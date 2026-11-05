Профессиональные тренеры назвали 8 упражнений, которые сжигают больше калорий, чем бег

Женщина прыгает на скакалке / © Credits

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Некоторые виды тренировок позволяют сжечь столько же или даже больше калорий — в зависимости от интенсивности и продолжительности занятий.

Нealth собрал тренировки, которые рекомендуют четыре персональных тренера. Все они сжигают калории эффективнее, чем бег.

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Прыжки со скакалкой

Сжигаемые калории: по словам Стивена Шихана, сертифицированного персонального тренера и консультанта по питанию, прыжки на скакалке позволяют сжечь от 800 до 1000 калорий в час.

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Это обеспечивает нагрузку на всё тело, улучшает координацию, а также укрепляет икроножные мышцы, плечи и мышцы кора. Этот вид активности сочетает кардионагрузку с развитием ловкости, к тому же скакалка — это доступный и удобный для переноски инвентарь.

Если вы новичок, отрегулируйте длину скакалки в соответствии со своим ростом, чтобы она не запутывалась и вы не спотыкались во время тренировки. Чтобы определить правильную длину, встаньте посередине скакалки и подтяните её концы к подмышкам. Если она слишком длинная, укоротите её — завяжите узел или обрежьте лишнее.

HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки)

Сжигание калорий: высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) позволяют сжечь около 600–1000 калорий в час — в зависимости от того, насколько интенсивно вы тренируетесь, отмечает Шихан.

Такие тренировки сочетают периоды высокой интенсивности с этапами восстановления, задействуя как аэробную, так и анаэробную системы организма, — объясняет он.HIIT экономят время, развивают мышечную выносливость и ускоряют метаболизм даже после завершения занятия.

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Большинство программ HIIT рассчитаны на людей, уже обладающих определенной физической подготовкой; они могут включать такие упражнения, как прыжки на пьедестал, удары медболом (гимнастическим мячом) о пол или работу с боевыми канатами.

Если вы новичок, вы также можете заниматься HIIT-тренировками. Просто подберите упражнения, соответствующие вашему уровню физической подготовки — например, приседания с собственным весом, отжимания от стены, выпады и планку, — и выполняйте их в быстром темпе и с высокой интенсивностью.

Плавание

Сожженные калории: по словам Шихана, плавание позволяет сжечь около 700–900 калорий в час и задействует почти все группы мышц, особенно мышцы спины, плеч и туловища (мышцы «коры»).

Кроме того, это щадящая нагрузка для суставов. Плавание укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы и развивает силу без ударной нагрузки.

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Независимо от того, как именно вы плаваете — преодолеваете дистанции, занимаетесь аквааэробикой или используете доску для плавания, — это способствует общему улучшению самочувствия и помогает снять стресс. Эксперты утверждают, что даже 30 минут занятий в неделю могут помочь предотвратить сердечные заболевания, инсульт и диабет 2-го типа.3

Гребля

Сжигание калорий: по словам Шихана, гребля позволяет сжигать 600–900 калорий в час.

Это упражнение для всего тела, которое прорабатывает ноги, спину, руки и мышцы туловища. Оно развивает силу и выносливость, а также обеспечивает интенсивную кардионагрузку.

Обычно греблей занимаются на специальном тренажере; сам гребок состоит из четырёх фаз: захват, тяга, завершение и возврат в исходное положение. Если научиться объединять эти фазы в одно плавное движение, можно эффективно проработать квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, ягодицы, плечи, верхнюю часть спины, руки и мышцы туловища.

Кикбоксинг или кардиотренировки с элементами единоборств

Сжигаемые калории: по словам Шихана, кикбоксинг позволяет сжигать 700–900 калорий в час.

Такие тренировки развивают силу, ловкость и координацию, одновременно укрепляя мышцы рук, ног и туловища, объясняет Шихан. Это сочетание кардионагрузки и силовой работы над мышцами. Кроме того, это отличный способ избавиться от стресса». Взрывные комбинации, сочетающие работу ног, вращение туловища и удары руками, помогают сжигать калории, — утверждает Меган Конг, сертифицированный персональный тренер.

Берпи

Сжигаемые калории: по словам Роба Моала, тренера по физической подготовке, выполнение упражнения «берпи» позволяет сжечь около 700–1000 калорий в час.

Берпи — это сложное упражнение, но именно поэтому оно так эффективно. Вы выполняете приседания, становитесь в планку, делаете отжимания и прыжки — всё это в непрерывном темпе, что быстро повышает частоту сердечных сокращений.

Чтобы выполнить берпи, начните с положения планки. Прыжком подтяните ноги вперед в глубокий присед, а затем резко выпрыгните вверх, подняв руки над головой. После этого вернитесь в исходное положение на полу, откинув ноги назад.

Круговые тренировки с многосуставными упражнениями

Сожженные калории: по словам Конга, выполнение многосуставных упражнений (таких как становая тяга, жимы штанги над головой и тяга веса к туловищу) в формате круговой тренировки с минимальным отдыхом позволяет сжечь около 600–800 калорий в час.

Во время более интенсивных тренировок обычно сжигается больше калорий в минуту, поскольку комплексные упражнения, задействующие всё тело, требуют значительно больше энергии.

Такие упражнения повышают частоту сердечных сокращений сильнее, чем кардиотренировки в равномерном темпе. Кроме того, вы получаете дополнительную пользу: во время тренировки мышечные ткани подвергаются микроповреждениям, что впоследствии способствует сжиганию калорий даже в состоянии покоя.

В качестве примера многосуставных упражнений Майк Пуарье, сертифицированный специалист по силовой и кондиционной подготовке, предлагает выполнить три подхода по 12 приседаний с гантелями или штангой, делая перерывы на отдых продолжительностью от 60 до 90 секунд.

Махи гирей

Сжигание калорий: по словам Моала, выполнение махов гирей в интенсивном темпе позволяет сжечь примерно 800–1200 калорий в час.

Махи задействуют ягодицы, заднюю поверхность бедра и мышцы кора, а также нагружают плечи и развивают силу хвата. Это взрывное упражнение, развивающее мощность; оно сочетает в себе элементы кардио- и силовой тренировки.

Главное — следите за тем, чтобы во время движения нагрузка приходилась на ноги и бедра, а не только на плечи.

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