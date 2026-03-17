Некоторые из самых распространенных травм во время бега вызваны слишком быстрым увеличением пробега, пропуском дней отдыха, пренебрежением сном и полаганием исключительно на бег без силовых тренировок.

Как избежать травм во время бега и улучшить свои результаты

Если вы новичок в беге, вы можете подумать, что бег сам по себе наращивает мышцы, так зачем нужны отягощения? Хотя бег определенным образом помогает, он не сравнится даже с простой тренировкой с гантелями или пилатесом с отягощением для развития стабильности мышц и суставов.

Недостаток силы в определенных группах мышц, таких как квадрицепсы, ягодичные мышцы, икры или подколенные сухожилия, также может снизить эффективность бега, она сделает ваш бег тяжелее и снизит ваш темп. Это быстро становится проблемой даже на коротких дистанциях.

Существует множество силовых упражнений для бегунов, которые вы можете выполнять, но исследования показывают, что пилатес для бегунов также может иметь значение. Исследование показало, что бегуны, которые выполнили укрепление бедер и кора, уменьшили количество травм от перегрузки на 52% по сравнению с теми, кто делал только растяжку.

Приведенные ниже упражнения можно выполнять как часть занятия или дома в свободное время на коврике. Выполнение их несколько раз в неделю поможет улучшить силу мышц кора и нижней части тела.

Если у вас есть какие-то вопросы по упражнениям, сначала поговорите с инструктором по пилатесу или физиотерапевтом.

«Самокат»

Самокат сосредотачивается на выносливости через заднюю цепь (мышцы на задней части тела), которые часто менее активны, а также учит стабильности и контролю таза.

Вот как это сделать:

Станьте, слегка расставив ноги, и отведите бедра назад и вниз. Вдохните, поднимите одну ногу от пола. Выдохните и выведите эту ногу назад, а затем верните ее обратно. Убедитесь, что ваш таз остается неподвижным.

Совет эксперта: Если это упражнение вам слишком простое (потому что вы регулярно занимаетесь на коврике для пилатеса или в тренажерном зале), вы можете усложнить его, выполняя его на реформере или добавив несколько эспандеров. Оберните эспандер вокруг ног, чуть выше колена, убедившись, что он достаточно прочный, и выполните упражнение, как описано выше.

Эспандеры также являются одними из самых дешевых аксессуаров для пилатеса, которые вы можете приобрести. Они работают над тем, чтобы усложнить основные упражнения с собственным весом. В свою очередь, это заставляет ваши мышцы работать интенсивнее, что приводит к улучшению силы.

Прыжки на реформере

Это горизонтальное движение предполагает использование ног для отталкивания от перекладины Реформера или доски, чтобы подняться по каретке. Это отлично подходит для развития силы икроножных мышц, что поможет вам отталкиваться во время бега, но это также очень сложно для мышц живота, потому что каждый раз, когда ваши ноги отрываются от доски, вам приходится использовать кор, чтобы удерживать ноги.

Вот как это делать:

Если у вас нет тренажера-реформера, есть несколько других упражнений (с собственным весом или легкими гантелями), которые вы можете попробовать. Наиболее похожими будут классические приседания, ягодичные мостики или упражнения для альпинизма.

«Мертвое насекомое»

Если вы регулярно посещаете занятия пилатесом, то вы знакомы с упражнением «Мертвое насекомое», которое является ключевым для мышц кора и спины. Вы работаете с противоположными руками и ногами, поэтому это означает, что вы нагружаете косые мышцы живота и вашу вращательную силу, что очень важно для бега.

Замечательная вещь в этом упражнении заключается в том, что вы можете легко регрессировать его — держа ногу согнутой или работая ногами и руками отдельно — или вы можете еще больше нагрузить себя, добавив отягощение для рук или лодыжек.

Вот как это сделать:

Лягте на спину, согнув колени. Поднимите колени в положение «стола» (то есть согните колени под углом 90 градусов), сохраняя естественный изгиб позвоночника. Поднимите руки и направьте их прямо к потолку. Выдвиньте правую ногу вперед, одновременно поднимая левую руку над головой. Верните руку и ногу в исходное положение. Поменяйте положение и повторите движение с другой стороны.

Как пилатес помогает бегунам

Пилатес — отличное дополнительное упражнение для бегунов, поскольку оно сосредоточено на выравнивании бедра, колена и голеностопного сустава и укрепляет мышцы в этих суставах.

Реформер-пилатес особенно полезен для бегунов, поскольку он может бросить им вызов на высоком уровне, а также может включать больше упражнений стоя, особенно упражнений на одной ноге, которые являются функционально важными.

Пилатес также требует стабильности одной части тела при движении другой, что является навыком, который способствует эффективному движению тела. Хотя доступ к реформеру — это замечательно, регулярная тренировка пилатеса дома на коврике не требует оборудования и использует многие из вышеперечисленных упражнений. Даже 10 минут пилатеса в день могут иметь значение.