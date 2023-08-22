Почему нельзя похудеть, только занимаясь спортом: тренер Анита Луценко ответила на популярный вопрос

Профессиональная фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему недостаточно просто заниматься спортом для того, чтобы похудеть.

В своем очередном видео на Youtube-канале тренер, которая работает с людьми более 20 лет и имеет большой опыт объяснила, почему идея похудеть от спорта провальна?

Анита объяснила, что имеет значение не только спорт и тренировки, но и то, как человек питается. Поэтому важно не забывать об этом моменте. А на что лучше обратить внимание тренер рассказала в видео.

Напомним, ранее мы публиковали совет от Аниты о том, как подтянуть мышцы тазового дна.

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