Почему тренировки с меньшим количеством повторений могут дать лучшие результаты / © Credits

Реклама

Издание The Science Explorer рассказало, что по последним данным, короткие, но интенсивные тренировки с меньшим количеством повторений могут быть более эффективными, чем изнурительные марафоны в зале.

Эффект «двух спринтов»

Так называемые «экстремальные спринты» («supramaximal sprints») — это очень интенсивные спринты на специальных велотренажерах, которые заставляют сердце работать на максимум. Результаты впечатляют, ведь оптимальное количество повторений — всего два. После двух спринтов каждое дополнительное повторение снижает общее улучшение выносливости примерно на 5%.

Другими словами — лишние повторения не добавляют пользы, а могут даже уменьшать эффект. То есть, показатель кардиореспираторной формы улучшается при меньшем количестве повторов.

Реклама

Когда времени мало

Нехватка времени — одна из главных причин, по которым мы пропускаем тренировки. И именно здесь высокоинтенсивные интервальные тренировки становятся настоящим спасением. Даже с меньшим числом повторов можно достичь отличных результатов и не терять эффективность. То есть, 10 мин интенсивных упражнений могут быть не менее полезными, чем час в зале.

Такие короткие тренировки улучшают VO₂max — максимальный уровень потребления кислорода организмом, который является одним из главных показателей физической формы и долголетия. Высокий VO₂max означает, что ваше сердце и легкие работают эффективно, тело быстрее восстанавливается, а риск сердечно-сосудистых болезней уменьшается.

Эта работа напоминает простую истину, которую мы часто забываем: интенсивность и правильная техника важнее, чем бесконечное количество повторов.

Тренировки должны вдохновлять, а не истощать. Так что если вы не успеваете провести час в спортзале — не беда. Пять-десять минут правильной нагрузки могут дать те же, а иногда и лучшие результаты.