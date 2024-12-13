Полезные упражнения против боли в пояснице: советы реабилитолога

Если вы чувствуете дискомфорт с одной стороны поясницы, немного отдающий в ягодицу и вам сложно двигаться или становится больно вставать с постели, эти упражнения должны вам помочь.

Врач-реабилитолог Даниил Абрамов поделился информацией, как сделать упражнения, что бы облегчить боли в пояснице. В таких случаях, вероятнее всего, причиной является дисфункция крестцово-подвздошного сустава.

Признаки проблем с крестцово-подвздошным суставом

Боль, связанная с этой зоной, обычно локализуется с одной стороны поясницы, может отдавать в ягодицу и сопровождается дискомфортом во время движения. Если вы чувствуете такие симптомы, рекомендуется выполнять специальные упражнения для расслабления мышц и стабилизации сустава.

Упражнения для снятия боли

Сжатие колен

Это упражнение направлено на активизацию внутренних мышц бедер и стабилизацию таза.

Подготовьте мягкий, но достаточно большой предмет, например, подушку или мяч.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и разместите предмет между ними.

Сильно сожмите и удерживайте напряжение в течение 10 секунд.

Расслабьтесь на 10 секунд.

Повторите упражнение более 10 раз.

"Ножницы" со шваброй

Это упражнение помогает разгрузить напряженные мышцы спины и укрепить мышцы вокруг поясницы.

Подготовьте швабру или другую палку.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и зажмите палку между бедрами над коленом одной ноги и под коленом другой.

Руками удерживайте палку и не разрешайте ей упасть.

Создайте напряжение ногами, зажав палку, удерживайте напряжение 10 секунд.

Расслабьтесь на 10 секунд.

Повторите упражнение 10 раз для обеих ног.

Прижатие колена к груди

Это упражнение направлено на растяжение мышц нижней части спины и уменьшение напряжения в пояснице.

Лягте на спину на ровной поверхности.

Рукой осторожно прижмите колено к груди с той стороны, где чувствуется боль.

Удерживайте позицию в течение 15–20 секунд, вы почувствуете легкое растяжение.

Повторите упражнение несколько раз.

Седалищный мостик

Это упражнение поможет снять напряжение в области крестцово-подвздошного сустава.

Лягте на спину на ровной поверхности.

Согните колени и поднимите таз, держитесь на той ноге, с какой стороны чувствуете боль. Вторую ногу в изогнутом состоянии держите на весу.

Удерживайте положение в течение 15–20 секунд.

Повторите упражнение несколько раз.

Рекомендации:

Следуйте регулярно, но избегайте чрезмерного напряжения.

Если боль не проходит или усиливается, обратитесь к врачу.

Важно сочетать физическую активность с правильным питанием и здоровым образом жизни.

Соблюдение этих советов поможет не только избавиться от боли, но и предотвратить ее повторение.

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