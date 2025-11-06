Не ходьба и не йога: новое исследование определило лучшие упражнения для пожилых людей

Женщины в возрасте 70+ тренируются с обручем и скакалкой / © Credits

Забудьте о ходьбе или йоге — новое исследование показывает лучшие упражнения для людей старше 70 лет, чтобы поддерживать физическую форму и мобильность с возрастом.

Об этом рассказывает Woman&Home.

Крайне важно, чтобы мы продолжали бросать себе вызов, чтобы поддерживать подвижность тела и острый ум с возрастом. Хотя тренировки по плаванию или быстрая 15-минутная прогулка, безусловно, помогут ускорить сердечный ритм и улучшить продолжительность жизни, только один вид упражнений доказано улучшает кардиореспираторную форму и качество жизни.

Норвежское исследование "Поколение 100" охватило более 1500 мужчин и женщин в возрасте от 70 до 77 лет в течение пяти лет. Они изучали влияние физических упражнений и разницу между тренировками умеренной и высокой интенсивности среди участников. Результаты показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) были наиболее эффективными для улучшения физической формы и качества жизни с возрастом.

Что показало исследование

Когда вы думаете о высокоинтенсивных тренировках, вы, вероятно, представляете себе множество интенсивных упражнений и мокрую от мощных футболку. Однако высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) — это просто чередование коротких периодов высокоинтенсивных упражнений и периодов низкой интенсивности или отдыха. Она полностью адаптируется как упражнение для людей старше 70 лет. Вы можете базировать ее на своем текущем уровне физической подготовки и типах упражнений, которые вам нравятся.

Например, если вы любите ходьбу, вы можете попробовать японскую интервальную ходьбу (ходьба в быстром темпе в течение трех минут, переход на медленную ходьбу в течение трех минут и повторение в течение 30 минут). Если пилатес больше вам нравится, есть быстрая 15-минутная программа пилатеса, которую вы можете выполнять, переключая высокоинтенсивные упражнения и отдых.

В исследовании участников разделили на две группы: контрольную группу (которая придерживалась традиционных рекомендаций по физической активности) и группу, которая занималась физическими упражнениями. Половина участников группы, которая занималась физическими упражнениями, дважды в неделю занималась высокоинтенсивными тренировками, а другая половина — умеренноинтенсивными тренировками.

После того как участники прошли тест на физическую подготовку и клинические обследования через один, три и пять лет, исследователи обнаружили, что те, кто занимался высокоинтенсивными тренировками два дня в неделю, имели наиболее значительные улучшения качества жизни и кардиореспираторной подготовки.

Эти улучшения также наблюдались в продолжительности жизни участников. В течение пяти лет умерло 3% участников группы высокой интенсивности по сравнению с 5,9% участников группы умеренной интенсивности.

Почему высокоинтенсивные интервальные тренировки так полезны для людей в возрасте 70+

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) — это тренировка, которая сочетает короткие интервалы работы с отдыхом. Большинство тренировок состоят из быстрой нагрузки с высоким темпом, за которой следует короткий период отдыха или упражнение меньшей интенсивности. Затем это повторяется небольшими, управляемыми подходами, чтобы поднять частоту сердечных сокращений до уровня, который вы не можете поддерживать долго.

Тренировки таким образом имеют несколько преимуществ. HIIT-тренировки очень эффективны по времени. Их легко приспособить к вашему дню, вы можете выполнять их дома или в тренажерном зале, и их можно масштабировать для прогресса и регресса по мере необходимости.

Некоторые другие преимущества для здоровья от тренировок HIIT как физического упражнения для людей старше 70 лет включают:

Одновременная проработка различных групп мышц

Помогает снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя

Повышает сердечно-сосудистую систему, улучшая здоровье сердца

Повышает дыхательную функцию, что полезно для здоровья легких

Помогает сжигать калории и поддерживать здоровый вес

Прежде чем начинать любые новые тренировки, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что упражнение вам подходит.

Отдавайте предпочтение упражнениям с низкой нагрузкой: это означает все, что не предполагает прыжков. Делайте, например, приседания вместо выпадов.

Обратитесь за советом по технике выполнения: если вы новичок в тренировках или возвращаетесь после перерыва, обратитесь за советом к личному тренеру. Он поможет вам выполнять каждое упражнение с правильной формой и прогрессировать в правильном темпе, избегая риска травм.

Выполняйте упражнения, которые вам нравятся: ключ к прогрессу в любом упражнении заключается в том, чтобы делать его часто, и вы будете тренироваться только дважды в неделю, если вам это нравится. Если это означает ходьбу с HIIT-тренировками вместо тренировок на коврике, это абсолютно нормально.