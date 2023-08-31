Разминка за 4 минуты: Анита Луценко показала, как эффективно подготовиться к тренировке

Фитнес-тренер Анита Луценко ведет очень полезный канал на YouTube о спорте и здоровом образе жизни. А ее короткие ролики помогают многим женщинам и девушкам заниматься спортом, даже не выходя из дома.

Перед полноценной тренировкой, не важно, где именно вы тренируетесь спортзале, на улице или дома, очень важно правильно разминаться. Это необходимо делать для того, чтобы подготовить свое тело к нагрузкам, и избежать травм в процессе основной тренировки.

Анита Луценко показала, как за всего четыре минуты можно размяться и "включить" свое тело в рабочий ритм. Кстати, такая разминка будет полезной и эффективной даже сама по себе, если вы не планируете после нее выполнять другие упражнения.

Напомним, ранее Анита показывала 4 упражнения со скакалкой, которые помогут вам быстро похудеть.

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