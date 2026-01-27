Остеопат назвал упражнение, которое может защитить тело с возрастом и облегчить скованность от сидения

Женщины выполняют приседания / © Credits

Реклама

Работа за столом или сидение в течение многих часов может вызвать скованность в бедрах, ягодицах и пояснице , поскольку мышцы остаются в более коротком положении. У вас также будет хуже кровообращение, и вы можете сидеть в позе, которая ставит вашу шею, плечи и спину в неудобное положение.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно часами проводить в тренажерном зале или делать множество упражнений для ягодиц или растяжку бедер, чтобы снова почувствовать гибкость.

Фатема Контрактор — остеопат — рассказала Woman&Home, как всего лишь одно упражнение может значительно улучшить ситуацию.

Реклама

Остеопат рекомендует делать глубокие приседания ежедневно, поскольку это движение для всего тела, которое способствует гибкости, мобильности и может уменьшить проблемы со спиной, особенно если вы часами сидите за столом.

Это движение — вариация классического приседания — можно выполнять без какого-либо оборудования, в любом месте и в любое время. По ее словам, упражнение направлено на ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и мышцы кора. Если все делать правильно, это может улучшить гибкость бедер, коленей и лодыжек.

Поставьте ноги ровно на пол, чуть шире, чем ширина бедер. Держите пятки опущенными, а грудь расправленной, опуская тело, пока не сядете. При необходимости держитесь за что-то, например, за стул, для поддержки. Оттолкнитесь ногами и вернитесь в положение стоя. Повторяйте это упражнение от трех до пяти раз в день.

Хотя глубокое приседание подходит для начинающих, которые уже имеют хороший диапазон движений, если вы новичок в растяжке или имеете особенно напряженные бедра, постепенно переходите к глубокому приседанию.

Когда вам станет комфортнее в движении, старайтесь каждый раз приседать немного глубже, сначала удерживая положение несколько секунд, а затем постепенно увеличивая его.

Реклама

Если вы чувствуете боль, обратитесь к остеопату или физиотерапевту. Но для большинства людей выполнение глубоких приседаний ежедневно меняет правила игры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛУБОКОГО ПРИСЕДАНИЯ

Это функциональное упражнение

Для тех, у кого ограничено время, функциональные упражнения являются ключевыми. Это упражнения, которые отражают ежедневные движения — такие как приседание на стул, подъем по лестнице и наклоны, чтобы что-то поднять с пола. Глубокое приседание — пример этого.

Очень важно, особенно с возрастом, включать простые движения в свой ежедневный распорядок, чтобы оставаться мобильными и гибкими, а также улучшать свою силу. А глубокое приседание — одно из лучших для улучшения работы всего тела.

Реклама

Улучшает подвижность и гибкость

Стремясь к глубокому приседанию, вы двигаете бедрами, коленями и лодыжками с большим диапазоном движений. Это помогает растянуть мышцы и связки, улучшая гибкость и помогая телу вырабатывать смазочную жидкость вокруг суставов, что способствует нашей подвижности.

Улучшает равновесие

Остеопат говорит, что движение является ключевым с возрастом, поскольку оно гарантирует, что мы остаемся сильными и сбалансированными при переходе из положения сидя в положение стоя.

Если вы ищете одно из лучших упражнений для улучшения равновесия, это отличная отправная точка. Вы естественным образом улучшите силу корпуса, проприоцепцию и равновесие, поставив себя в непривычное положение.

Улучшает силу

Приседания — одно из лучших упражнений для ягодичных мышц, подколенных сухожилий и квадрицепсов. Даже выполнение одного упражнения только с использованием веса тела поможет улучшить силу нижней части тела, что в свою очередь увеличит мышечную массу и плотность костей.