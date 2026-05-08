Мешает ли «талия бегуна» иметь фигуру «песочные часы»: как бег влияет на ваши параметры

Увеличивает ли бегвашу талию? Хотя это утверждение стало вирусным в TikTok, тенденция не подтверждена наукой.

«Талия бегуна» и другие страхи, связанные с фитнесом, обычно начинаются с неправильного понимания того, как работают мышцы и жир. Как все происходит на самом деле, рассказывает НеаІтѕІіпе.

Инфлюенсеры могут делать необоснованные утверждения, такие как:

«Бег делает ваши косые мышцы живота слишком объемными».

«Кардио на самом деле утолщает ваш корпус».

«Известные спринтеры иногда имеют плоскую талию, поэтому именно бег должен быть причиной этого».

Эта медицински проверенная статья опровергает эти утверждения, используя первичные исследования и научные доказательства.

Создает ли бег объемные косые мышцы живота

Нет. Бег вряд ли приведет к увеличению объемных косых мышц живота. Бег задействует ваш корпус, включая косые мышцы живота. Однако он не делает этого таким образом, чтобы создать непропорциональные или чрезмерно большие косые мышцы живота.

Рост мышц называется гипертрофией. Чтобы достичь гипертрофии, обычно требуется следующее:

высокое сопротивление (тяжелая нагрузка)

прогрессивная перегрузка

достаточное восстановление и калории

Некоторые люди ориентируются на определенные весовые группы и стремятся к гипертрофии, например, люди, которые поднимают тяжести. Однако бег отличается от силовых нагрузок, поскольку он вызывает:

низкое сопротивление

повторяющиеся движения на выносливость

среда для сжигания калорий

Анализ 2025 года показал, что внутренние косые мышцы живота активны во время бега, но в пределах нормальных стабилизирующих диапазонов на разных скоростях. Это показывает, что это приводит к вовлечению корпуса, которое сосредоточено на координации и стабильности, а не на перегрузке.

В другой академической статье 2025 года исследуется, как группы мышц координируются для создания эффективного бегового движения. Ее результаты показывают, что бег опирается на стабильные модели координации мышц, а не на прогрессивную перегрузку определенных мышц.

Поэтому очень маловероятно, что сам бег приведет к увеличению размеров или «объемных» косых мышц. Бег учит ваше тело увеличивать выносливость, а не увеличиваться в размерах.

Делает ли бег вашу талию толще

Нет. Это утверждение вводит в заблуждение. Если обхват талии человека меняется во время регулярного бега, это обычно связано с:

Общими изменениями состава тела

Бег часто уменьшает общий объем жира в организме.

Временные факторы

Некоторые люди могут испытывать временные изменения во внешнем виде своей талии. Это может быть связано с.:

воспалением или «накачиванием» после бега

задержкой воды

вздутием живота

Это не структурные изменения, и они временные. Если вы заметили, что эти симптомы сохраняются, или вас это беспокоит, вам следует обратиться к врачу.

Естественная форма тела

Люди естественно отличаются друг от друга по внешнему виду своих тел. Генетика определяет:

ширину грудной клетки

структуру таза

распределение жира

Бег не игнорирует эти факторы, но иногда социальные сети, особенно с использованием фильтров, могут создавать впечатление, что типы телосложения людей менее разнообразны, чем есть на самом деле.

Имеют ли бегуны «круглую» талию

Не обязательно. Эта идея часто возникает, когда рассматривают элитных спортсменов, о которых говорят или показывают по телевидению, особенно спринтеров.

Элитные спринтеры тренируются с тяжелыми силовыми упражнениями, а не только с бегом. У них есть генетические черты, соответствующие мощности и скорости, и их телосложение отражает годы специализированных тренировок, а не обычный бег трусцой.

Помните, что бегуны на длинные дистанции, бегуны-любители и спринтеры часто имеют очень разные типы телосложения.

Использование одной группы для обобщения всего бега является обманчивым.

Может ли бег быть направлен на определенные зоны потери жира

Нет. Вы не можете сосредоточиться на том, где ваше тело теряет или набирает жир.

Бег может:

увеличить расход калорий

уменьшить общее содержание жира в организме

улучшить сердечно-сосудистую систему

Но бег не может избирательно увеличивать или уменьшать жир или мышцы вокруг талии.

Активация корпуса во время бега также является слишком низкоинтенсивной, чтобы значительно увеличить размер мышц в косых мышцах живота.

В центре внимания точечное уменьшение жира

Точечное уменьшение жира — это термин, используемый для описания целенаправленной потери жира в определенных зонах с помощью локализованных упражнений.

Это устойчивый миф, поскольку данные показывают, что физическая активность стимулирует использование жира в целом теле, а не локальную потерю жира.

Жир расщепляется на свободные жирные кислоты со всего тела, а не только из области, которая содержит мышцы, которые тренируется.

Общий контроль веса и изменения образа жизни — единственные эффективные методы.

Гипертрофия требует специфических условий, которых бег не обеспечивает.

Даже целенаправленная тренировка кора должна быть достаточно интенсивной и специфической, чтобы вызвать гипертрофию. Активности с низкой нагрузкой, такие как бег, вряд ли приведут к увеличению размера.

Сама по себе тренировка кора не меняет физическую форму бегунов кардинально. Даже прямая тренировка кора имеет ограниченную видимую гипертрофию, а бег еще меньше. Бег может улучшить стабильность кора, но не размер талии.

Почему ваша талия может казаться больше

В некоторых случаях люди могут заметить настоящее изменение во внешнем виде своей талии, независимо от того, бегают ли они. Это может быть связано с:

Тяжелыми косыми тренировками, такими как наклоны в стороны с нагрузкой, которые со временем могут увеличить толщину мышц

Фазами наращивания массы, также известными как избыток калорий, которые могут увеличить общий размер, включая талию

Изменениями осанки, которые могут повлиять на внешний вид вашей талии

Эти ситуации не вызваны бегом, но они могут пересекаться с людьми, которые регулярно бегают.

Важно помнить, что внешний вид талии также может меняться в зависимости от ее размера в отличие от остального тела. Даже человек с большой талией может иметь вид узкой талии, если его плечи и бедра мускулистые и хорошо развиты.

Профессиональные бегуны довольно часто имеют относительно низкую массу тела. Поэтому, особенно на экране, некоторые талии могут очень легко выглядеть блокированными просто потому, что верхняя и нижняя части тела могут быть меньше по сравнению со средней частью.

Почему понятие «талия бегуна» стало вирусным

Утверждение о «бег делает вашу талию больше» набирает популярность по нескольким причинам:

Фитнес-контент, основанный на страхе, хорошо работает: предупреждения, такие как «Избегайте этой ошибки» привлекают больше внимания, чем нюансированные утверждения, объяснение которых может занять больше времени или восприниматься как менее интересные.

Эстетические тенденции цикличны: тенденции относительно формы песочных часов, включая «сохранение песочных часов», являются распространенными, и это внимание означает, что люди могут испытывать тревогу или давление, чтобы выглядеть именно так.

Неправильное толкование советов по силовым тренировкам: некоторые советы по ограничению тяжелых тренировок с косыми мышцами живота для улучшения фигуры неправильно применяются к бегу, который является совсем другим стимулом.

Идея о том, что бег увеличивает вашу талию, является обманчивой и потенциально опасной. Это утверждение вытекает из неправильного толкования и тревог относительно внешнего вида тела. Это может отбить желание у людей, которые ранее использовали его или рассматривали как способ улучшения своего здоровья, бегать.

Бег не обеспечивает стимула, необходимого для «наращивания» косых мышц живота. Обычно он способствует потере жира, а не его наращиванию, а размер талии гораздо больше зависит от генетики, диеты и общего состава тела.

Первичные исследования показывают, что бег активирует кор для стабильности и выносливости, но с интенсивностью намного ниже той, которая требуется для увеличения мышечной массы. размер, что делает идею о том, что это «расширяет вашу талию», физиологически неправдоподобной.

