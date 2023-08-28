Похудеть за месяц: 4 упражнения со скакалкой, которые рекомендует Анита Луценко

Фитнес-тренер показала четыре эффективных упражнений, которые можна делать, где бы вы не находились и тратить на это не очень много времени.

Анита уверяет, что упражнения со скакалкой тренируют в женщинах выносливость, помогают похудеть и даже добиться красивого мускулистого контура тела.

А еще не секрет, что прыжки на скакалке очень хорошо тратят калории. Это интенсивная тренировка, но важно правильно подобрать размер скакалки и выполнять правильные упражнения. Анита в своем видео показывает, как это делать.

Для тренировки вам понадобится скакалка, вода и приложение Timer, в котором можно устанавливать любые промежутки времени под свои нужды.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказывала, почему нельзя похудеть, только занимаясь спортом.

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