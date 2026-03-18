Реформер-пилатес за последние несколько лет покорил мир, но нельзя отрицать, что это одна из самых дорогих тренировок, которую стоит включить в свой распорядок. Учитывая, что посещение студии стоит недешево, а домашние реформер-тренажеры — это достаточно крупная инвестиция, легко почувствовать себя лишенным преимуществ.

Что делать, если сейчас ваша финансовая ситуация не способствует большим тратам, но при этом вы желаете заниматься пилатесом, рассказывает Woman&Home .

Преимуществ, включая улучшение силы корпуса, выносливости мышц и гибкости, можно достичь, используя некоторые техники реформер-пилатеса дома, с таким оборудованием, как эспандеры и легкие гантели.

Вот какие упражнения надо делать.

Планка

Планка — это силовое упражнение старой школы и одно из лучших упражнений на кор, которое можно выполнять дома. Это замечательное универсальное упражнение, которое проработает мышцы кора, спины и плеч, помогая улучшить общую силу, баланс и стабильность кора.

Вариации могут усложнить упражнение, что является ключом для развития силы. Например, вы можете попробовать сделать планку, поставив только одну руку или ногу на пол, или чередовать опору на предплечья и отталкивание руками.

Необходимое оборудование: Нет, только хороший, толстый коврик для йоги для поддержки локтей.

Самокат

Независимо от того, занимаетесь ли вы пилатесом для начинающих или практикуетесь годами, «самокат» — это одно из лучших движений для улучшения стабильности бедер, баланса, силы ягодиц и растяжимости. На тренажере реформера вы делаете низкий выпад, двигая каретку, а затем отталкиваете заднюю ногу и притягиваете ее назад.

Так что на просто полу займите ту же позицию для выпада, но поставьте заднюю ногу на слайдер. Это воспроизводит движение каретки, и слайдеры быстрее зажгут ваши ягодицы и бедра, чем на реформере.

Необходимое оборудование: слайдеры.

Боковая планка

Боковая планка (также известная как упражнение «Копенгаген») — это замечательное упражнение с множеством вариаций, которое укрепит мышцы пресса и внутренней части бедер, поможет уменьшить объем талии и стабилизировать ноющие мышцы плеч.

Начните на боку со скамейки или низкого стула возле ног, затем положите на него лодыжку верхней ноги. Используя руку, ближайшую к полу, поднимитесь, держа корпус и бедра напряженными.

Задействуя ягодицы, поднимитесь с пола, поднимая голень к стулу или скамье. Делая это, обратите внимание на свою осанку — лопатки должны быть отведены назад и вниз, а корпус должен быть напряженным. Не забывайте дышать.

Каток

Еще одна тренировка для нижней части тела, возможно, вы знакомы с фигуристами, если выполняли упражнения на коврике для йоги. Это когда вы стоите, поставив одну ногу на платформу, а другую — на каретку, лицом к боковой поверхности. Вы приседаете и все время держите ногу на платформе согнутой, одновременно двигая каретку внутрь и наружу.

Вы можете воспроизвести это дома, поставив одну ногу на коврик, а другую — на слайдер, двигаясь внутрь и наружу. Это больше сопротивления с собственным весом, поэтому упражнение не будет таким острым, как на реформере, но вы можете добавить дополнительное сопротивление с помощью ленты для ягодиц на коленях.

Необходимое оборудование: слайдеры.

Русалка

«Русалка» — это отличное упражнение для раскрытия боковых частей тела, улучшения гибкости и избавления от скованности в бедрах.

Это недооцененное упражнение, которое прекрасно подходит для увеличения гибкости бедер и латеральной гибкости позвоночника. С дополнительными вариациями оно может помочь с подвижностью грудного отдела позвоночника (средняя часть спины), которая заблокирована у многих людей.

Преимущества домашнего пилатеса

Тренировка всего тела: Вы проработаете каждую ключевую группу мышц с помощью тренировки пилатеса на всем теле на коврике, и это отличная альтернатива для увеличения силы строгим упражнениям пилатеса с весами.

Можно улучшать стабильность: Работая на коврике, вы теряете встроенную стабильность и поддержку, которую предлагает реформер. Это означает, что вы полностью полагаетесь на силу, баланс и контроль собственного тела. Легко «спрятаться» за реформером, позволяя ему помогать определенным движениям, но на коврике спрятаться негде. Вот почему многие люди занимаются пилатесом для силовых тренировок.

Требуется минимальное оборудование: коврик, лента, слайдеры и веса — это все, что вам нужно. Это делает его невероятно доступным. Вы можете тренироваться где угодно и когда угодно, не инвестируя в реформер.

Бюджетный вариант: Как отмечалось, занятия пилатесом на реформере стоят дорого. Это не без оснований, но это не то, что может себе позволить бюджет каждого. Вы можете купить все необходимое для занятий пилатесом на реформере дома примерно за ту же цену, что вы заплатите за несколько занятий.

Где лучше заниматься пилатесом: дома или в студии

Реформер-пилатес выполняется на реформере не просто так — это самый эффективный способ выполнять этот конкретный тип тренировок пилатеса. Но вы можете получить много тех же преимуществ, выполняя подобные упражнения на коврике. Вы, конечно, можете получить аспекты тренировки на реформер-пилатес с помощью элементов сопротивления, таких как ленты сопротивления, отягощения, слайдеры и т. Д., Но, к сожалению, вы не можете получить все преимущества тренажера реформер-пилатес без настоящей кровати.

Однако работа с элементами сопротивления, такими как ленты и отягощения, на коврике Pilates flow — это хороший способ помочь нарастить мышечную силу.

С ковриком, набором отягощения, длинной лентой и слайдерами вы можете повторить тренировку в стиле реформера дома.