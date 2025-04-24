Подтянутые бедра: 4 упражнения на растяжку, которые помогут улучшить фигуру, настроение и подвижность суставов

Растяжение сгибателей бедра / © Credits

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Растяжка улучшает не только подвижность бедер, но и внешний вид. Если вы страдаете от боли в нижней части спины, проблем с тазовым дном или общей ежедневной боли, которая мешает вам жить полноценной жизнью, попробуйте воспользоваться советами Woman&Home .

Поскольку старение часто приводит к слабости бедер, растяжка может быть одним из лучших упражнений для долголетия.

Износ с возрастом является одной из главных причин, почему бедра болят, говорит Суреш Судула , специалист по опорно-двигательному аппарату. Старение также приводит к слабости мышц и снижению гибкости, необходимых для поддержания здоровья суставов. боли в бедрах.

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Следовательно, эти четыре упражнения на растяжку следует включить в ежедневное расписание занятий.

Отвод согнутой в колене ноги

Отведение изогнутых колен — прекрасное упражнение для начинающих для вращательной подвижности бедра, говорит Хелен О’Лири , физиотерапевт.

Лягте на спину, ступни прижмите к полу. Вам может быть удобнее на коврике для йоги.

Осторожно отведите одно колено в сторону, позволяя стопе перекатиться на наружный край. Двигайтесь, насколько вы можете это сделать, не отрывая таза от пола.

Осторожно возвратите колено назад, затем отведите другое колено.

Сделайте 2 подхода по 10 отводов на каждую сторону.

Растяжение из стороны в сторону

Лягте на спину, разведя руки в стороны и подняв колени. Поставьте ступни ровно на землю.

Пусть оба колена раскроются в сторону.

Выдохните и поверните колени в исходное положение, а затем дайте им склониться на другую сторону тела.

Повторите это четыре-шесть раз в обе стороны.

Растяжение сгибателей бедра

Растяжение сгибателей бедра полезно для увеличения диапазона разгибания бедра, говорит О’Лири. Если у вас есть ограничения в передней части бедер, вы можете сократить длину шага во время ходьбы или бега, что может снизить движение вперед во время этих видов деятельности. Это также отлично подходит для противодействия сиденью.

Встаньте на колени на пол, затем вытяните одну ногу перед собой, чтобы фактически занять положение выпада на коленях.

Подтяните таз, затем переместите вес вперед.

Сохраняйте вертикальную позу, держа бедра прямо.

Для большей растяжки наклонитесь в сторону передней ноги, одновременно вытянув руку.

Сумо-приседания

Если вы знаете, как выполнять обычные приседания, сумо-приседания будут очень легкими. Это прекрасное функциональное упражнение, сочетающее силу с подвижностью, говорит О’Лири.

Встаньте, широко расставив ноги.

Поверните ноги в положение «с 10 до 2» на воображаемом циферблате. Убедитесь, что центры коленных чашек также указывают на 10 и 2.

Заведите колени над пальцами ног, согните колени, чтобы опуститься в приседания.

Слегка наклонитесь вперед, чтобы обеспечить естественное движение.

Представьте, что вы отжимаетесь ногами от пола.

Держите пятки на земле, а пальцы ног вытяните и расслабьте, говорит О’Лири.

Эксперты также рассказали, что дает нам растяжение бедер.

Улучшение мобильности

Уменьшенный диапазон движений в бедрах может осложнить повседневную жизнь, говорит О’Лири. Нам нужны относительно гибкие бедра для внешнего вращения и отвода (когда ноги раздвигаются в стороны), начиная от выхода из автомобиля до любимой домашней тренировки по пилатесу. Упражнения на растяжение бедра могут помочь.

Но физиотерапевт отмечает, что подвижность бедер у каждого будет разной, и это не может иметь ничего общего с напряженными мышцами. Мы все имеем разную анатомию бедра, и у некоторых людей будет меньше амплитуда.

Профилактика боли в пояснице

Напряженные бедра могут затруднять движения ногами и добавлять давление на поясницу и колени, говорит Судула.

Поскольку многие из нас подтягивают бедра, проводя много времени сидя, растяжение бедер является идеальным упражнением. Оно прекрасно подходит для противодействия позам, в которых мы проводим больше времени, поскольку они помогают поддерживать гибкость мышц и других мягких тканей, реже растягивающихся, говорит О’Лири.

Улучшение здоровья тазового дна

Вам не нужно инвестировать в дорогой тренажер для тазового дна, чтобы создать более крепкое тазовое дно, говорят эксперты. Исследования показали, что укрепление тазобедренного сустава может помочь снизить симптомы стрессового недержания мочи и других дисфункций тазового дна, утверждает Судула.

Эти упражнения помогают снизить напряжение мышц и выровнять таз и позвоночник.

Профилактика недержания мочи

Многие люди не осознают, что бедренные мышцы также способствуют контролю над мочевым пузырем и даже сексуальной функции, говорит доктор Судула.

Таким образом, увеличивая подвижность и силу бедер, вы можете помочь предотвратить недержание и другие проблемы с мочевым пузырем с возрастом.

Улучшение силы

Учитывая, что растяжка бедер часто присутствует в тренировках пилатеса для начинающих, неудивительно, что эти движения помогают развивать силу. Но это преимущество, о котором многие не знают, говорит О’Лири.

Нам также нужен контроль и стабильность, поэтому важно становиться сильнее, и очень эффективно улучшить силу в таких функциональных конечных положениях, как сумма-приседания.

Освобождение от напряжения

Существует расхожее мнение, что упражнения на раскрытие бедер могут помочь освободиться от напряжения и эмоций. Существуют некоторые теории, согласно которым одна из больших мышц, тянущаяся от поясничной области к бедру, поясничная мышца, может накапливать эмоциональное напряжение и травму, но это не широко принято в научных кругах, говорит О’Лири.

Тем не менее ножницы для бедра могут быть отличным способом облегчить стресс. Многие склонны игнорировать признаки стресса и пытаться пройти через него, говорит она. «Они могут не отдавать себе отчет, что находятся в напряжении мышц, а упражнения для раскрытия бедер очень поддерживают, поэтому это поощряет освободиться от напряжения.

Сколько времени нужно, чтобы растянуть бедра

Сколько времени понадобится, чтобы расслабить напряженные бедра, будет зависеть от того, сколько времени вы уделяете этим растяжкам. Может потребоваться несколько недель или несколько месяцев, чтобы заметить улучшение.

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