С возрастом и менопаузой и без принятия мер для ее предотвращения плотность наших костей снижается до 20% после 50 лет. С этого возраста ваши занятия спортом должны быть высшей интенсивности, чем ваша ежедневная прогулка или тренировки по йоге.

Woman&Home поговорили с Паулой Ричардсон — инструктором по йоге для женщин в возрасте от 50 лет, которая порекомендовала всем делать такую тренировку.

Паула является большой поклонницей прыжков. Она сняла видео тренировки по прыжкам с шестью невероятными учениками 60-70 лет.

Тренер говорит, что сдерживание создает удар, необходимый вашим костям, чтобы оставаться крепкими, поэтому это один из самых простых способов улучшить плотность костей и дольше оставаться активными.

Прыжки помогают предотвращать падения

С возрастом мы все становимся склонными к падениям, и каждый четвертый пожилой взрослый сообщает о таком случае каждый год.

Прыжки тренируют быстро сокращаться мышечные волокна, которые подхватывают вас, когда вы падаете. Согласно недавнему исследованию, это имеет решающее значение. Прыжки — это вид плиометрической тренировки, и исследователи обнаружили, что это упражнение снижает риск падений у пожилых людей, улучшая их реакцию и равновесие.

Прыжки улучшают здоровье мозга

Ударные упражнения, такие как прыжки, увеличивают кровоток к мозгу и стимулируют BDNF, белок, который способствует росту клеток мозга. В свою очередь, это может помочь вам заботиться о своем мозге.

Исследование связывает это с лучшей памятью и меньшим риском деменции, а другие исследования показывают, что даже пять минут в день могут иметь значение.

Прыжки улучшают силу нижней части тела и кора

Когда мы прыгаем, мы очень быстро прикладываем большую силу к мышцам нижней части тела. Это может помочь укрепить квадрицепсы (бедра), ягодицы, подколенные сухожилия (задняя часть бедра), икроножные мышцы и кор, как и любая другая силовая тренировка.

Подобно тому, как улучшение плотности костей снижает риск остеопороза (потери костной массы), улучшение силы может помочь нарастить мышечную массу, которая также снижается во время менопаузы и может привести к саркопении (потере мышц).

Прыжки усиливают лимфатический дренаж

Ваша лимфатическая система не имеет насоса. Она зависит от движения, говорит Паула. Подпрыгивание выводит токсины, уменьшает воспаление и повышает иммунитет.

Прыжки улучшают настроение

Даже сама новизна чего-то такого детского может улучшить психическое благополучие, но исследования показывают, что 60 секунд подпрыгивания вызывают высвобождение эндорфинов.

Прыжки и йога имеют общее, говорит инструктор. Йога поддерживает суставы, осанку, равновесие, сон и уровень стресса, а также дает вам способ оставаться на связи со своим телом, когда оно меняется. Речь идет не о том, чтобы закинуть ногу за голову. Речь идет о том, чтобы наслаждаться активной жизнью, оставаться независимым и продолжать делать то, что вы любите.

Сколько нужно прыгать каждый день

Исследования показывают, что женщинам в перименопаузе или тем, кто прошел менопаузу, нужно делать всего около 10-20 прыжков в день, чтобы увеличить плотность костей бедра. Это необязательно должны быть большие прыжки — достаточно маленьких прыжков с мягкими коленями.

Если вы новичок в физических упражнениях, в частности в прыжках, вы можете попробовать тренировки на батуте. Это все равно повлияет на ваши мышцы и кости, но с меньшим давлением на суставы.

Недавно тренд «50 прыжков в день» стал вирусным в TikTok, и женщины сообщали о множестве преимуществ после 30 дней подряд. Это хорошая цель, к которой стоит стремиться, распределив ее в течение дня, но начните с 20, если вы новичок в прыжках, и постепенно увеличивайте количество повторений.

