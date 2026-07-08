Почему 30 минут достаточно: фитнес-эксперт рекомендует тренировки для похудения и наращивания мышечной массы

Женщина делает приседания / © Associated Press

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Между работой, семейными обязанностями и плотным графиком найти время для физических упражненийне всегда легко. В результате многие люди задаются вопросом, стоит ли вообще тратить усилия на 30-минутную тренировку.

Healthlineпопросил фитнес-эксперта объяснить, как использовать 30-минутные тренировки для наращивания силы, поддержания сжигания жира и соблюдения простого недельного плана, который действительно приносит результаты.

По словам доктора Кортни Л. Гилберт, физиотерапевта, доктора физиотерапии, хорошо структурированная 30-минутная тренировка по-прежнему может способствовать как сжиганию жира, так и наращиванию мышечной массы, особенно если она выполняется последовательно и целенаправленно.

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Почему 30 минут могут быть эффективными

Время часто служит препятствием, о котором люди говорят в связи с физическими упражнениями. Однако изменения могут произойти благодаря регулярным 30-минутным тренировкам, объясняет доктор Гилберт.

На практике результаты достигаются благодаря трем ключевым факторам:

Силовые тренировки для наращивания и поддержания мышечной массы Кардио для поддержания расхода калорий и здоровья сердца Регулярность в течение недели, а не эпизодические тренировки

В общих рекомендациях рекомендуется не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, при этом для достижения целей похудения часто требуются более значительные объемы.

Вот почему доктор Гилберт подчеркивает, что 30-минутные тренировки дают наилучший эффект, если заниматься ими почти каждый день недели.

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Структура еженедельных 30-минутных тренировок

Доктор Гилберт рекомендует 5–6 тренировочных дней в неделю, каждая из которых должна длиться 30 минут.

Вот простая структура:

Понедельник: Силовые упражнения для всего тела

Приседания с гантелями: 3 подхода по 8–12 повторений

Становая тяга (или вариант сгибания бедра): 3 подхода по 8–12 повторений

Тяга штанги: 3 подхода по 10–12 повторений

Жим гантелей на плечи: 3 подхода по 8–12 повторений

Вторник: Кардио (интервальные тренировки)

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2 минуты бега трусцой

1 минута ходьбы

Повторяйте в течение 30 минут.

Среда: Силовые упражнения на всё тело (Повторите программу 1-го дня)

Четверг: Кардио (стационарный режим)

30-минутная ходьба, бег трусцой, гребля или подъем по лестнице в стабильном темпе

Пятница: Силовые упражнения на всё тело (Повторяйте в 1-й день)

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Суббота: Кардио или активное восстановление (по желанию)

Неспешная прогулка, йога или легкая кардиотренировка в течение 30 минут

Воскресенье: выходной

Эта система гарантирует, что вы достигнете целей как в силовых тренировках, так и в кардио, без длительных занятий в спортзале.

Как выглядит 30-минутная силовая тренировка

По словам доктора Гилберт, силовые тренировки должны быть простыми, структурированными и сосредоточенными на сложных движениях (одновременная работа нескольких групп мышц).

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«В идеале, если вы сосредоточиваетесь на силовых тренировках в рамках определенной 30-минутной тренировки, выберите 3–4 упражнения и выполните по 3–4 подхода по 6–15 повторений максимум», — говорит она.

Основные рекомендации

Выберите 3–4 упражнения

Выполняйте 3–4 подхода по 6–15 повторений

Сосредоточьтесь на сложных движениях (например, приседания, сгибания, толчок, тяга)

Этот диапазон и структура повторений помогают поддерживать как силу, так и рост мышц, когда веса достаточно тяжелые.

Методы повышения эффективности

Доктор Гилберт отмечает, что в коротких тренировках интенсивность и структура имеют большее значение, чем разнообразие. Два полезных метода включают:

Суперсеты: выполнение двух упражнений подряд с минимальным отдыхом

Дроп-сеты: Уменьшение веса после усталости и продолжение сета

Эти подходы помогают увеличить общий объем тренировок за ограниченное время.

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Пример 30-минутной тренировки всего тела

Доктор Гилберт приводит пример того, как можно построить 30-минутную силовую тренировку для всего тела:

1–3 минуты: Разминка

Легкое кардио или динамические движения.

Минуты 4–24: Силовой круг

Становая тяга со штангой (3–4 подхода)

Приседания с гантелями (3–4 подхода)

Тяга латеральных штанг сидя (3–4 подхода)

Сгибание рук с гантелями из положения жима над головой (3–4 подхода)

Минуты 25–30: Дополнительное завершение

30 секунд спринта

30 секунд ходьбы

Повторите 5 раундов.

Сочетание похудения и набора мышечной массы

Доктор Гилберт объясняет, что можно одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу, хотя для этого требуется скоординированный подход как к тренировкам, так и к питанию.

Она рекомендует умеренный дефицит калорий — от 300 до 500 калорий в день — для поддержания примерно такого темпа похудения.

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Однако она подчеркивает, что без медицинского наблюдения суточное потребление калорий не должно опускаться ниже примерно 1200 калорий для женщин или 1500 для мужчин. Потребление белка также важно для поддержания и роста мышц во время дефицита калорий.

По словам доктора Гилберта, успех в изменении фигуры зависит от сочетания силовых тренировок, кардиоупражнений и сбалансированного питания, а не от того, чтобы полагаться исключительно на физические упражнения.

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