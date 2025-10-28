ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Фитнес
Количество просмотров
20
Время на прочтение
3 мин

Лучшие упражнения с собственным весом, чтобы стать сильнее и нарастить мышцы

Забудьте о сложном оборудовании, гантелях или абонементе в спортзал, ваше тело само может быть самым эффективным тренажером.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Лучшие упражнения с собственным весом, чтобы стать сильнее и нарастить мышцы

Лучшие упражнения с собственным весом, чтобы стать сильнее и нарастить мышцы / © Credits

Упражнения с собственным весом не только укрепляют мышцы, но и развивают баланс, выносливость и уверенность в себе. Издание WomanAndHome. рассказало, что комплексные упражнения, которые задействуют несколько мышечных групп одновременно, — это основа силы. Приседания, отжимания, планка — простые, но невероятно результативные движения. И лучше всего — все это можно делать дома, в парке или даже во время отпуска.

Зачем выбирать тренировки с собственным весом

  • Безопаснее: минимальный риск травм, так как нет тяжелого железа.

  • Универсально: подходит как для новичков, так и для продвинутых.

  • Функционально: улучшает подвижность, осанку и координацию.

  • Удобно: не требует места, тренажеров или абонементов.

Как составить себе тренировку

Выберите 4-6 упражнений, которые задействуют разные части тела:

  • Нижняя часть — приседания, выпады, прыжки

  • Верхняя часть — отжимания, планка

  • Кор (центр тела) — планка, поднятие ног, поднимание ног

Делайте по 3-4 подхода по 12-15 повторов каждого упражнения и результат не заставит себя ждать.

Для стройных ног и подтянутых ягодиц

  • Приседания. Классика, которая всегда работает. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, опускайтесь вниз, будто садитесь на стул. Это упражнение тренирует ягодицы, бедра, квадрицепсы.

  • Выпады вперед и назад. Шаг вперед или назад и обе ноги под углом 90°. Упражнение тренирует ноги, ягодицы т стабильность.

  • Боковые выпады. Шаг в сторону, колено согнуто и спина прямая. Тренируете внутреннюю поверхность бедер.

  • Подъемы на носки. Просто встаньте на пальцы ног и задержись на 2-3 секунды. Упражнение тренирует икроножные мышцы, делает ноги стройными.

  • Мостик для ягодиц. Лягте на спину, ноги согнуты, поднимите таз вверх и сожмите ягодицы. Так вы тренируете ягодицы, заднюю поверхность бедер и спину.

Для сильного туловища и плоского живота

  • Планка. Опора на предплечья, тело в прямой линии. Держите 30-60 секунд. Так вы тренируете живот, спину и плечи.

  • Боковая планка. Вариант для продвинутых, ведь надо держать баланс на одном локте и стороне стопы. Тренирует косые мышцы живота.

  • «Супермен» Лягте лицом вниз, поднимите руки, ноги и грудь одновременно. Так вы тренируете спину, ягодицы и стабилизируете корпус.

  • Альпинист. Из положения планки быстро чередуйте подтягивания коленей к груди. Такое упражнение тренирует пресс, руки и выносливость.

Для подтянутых рук и спины

  • Отжимания. Классическое движение для груди, трицепсов и плеч. Начните с варианта на коленях. Тренирует руки, грудь и корпус.

  • Отжимания от стены. Идеально для начала. Постепенно усложняйте, отходя дальше от стены.

  • Трицепс упражнения. Сядьте на край стула, руки сзади на опоре, сгибайте локти и опускайте тело вниз. Упражнение тренирует трицепсы, плечи и верх спины.

  • Подтягивания. Если есть турник, это лучшее упражнение для спины и рук. Начните с варианта с резинкой, зацепив ее за ноги.

Для кардио и выносливости

  • Прыжковые приседания. Приседайте, а затем выпрыгивайте вверх. Это развивает силу и взрывную энергию.

  • Берпи. Комбо приседания, планки и прыжка. Тренирует все тело, повышает пульс и сжигает максимум калорий.

  • Джампинг Джек. Простое упражнение из детства, одновременно разводите руки и ноги, затем возвращаетесь обратно. Упражнение разогревает и улучшает работу сердца.

Советы

  • Начните с трех тренировок в неделю, чередуйте силовые дни с активным отдыхом.

  • Правильно дышите: вдох — за опускание, выдох — за усилие.

  • Всегда делайте разминку перед и растяжку после.

  • Не гонитесь за количеством, контроль движения важнее.

Продолжительность тренировки

  • Разминка: 5 мин

  • Основная часть: 25-30 мин

  • Растяжка: 5 мин

Итого это около 40 мин

Тренировки с собственным весом — это не об ограничениях, а о свободе.
Не нужно снаряжение, нет оправданий, только вы и немного мотивации и результат, который виден в зеркале. Ведь сила — это не всегда мышцы. Это способность не сдаваться после первого приседания.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie