействуют несколько мышечных групп одновременно, — это основа силы. Приседания, отжимания, планка — простые, но невероятно результативные движения. И лучше всего — все это можно делать дома, в парке или даже во время отпуска.
Зачем выбирать тренировки с собственным весом
Безопаснее: минимальный риск травм, так как нет тяжелого железа.
Универсально: подходит как для новичков, так и для продвинутых.
Функционально: улучшает подвижность, осанку и координацию.
Удобно: не требует места, тренажеров или абонементов.
Как составить себе тренировку
Выберите 4-6 упражнений, которые задействуют разные части тела:
Нижняя часть — приседания, выпады, прыжки
Верхняя часть — отжимания, планка
Кор (центр тела) — планка, поднятие ног, поднимание ног
Делайте по 3-4 подхода по 12-15 повторов каждого упражнения и результат не заставит себя ждать.
Для стройных ног и подтянутых ягодиц
Приседания. Классика, которая всегда работает. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, опускайтесь вниз, будто садитесь на стул. Это упражнение тренирует ягодицы, бедра, квадрицепсы.
Выпады вперед и назад. Шаг вперед или назад и обе ноги под углом 90°. Упражнение тренирует ноги, ягодицы т стабильность.
Боковые выпады. Шаг в сторону, колено согнуто и спина прямая. Тренируете внутреннюю поверхность бедер.
Подъемы на носки. Просто встаньте на пальцы ног и задержись на 2-3 секунды. Упражнение тренирует икроножные мышцы, делает ноги стройными.
Мостик для ягодиц. Лягте на спину, ноги согнуты, поднимите таз вверх и сожмите ягодицы. Так вы тренируете ягодицы, заднюю поверхность бедер и спину.
Для сильного туловища и плоского живота
Планка. Опора на предплечья, тело в прямой линии. Держите 30-60 секунд. Так вы тренируете живот, спину и плечи.
Боковая планка. Вариант для продвинутых, ведь надо держать баланс на одном локте и стороне стопы. Тренирует косые мышцы живота.
«Супермен» Лягте лицом вниз, поднимите руки, ноги и грудь одновременно. Так вы тренируете спину, ягодицы и стабилизируете корпус.
Альпинист. Из положения планки быстро чередуйте подтягивания коленей к груди. Такое упражнение тренирует пресс, руки и выносливость.
Для подтянутых рук и спины
Отжимания. Классическое движение для груди, трицепсов и плеч. Начните с варианта на коленях. Тренирует руки, грудь и корпус.
Отжимания от стены. Идеально для начала. Постепенно усложняйте, отходя дальше от стены.
Трицепс упражнения. Сядьте на край стула, руки сзади на опоре, сгибайте локти и опускайте тело вниз. Упражнение тренирует трицепсы, плечи и верх спины.
Подтягивания. Если есть турник, это лучшее упражнение для спины и рук. Начните с варианта с резинкой, зацепив ее за ноги.
Для кардио и выносливости
Прыжковые приседания. Приседайте, а затем выпрыгивайте вверх. Это развивает силу и взрывную энергию.
Берпи. Комбо приседания, планки и прыжка. Тренирует все тело, повышает пульс и сжигает максимум калорий.
Джампинг Джек. Простое упражнение из детства, одновременно разводите руки и ноги, затем возвращаетесь обратно. Упражнение разогревает и улучшает работу сердца.
Советы
Начните с трех тренировок в неделю, чередуйте силовые дни с активным отдыхом.
Правильно дышите: вдох — за опускание, выдох — за усилие.
Всегда делайте разминку перед и растяжку после.
Не гонитесь за количеством, контроль движения важнее.
Продолжительность тренировки
Разминка: 5 мин
Основная часть: 25-30 мин
Растяжка: 5 мин
Итого это около 40 мин
Тренировки с собственным весом — это не об ограничениях, а о свободе.
Не нужно снаряжение, нет оправданий, только вы и немного мотивации и результат, который виден в зеркале. Ведь сила — это не всегда мышцы. Это способность не сдаваться после первого приседания.