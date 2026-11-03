С какой скоростью следует ходить, чтобы снизить риск смерти

Люди занимаются ходьбой / © Credits

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В исследовании сравнивались два подхода к оценке ходьбы: короткий тест на скорость ходьбы, проводимый в клинических условиях, и частота шагов в повседневной жизни, которую фиксировали с помощью наручного устройства.

О результатах исследования рассказывает Healthline.

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Оба показателя (скорость и частота шагов) оказались связанными с риском смертности и продемонстрировали схожую прогностическую способность.

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Результаты, опубликованные 23 октября в журнале JAMA Network Open, могут помочь врачам и исследователям выбрать оптимальный метод оценки рисков для здоровья в различных условиях.

Клиническая скорость ходьбы по сравнению с повседневной ходьбой

В исследовании приняли участие 4067 человек — преимущественно мужчины, средний возраст которых составлял около 69 лет. Около трети участников составляли женщины.

Данные собирались в период с января 2012 года по декабрь 2013 года, а дальнейшее наблюдение за участниками продолжалось до августа 2024 года.

Для определения клинической скорости ходьбы участники проходили стандартный тест: преодолевали размеченную дистанцию длиной 2,44 метра в привычном для себя темпе. Тест повторяли трижды, а для анализа использовали среднюю скорость (в метрах в секунду). Участникам, которые обычно пользуются тростью, разрешалось использовать её во время теста.

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Для оценки ходьбы в естественных условиях участники в течение 9 дней подряд носили на запястье акселерометр GENEActiv. Устройство фиксировало движения с высокой частотой, а специальное программное обеспечение распознавало периоды ходьбы и подсчитывало количество шагов.

На основе этих данных были рассчитаны два ключевых показателя темпа ходьбы: медианный темп (среднее значение количества шагов в минуту во время ходьбы) и темп на уровне 95-го процентиля (более высокий показатель, свидетельствующий о быстрой ходьбе). Также было рассчитано среднее количество шагов, которые участники делали ежедневно. Исследователи также собрали информацию о факторах, которые, как известно, влияют на смертность, в частности:

возраст

пол

образование

расовая и этническая принадлежность

семейное положение

курение

употребление алкоголя

рацион питания

индекс массы тела (ИМТ)

гипертония

хронические заболевания

Для выявления случаев смерти в течение периода наблюдения использовались национальные реестры умерших.

Далее были применены статистические методы для оценки риска смерти в зависимости от скорости ходьбы и частоты шагов (темпа) с учетом других факторов риска.

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Модели корректировались поэтапно: сначала без поправок, затем с учетом социально-демографических факторов, факторов образа жизни и, наконец, факторов, связанных с состоянием здоровья.

Способность показателей ходьбы прогнозировать смертность оценивалась с помощью статистического критерия.

В исследовании также рассматривались различия между мужчинами и женщинами.

Кроме того, исследователи провели дополнительный анализ, чтобы проверить устойчивость результатов в следующих случаях: при исключении данных о ранней смертности, при рассмотрении подгрупп по возрасту и состоянию здоровья, а также при использовании различных определений частоты шагов.

Более высокая скорость ходьбы связана со снижением риска смерти на 23%

За период наблюдения (медиана которого составила почти 12 лет) скончались 739 участников.

Средняя скорость ходьбы участников в клинических условиях составляла 1,2 метра в секунду. Медианная частота шагов в повседневной жизни равнялась примерно 75 шагам в минуту, а 95-й процентиль частоты шагов — около 112 шагов в минуту.

Исследование выявило лишь слабую корреляционную связь между скоростью ходьбы в клинических условиях и частотой шагов в повседневной жизни; это означает, что эти два показателя не в полной мере отражают одну и ту же модель поведения во время ходьбы. Однако оба показателя, независимо друг от друга, ассоциировались со сниженным риском смерти.

После поправки на возраст, пол, образ жизни и состояние здоровья было установлено, что каждое стандартное увеличение скорости ходьбы (в клинических условиях) соответствует снижению риска смерти на 23%.

Аналогичным образом, более высокие показатели медианной частоты шагов и частоты шагов на уровне 95-го процентиля были связаны со снижением риска смерти на 17% и 18% соответственно.

При оценке того, насколько хорошо эти показатели ходьбы позволяют прогнозировать смертность, выяснилось, что каждый из них в отдельности обладает лишь умеренной прогностической способностью. Добавление клинической скорости ходьбы в модель с другими известными факторами риска несколько улучшило прогнозирование смертности, тогда как добавление частоты ходьбы в естественных условиях также улучшило прогнозирование, хотя и в той же степени, что и скорость клинической ходьбы.

Сочетание клинической скорости ходьбы с параметрами ходьбы в естественных условиях обеспечило небольшое улучшение прогностической способности, однако этот эффект оказался незначительным после учета подробных факторов здоровья.

Исследование также показало, что скорость ходьбы и частота шагов обладали схожей прогностической значимостью как для мужчин, так и для женщин, хотя общие модели прогнозирования продемонстрировали несколько лучшие результаты для женщин.

Несколько анализов чувствительности подтвердили основные выводы. Результаты оказались согласованными при исключении случаев ранней смертности, уделении особого внимания более здоровым или пожилым участникам и использовании различных методов определения частоты ходьбы.

В целом, это исследование показывает, что клинические тесты скорости ходьбы и измерение частоты шагов в естественных условиях с помощью наручных устройств полезны для прогнозирования риска смертности от всех причин. Они предоставляют схожую информацию, но отражают разные аспекты ходьбы.

Выбор метода может зависеть от цели оценки, имеющихся ресурсов и условий, в которых проводятся измерения.

Люди, которые ходят быстрее, могут жить дольше, поскольку они здоровее

Неха Сабхарвал, физиотерапевт (PT, DPT) и директор по реабилитации, специализирующаяся на вопросах подвижности пожилых людей и снижении функциональных способностей, отмечает: скорость ходьбы помогает прогнозировать продолжительность жизни, поскольку она является показателем общего состояния здоровья человека.

Большинство из нас ходит, даже не задумываясь об этом, однако этот процесс требует слаженной работы нескольких систем организма, — рассказала она. Сердце и легкие должны работать в нужном ритме, мышцы — развивать достаточную силу, а мозг — координировать каждый шаг, поддерживая равновесие.

Сабхарвал, которая не участвовала в исследовании, говорит, что в своей практике она обращает внимание на случаи, когда человек начинает ходить медленнее, чем раньше.

Легко списать такие изменения на естественное старение, но причина может крыться в чем-то другом, отмечает она. Это могут быть слабость мышц, боль, снижение выносливости, нарушение равновесия или скрытые заболевания.

По словам Сабхарвала, это исследование представляет большую ценность, поскольку демонстрирует, что полезную информацию о двигательной активности людей можно получить и вне клинических условий.

В то же время она предостерегает от неверной интерпретации результатов: мол, если просто начать ходить быстрее, можно прожить дольше.

Люди, которые от природы ходят быстрее, вероятно, уже обладают лучшим здоровьем, объясняет Сабхарвал.

Не стоит беспокоиться о том, ходит ли человек быстрее своего соседа, нужно обратить внимание на то, не стала ли она ходить медленнее, чем шесть месяцев назад.

Что делать, если скорость вашей ходьбы снизилась

Теодор Стрендж, доктор медицины, заведующий терапевтическим отделением университетской больницы «Northwell Staten Island University Hospital», поделился советами для тех, кто заметил, что стал ходить медленнее. Доктор Стрендж не принимал участия в этом исследовании. Если вы замечаете, что темп замедляется — например, ещё неделю или две назад вы без проблем поднимались по лестнице, а теперь появилась одышка, — стоит обратиться к врачу для обследования.

Стрейндж добавил: если вы испытываете боль или дискомфорт, которых раньше не было, следует проконсультироваться со специалистом, поскольку такие симптомы могут затруднить выполнение физических упражнений.

Также важно контролировать имеющиеся хронические заболевания — это позволит вам заниматься физической активностью настолько эффективно, насколько это возможно с учетом вашего состояния здоровья, — говорит он.

Здесь действует принцип: чем медленнее идёшь — тем дальше дойдёшь, отмечает Стрейндж. Он советует отслеживать свою активность с помощью специальных устройств, например шагомера, и постепенно увеличивать количество шагов.

Все говорят о 10 000 шагов в день. Однако, судя по последним исследованиям, вполне достаточно 7 000–8 000 шагов, — говорит он. Можно начать с того уровня, на котором вы находитесь сейчас, и постепенно увеличивать нагрузку.

Стрейндж также отметил, что в некоторых случаях могут быть полезны занятия физиотерапией — особенно если есть проблемы с механикой ходьбы, равновесием или мышечной силой. Кроме того, вам могут пойти на пользу упражнения, подобранные индивидуально с учётом вашего состояния (например, если вы перенесли инсульт).

В заключение Стрейндж посоветовал выполнять упражнения на растяжку до и после тренировки, чтобы поддерживать подвижность мышц.

Опять же, не стоит забывать о важности полноценного питания и достаточного потребления жидкости, подчеркивает он. По словам Стрейнджа, важно обеспечить организму надлежащую поддержку, необходимую для выполнения физических упражнений.

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