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Почему нельзя похудеть, только занимаясь спортом: тренер Анита Луценко ответила на популярный вопрос

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
1 мин
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Почему нельзя похудеть, только занимаясь спортом: тренер Анита Луценко ответила на популярный вопрос

Фото: Credits

Профессиональная фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему недостаточно просто заниматься спортом для того, чтобы похудеть.

В своем очередном видео на Youtube-канале тренер, которая работает с людьми более 20 лет и имеет большой опыт объяснила, почему идея похудеть от спорта провальна?

Анита объяснила, что имеет значение не только спорт и тренировки, но и то, как человек питается. Поэтому важно не забывать об этом моменте. А на что лучше обратить внимание тренер рассказала в видео.

Напомним, ранее мы публиковали совет от Аниты о том, как подтянуть мышцы тазового дна.

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Дата публикации
Просмотры
316
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