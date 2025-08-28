Отличная альтернатива планке: 3 упражнения на пресс, которые выполняют стоя

Пресс / © Credits

“Я силовой тренер - эти 3 упражнения на пресс стоя - мои любимые альтернативы планке для укрепления кора”, - говорит физиотерапевт и фитнес-тренер для женщин Кейт Роу-Хэм.

Вы не только можете избежать пола в спортзале или близкого контакта с ковром в гостиной во время стояния в планке, но и являются лучшими упражнениями на пресс для выполнения дома.

О том, какие упражнения могут с успехом заменить планку, Woman&Home рассказала Кейт Роу-Хэм, сертифицированный персональный тренер и специалист по силовым упражнениям.

Упражнения на пресс стоя тренируют ваш кор таким образом, что имитирует то, как вы используете его каждый день - вертикальное положение, движение, скручивание, вращение и стабилизация, поэтому они более функциональны, чем планки, объясняет она.

Кейт рассказала о своих 3 любимых упражнениях на пресс стоя и как их выполнять.

Что такое упражнения на пресс стоя

Упражнения на пресс стоя разработаны для проработки мышц кора, включая мышцы живота и косые мышцы живота, из положения стоя. Это не только повышает силу туловища, но и полезно для всего тела.

Они улучшают осанку и равновесие, при этом не нагружая запястья, плечи и поясницу, говорит Кейт. Это делает их отличной альтернативой для тех, кто имеет проблемы с планкой.

Вы можете выполнять упражнения на пресс стоя как часть тренировки кора с гантелями или тренировки с собственным весом для начинающих, в зависимости от вашего текущего уровня физической подготовки.

Рубка дров

Рубка дров стоя - это фантастическое движение на весь корпус, которое имитирует то, как мы на самом деле двигаемся в повседневной жизни: тянемся, скручиваемся и поднимаем руки, говорит Кейт.

Это развивает вращательную силу, задействует глубокие мышцы кора (такие как поперечная мышца живота) и учит ваше тело генерировать и контролировать силу - навык, который мы используем для всего: от пристегивания ремня безопасности до переноски сумок с покупками. Это мощно, функционально и удовлетворяет.

Вот как выполнять рубку стоя:

Станьте, ноги на ширине плеч, и соедините руки вместе. Если вы делаете это с гантелью или медицинским мячом, крепко держите их. Начните с поднятия рук по диагонали над одним плечом. Вращайтесь через туловище и "рубите" вниз по всему телу до противоположного бедра. Вернитесь в исходное положение с контролем и повторите.

Наклон в сторону стоя

Не недооценивайте это упражнение, предупреждает Кейт. Оно может показаться простым, но оно непосредственно задействует косые мышцы живота, улучшает движения из стороны в сторону и поддерживает лучшую осанку и выравнивание позвоночника.

Это прекрасно укрепляет мышцы талии, которые помогают защитить поясницу, что делает это упражнение одним из лучших для спины.

Вот как выполнять наклон стоя:

Стойте прямо, ноги на ширине бедер. Вы можете делать это, заложив руки за голову (вариант с собственным весом) или держа гантель в одной руке, опущенную рядом. Оттуда медленно наклоните туловище в одну сторону, будто пытаетесь дотянуться ребром до бедра. Продвиньте косые мышцы живота, чтобы вернуться вверх. Держите бедра ровно и избегайте наклонов вперед или назад.

Скручивание стоя

Скручивания со стороны стоя - одни из лучших. Это отличный способ прокачать как косые мышцы живота, так и нижнюю часть пресса, а также улучшить баланс, координацию и подвижность бедер, говорит Кейт. Поскольку вы двигаетесь динамично, ваш пульс также повышается, поэтому это дает вам небольшой кардио-стимулятор вместе с укреплением кора.

Вот как выполнять скручивания стоя:

Начните стоять прямо, слегка заложив руки за голову.

Подтяните правое колено к правому локтю, скручивая через боковую часть талии. Опуститесь назад и повторите упражнение на той же стороне, прежде чем сменить сторону, или чередуйте стороны на протяжении всего упражнения. Чтобы усложнить упражнение, держите легкую гантель или маленький мяч над головой, сводя локоть и колено вместе.

Не любите скручивания? Вы всегда можете попробовать постукивание плечами или поднятие ног, чтобы активировать косые мышцы живота и нижние мышцы кора.

Действительно ли это работает

Да, упражнения для пресса стоя - это отличный способ улучшить силу кора, улучшить стабильность, мобильность и баланс всего тела, говорит Кейт. Они тренируют ваш пресс так, как он на самом деле предназначен для работы. В отличие от движений на полу, где вы держитесь за пол, работа стоя заставляет ваши мышцы стабилизировать вас против силы тяжести во время движения, объясняет она.

Но преимущества упражнений для пресса стоя на этом не заканчиваются. Они также активируют глубокие стабилизаторы, такие как поперечная мышца живота, косые мышцы живота и мышцы вокруг позвоночника и бедер, говорит силовой тренер. Это мышцы, которые держат вас в вертикальном положении, защищают поясницу и помогают противостоять нежелательным наклонам.

И, конечно, если вы не поклонник классической планки или боковой планки, упражнения для пресса стоя - идеальная альтернатива, поскольку они легче нагружают суставы.

Как часто надо делать эти упражнения

Кейт говорит, что ключом к укреплению мышц кора с помощью упражнений для пресса стоя являются небольшие упражнения, которые нужно выполнять часто. Всего 10-15 минут, два-три раза в неделю, могут значительно улучшить вашу силу, осанку и стабильность, рассказывает она.

Попробуйте выполнить серию наклонов в сторону, пока кипит чайник, несколько скручиваний стоя после того, как вы некоторое время посидели за столом, или немного колоть деревом, пока ждете приготовления ужина.

Именно такие "небольшие всплески" со временем накапливаются, поэтому вы можете тренировать мышцы кора и получать преимущества, не тратя, например, определенное время на тренировки с гантелями.

