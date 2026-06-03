Обязательные для всех, кому за 40: известный врач назвал упражнения, важные для долголетия

Женщина стоит на одной ноге / © Credits

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Хотя силовые тренировки являются отличным способом улучшить долголетие путем наращивания мышечной массы, плотности костей и ускорения метаболизма, это не единственный вид упражнений, который нам нужно делать, чтобы стареть здорово.

О том, на какие упражнения надо обратить внимание, доктор Амир Хан рассказал Woman&Home.

По его словам, после 40 лет тренировка баланса становится такой же важной, как силовые и кардиотренировки, но эти упражнения часто не учитывают.

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С возрастом мы естественно теряем мышечную массу, гибкость суставов и некоторые сенсорные сигналы от наших ног и внутреннего уха, которые помогают нам оставаться устойчивыми. Гормональные изменения, особенно во время менопаузы и перименопаузы, также могут влиять на силу и координацию мышц. В результате выше риск падений, спотыканий и травм, даже у женщин в хорошей физической форме.

Как тренировать равновесие

Тренировка равновесия очень проста, говорит врач, и она улучшает здоровье суставов, уменьшает риск падений, повышает уверенность в себе и поддерживает лучшую осанку и подвижность в повседневной жизни, говорит он. Это также обостряет координацию и поддерживает активность мозга, что важно для долгосрочной мобильности.

Существуют дорогие и премиальные способы тренировки равновесия, например, Reformer Pilates, но вам не нужно тратить много денег, чтобы воспользоваться преимуществами этого вида упражнений.

Простые упражнения, которые выполняются редко и часто, являются эффективными, и всего несколько минут в день могут иметь значение.

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3 упражнения для равновесия

Стояние на одной ноге

Просто, но эффективно. Доктор Хан рекомендует делать это упражнение, пока вы чистите зубы (меняя ногу каждые 30 секунд) или пока кипит чайник.

Если вам нужно поработать над уровнем равновесия, обязательно станьте перед твердой поверхностью, например, кухонной столешницей, прежде чем отрывать ногу от пола.

Вот как это сделать:

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Станьте, ноги на ширине бедер. Поднимите одну ногу от пола. Вы можете выставить ногу перед собой или загнуть ее назад под углом 90 градусов, как вам удобнее. Оставайтесь на этой ноге по крайней мере 30 секунд, затем перейдите на другую.

Ходьба на пятках и носках

Ходьба на пятках-носках, как может понять из названия, предполагает выставление одной ноги перед другой и попытку ходить по абсолютно прямой линии. Легче балансировать, когда ноги на ширине плеч, и это упражнение лишает вас этой устойчивости.

Если вам трудно, держите рядом кухонную столешницу или стену, чтобы сбалансировать себя. Если это слишком легко, смотрите прямо вперед (не вниз).

Вот как это сделать:

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Сделайте шаг вперед, поставив правую пятку прямо перед левой ногой. Задержитесь на мгновение, чтобы сбалансировать, затем перенесите вес и повторите с левой ногой, поставив ее перед правой. Убедитесь, что ваша осанка остается вертикальной и задействует мышцы кора.

Приседания на одной ноге

Приседания на одной ноге — отличное упражнение для ног и ягодиц для любого на любом этапе жизни. Они задействуют много мышц нижней части тела и кора. Переход на упражнение на одной ноге предлагает все те же преимущества, но также добавляет баланса в список.

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Вот как это делать:

Станьте, расставив ноги на ширине бедер, и займите равновесие, прежде чем отвести одну ногу от пола. Осторожно отведите бедра назад и вниз, как будто вы сидите на стуле позади себя. Опуститесь как можно ниже, следя, чтобы колено не наклонялось внутрь. Как только вы достигнете нижней точки движения, отожмитесь.

При необходимости станьте у столешницы или стены для поддержки. Это более сложное упражнение, чем другие в списке.

Если это слишком трудно, начните с того, что сядьте на стул. Поднимите одну ногу вверх и попробуйте стоять, не держась ни за что, используя только ее.

Упражнения йоги, небольшая ходьба тай-чи или даже простая 10-минутная тренировка пилатеса дома также могут иметь значение. Они сочетают баланс с силой и гибкостью.

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Добавление легкого сопротивления или закрытия глаз, когда вы обрели уверенность в себе, также может увеличить сложность.

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