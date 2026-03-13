Можно ли прогулку в парке превратить в эффективную тренировку и как это сделать

Ходьба / © Credits

Если вы считаете, что спринт, спиннинг, силовые тренировки и другие формы высокоинтенсивной физической активности- это единственные «настоящие» формы физических упражнений, у нас есть новости, которые могут помочь вам легче дышать.

Как сделать прогулку суперэффективной тренировкой, рассказывает Eating Well .

Для людей, которые занимаются спортом, важно начинать свои тренировки с более легкой интенсивности, чтобы предотвратить травмы, и ходьба — идеальный способ сделать это. Тем не менее речь идет не о медленной, извилистой прогулке.

Почему ходьба является таким замечательным видом физических упражнений

Существует несколько причин, почему ходьба может быть отличным видом физической активности. Вот несколько конкретных преимуществ ходьбы для здоровья.

Улучшает уровень сахара в крови

Короткая прогулка вокруг квартала после еды может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, особенно если у вас диабет 2 типа. Данные показывают, что 30-минутная прогулка после еды может помочь контролировать уровень сахара в крови и может быть простым способом улучшить здоровье в повседневной жизни.

Ходьба использует большие мышцы ног и туловища, которые требуют много энергии. Чтобы получить энергию, мышцы выводят сахар из кровообращения, и уровень сахара в крови снижается. Прогулки после еды также могут помочь предотвратить диабет.

Помогает вашему сердцу

Вам не нужны чрезвычайно тяжелые кардиотренировки, чтобы укрепить сердце. По меньшей мере 150 минут упражнений умеренной интенсивности, таких как быстрая ходьба, каждую неделю является эталоном пользы для сердца.

Данные показывают, что большее количество ходьбы ежедневно может значительно снизить риск смерти от любой причины или от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, чем больше шагов вы делаете сверх этих цифр, тем больше польза для вашего здоровья.

Снижает риск деменции

Ходьба — это простая, но мощная деятельность, которая может быть полезной для мозга, особенно для пожилых людей, которые физически способны и не страдают деменцией. Исследования показывают, что ходьба, особенно в быстром темпе и начиная со среднего возраста, связана с улучшением памяти со временем. Это особенно касается эпизодической памяти, которая помогает нам вспоминать конкретные события и переживания и часто страдает от болезни Альцгеймера. Это может быть связано с тем, что ходьба помогает улучшить кровоток, что может помочь улучшить когнитивные функции, но необходимы дополнительные исследования, чтобы объяснить поразительные преимущества ходьбы для здоровья мозга. Ходьба — это простой способ добавить больше аэробных упражнений к своему дню, что может помочь укрепить ваше тело и разум в долгосрочной перспективе.

Способствует потере веса

Хотя иногда об этом не говорят, ходьба — это отличный способ получить больше физических упражнений и даже может помочь вам похудеть. Увеличение физической активности и поддержание сбалансированного питания являются ключевыми стратегиями, когда у вас есть цель похудеть.

Быстрая ходьба со скоростью до 8 км в час (темп, который, кстати, научно доказано, помогает вам жить дольше) может сжигать примерно столько же калорий на км, сколько бег на медленной скорости. Но поскольку бегуны преодолевают большее расстояние за то же время, а бег больше нагружает сердечно-сосудистую систему, то есть он больше повышает частоту сердечных сокращений, вы сжигаете больше калорий во время бега, если сравнивать минуту за минутой.

Повышает настроение

Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, могут помочь улучшить ваше настроение — немедленно и в долгосрочной перспективе. Люди, которые регулярно ходят, как правило, чувствуют себя лучше эмоционально по сравнению с теми, кто этого не делает. Интересно, что частота прогулок еженедельно имеет большее значение для эмоционального здоровья, чем продолжительность этих прогулок.

Кроме того, прогулки на свежем воздухе могут помочь вам проводить больше времени на природе, что имеет доказанные преимущества для вашего психического здоровья и может помочь уменьшить стресс.

Снижение риска преждевременной смерти

Что касается общей продолжительности жизни, каждое увеличение ежедневного количества шагов ходьбы на 1000 шагов — до 4500 шагов в день — коррелирует со снижением риска преждевременной смерти на 28%.

Сколько ходить каждый день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым стремиться к 150 минутам физических упражнений умеренной интенсивности в неделю для здоровья и 300 минут в неделю для похудения.

Если вы не хотите отслеживать свой темп, просто попробуйте тест на разговор. Упражнения умеренной интенсивности должны заставлять вас дышать достаточно тяжело, чтобы вы могли разговаривать, но не петь. Если 150 минут кажется вам лишним, помните, что вам не нужно сразу достичь цели в 150 минут. Начните с того места, где вы есть, и постепенно увеличивайте свою активность неделю за неделей. 150 минут в неделю можно разделить на много разных способов. Некоторые люди стремятся ходить 30 минут 5 дней в неделю. Другие вписываются в 10 минут ходьбы несколько раз в день.

Если вы новичок в ходьбе, самое важное — помнить, что это не все или ничего. Постепенно переходите к новому этапу. Начинать можно с двух-трех дней в неделю и увеличивать до пяти дней в неделю в течение месяца. Как только вы станете опытным ходоком, если вы заинтересованы перейти на бег трусцой, выберите тот же подход постепенного увеличения.

Как увеличить эффективность тренировки

Вот как начать, как увеличивать темп и как в конце концов перейти от ходьбы к бегу (если это ваша цель).

Ходите в стабильном, комфортном темпе в течение 10 минут подряд, постепенно увеличивая время ходьбы до 30 минут подряд в день в желаемом темпе.

Ходите 30 минут в день в умеренном или быстром темпе, который позволяет вам разговаривать, но не петь.

Смешивайте рельеф местности. Ходьба по крутому склону приводит к постоянному увеличению частоты сердечных сокращений, и, как следствие, также увеличивается скорость метаболизма и сжигания калорий. Это также стимулирует мышцы нижней части тела действовать как своеобразная тренировка с сопротивлением. Во время ходьбы по каменистым или наклонным склонам активируются различные группы мышц (главным образом кор и нижняя часть тела) для выполнения этих движений. Опорные мышцы помогают друг другу, улучшая нашу силу и подвижность, а также облегчая выполнение движений нижней части тела.

Поднимитесь по лестнице. Найдите лестницу в парке, на стадионе или в спортзале с несколькими лестничными пролетами. Старайтесь подниматься по ней каждые 10 минут в течение 30-минутной тренировки по ходьбе, затем переходите к подъему по ней каждые 5 минут в течение 6 раундов в целом. Это увеличит уровень силы ног, который вы наращиваете во время ходьбы, а также повысит частоту сердечных сокращений, чтобы увеличить сжигание калорий.

Попробуйте интервальные тренировки. Увеличьте темп на 1 минуту, затем восстанавливайтесь в умеренном темпе ходьбы в течение 4 минут. Повторите это в течение 6 раундов, чтобы завершить тренировку по ходьбе в день. Как только это станет легким, попробуйте быстро ходить 2 минуты, затем восстанавливайтесь в умеренном темпе в течение 3 минут; повторяя 6 раз. Увеличьте время до 6 подходов по 3 минуты быстро, 2 минуты умеренно, затем до 6 подходов по 4 минуты быстро, 1 минуту умеренно, и, наконец, до быстрой ходьбы в течение всех 30 минут.

Увеличьте темп. Если вы хотите попробовать бег трусцой, следуйте тому же поминутному распределению, описанному в шаге 5, только с бегом трусцой для более быстрого интервала. Восстанавливайтесь в умеренном или быстром темпе ходьбы.

Ходьба может быть эффективной тренировкой и может способствовать развитию действительно здоровой привычки, независимо от того, продолжаете ли вы ходьбу или ускоряете ее. Если вы также хотите бросить вызов своей верхней части тела, рассмотрите скандинавскую ходьбу. Наука доказывает, что ходьба с палками активирует 90% групп мышц вашего тела. Прежде чем начать или усилить свой режим ходьбы, изучите ошибки, которые вы делаете во время ходьбы и как их исправить, чтобы оставаться в безопасности и избежать травм, чтобы завтра вы могли снова удобно зашнуровать обувь.