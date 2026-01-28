Силовые тренировки для женщин: почему это так важно и 6 упражнений для начала

Женщина и мужчина на тренировке / © Credits

Силовые тренировки для женщин не имеют себе равных по своим преимуществам. Это одно из немногих занятий, которое может повысить силу, плотность костей, подвижность и метаболизм, а также выработать все те хорошие эндорфины для психического благополучия.

Почему силовые тренировки так полезны и с каких упражнений начать, рассказывает Woman&Home .

Силовые тренировки, также известные как тренировки c дополнительным весом или тяжелая атлетика, используют такие отягощения, как гантели, штанги, гири и ленты сопротивления, чтобы довести ваши мышцы до усталости. Вы также можете использовать вес своего тела в качестве сопротивления и выполнять калистеническую тренировку для начинающих.

Силовые тренировки для женщин

Силовые тренировки используют сопротивление вашим мышцам, чтобы сделать их сильнее, нарастить мышечную массу и повысить выносливость. Их можно выполнять со свободными весами, собственным весом, лентами или тренажерами.

Важно начинать с более легких весов или использовать вес собственного тела, когда вы начинаете дома или в тренажерном зале для начинающих, но со временем упражнения должны становиться сложнее. Это называется прогрессивной перегрузкой, и именно тогда вы начинаете пожинать плоды.

Хорошая программа тренировок должна быть сбалансированной и направленной на укрепление всей мускулатуры. Вы всегда должны тренироваться с эффективной интенсивностью для роста, прогрессивной перегрузки и эффективного восстановления, независимо от пола.

Вы можете достичь прогрессивной перегрузки, увеличивая вес, увеличивая количество повторений (сколько раз вы выполняете движение) или замедляя движение, чтобы вы проводили больше времени под напряжением. Это заставляет ваши мышцы адаптироваться и стимулирует их рост со временем. Этот процесс одинаково хорошо работает как для мужчин, так и для женщин.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ЖЕНЩИН

Более крепкие мышцы

Каждый раз, когда вы испытываете необычное сопротивление мышцам, в волокнах образуются крошечные разрывы. Во время отдыха (и с помощью достаточного количества белка) эти разрывы заживают, и восстановленные волокна возвращаются к более прочной форме. Ваша сила улучшается, как и размер ваших мышц.

Преимущества силы очевидны, но наращивание и поддержание мышечной массы особенно важно для женщин, приближающихся к менопаузе. Поскольку организм больше не имеет защитных свойств эстрогена, многие женщины рискуют развить саркопению (потерю мышечной массы), что может иметь серьезные последствия для здоровья.

Именно поэтому силовые тренировки являются одним из лучших упражнений для долголетия.

Уменьшение мышечной массы повышает риск падений и переломов костей у женщин в менопаузе, а также риски для здоровья, связанные с худшим составом тела, такие как высокое кровяное давление, диабет 2 типа и тому подобное.

Дополнение вашего рациона и силовых тренировок добавками, такими как креатин для женщин и один из лучших протеиновых порошков, также может помочь.

Многие женщины избегают силовых тренировок, поскольку боятся, что поднятие веса заставит их «набрать массу». Это распространенный миф. Силовые тренировки в этом смысле могут быть несколько неправильно понятыми. На самом деле очень трудно нарастить мышечную массу, поскольку большинство женщин имеют гораздо меньше тестостерона, чем мужчины, поэтому этого на самом деле не произойдет, если вы не тренируетесь именно с этой целью и не обращаете внимание на питание.

Увеличение плотности костей

Так же, как силовые тренировки могут помочь поддерживать мышечную массу, они также могут помочь поддерживать плотность костей, что очень важно, поскольку женщины в менопаузе имеют повышенный риск развития таких заболеваний, как остеопороз. Силовые тренировки могут помочь предотвратить это, нагружая ваши кости.

Во время тренировки, будь то занятия по пилатесу с отягощениями или традиционная тяжелая атлетика, мышцы давят на кости в теле, что запускает создание клеток, образующих кости.

Улучшение сердечно-сосудистого здоровья

Мы часто думаем о кардиоупражнениях как о самом практичном способе улучшить сердечно-сосудистую форму. Хотя ходьба, бег, езда на велосипеде и т.д., безусловно, имеют преимущества, те же преимущества можно найти и при силовых тренировках.

Менее часа силовых тренировок в неделю могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин ранней смертности.

Общий тонус

Когда люди говорят о «тонусе», они на самом деле имеют в виду наращивание мышц. Чем больше у вас мышц, тем больше они проявляются и тем меньше у вас заметна жировая масса, что придает телу «подтянутый» вид.

Хотя кардиотренировки низкой интенсивности, такие как ходьба или бег 30 минут в день, являются любимыми упражнениями для похудения, силовые тренировки для женщин являются недооцененным фаворитом многих экспертов. Одним из ключевых преимуществ силовых упражнений является поддержание и улучшение структуры тела путем наращивания мышц и потери жира.

Поднятие весов также помогает поддерживать здоровый уровень метаболизма, который определяет, сколько калорий мы сжигаем во время отдыха и выполнения таких действий, как сидение и сон. Возрастная потеря мышц также существенно влияет на наш уровень метаболизма с возрастом. На самом деле до 65 лет мы можем наблюдать ежедневное снижение уровня метаболизма на 500 калорий, что значительно усложняет поддержание формы.

Но это не все так пессимистично, ведь силовые тренировки могут помочь предотвратить это и поддерживать здоровый вес. Исследования женщин старше 60 лет, которые делают правильные вещи с помощью физических упражнений и диет, показали, что у них падение метаболизма составляет лишь 0,36% за десятилетие по сравнению с нормой от 5 до 7%.

Облегчение боли в спине

Некоторым будет приятно узнать, что силовые тренировки, такие как тренировки с гантелями на кор, а также поднятие тяжестей, могут помочь предотвратить боль в спине — при условии, что вы делаете это правильно. Благодаря правильной технике и осанке вы задействуете мышцы кора и мышцы живота, что укрепит эту зону. В свою очередь, это создает гораздо лучшую поддержку для вашей спины. Ваша осанка начнет улучшаться, а вместе с этим боль в спине также может значительно уменьшиться.

Хотя вы можете думать, что наклоняться, чтобы поднять относительно тяжелые веса, нельзя, программа поднятия тяжестей доказано уменьшает боль в пояснице, переучивая двигательные модели тела. Исследование показало, что те, кто занимается силовыми тренировками, на 80% чаще сообщают об уменьшении интенсивности боли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Частично это объясняется тем, что целенаправленные силовые тренировки побуждают вас думать о том, как двигаются ваши мышцы, и активно задействовать их. В реальной жизни вы, скорее всего, будете придерживаться подобных моделей движений, поднимая тяжелые грузы в повседневной жизни, что уменьшает риск травм.

Однако, если вы страдаете от боли в спине, важно обратиться к врачу. Также лучше всего обратиться за помощью к личному тренеру, который может поддержать вас и направить вас в правильной технике, а также помочь вам постепенно наращивать силу, не травмируясь.

Повышают уверенность

Нет лучшего способа укрепить свою уверенность, чем чувствовать себя лучше — быть активным, сильным и подвижным — и выглядеть лучше. Но также общеизвестно, что физические упражнения — независимо от того, это ежедневный бег, езда на велосипеде как тренировка, или силовые тренировки — улучшают наше настроение до 24 часов после тренировки и подавляют симпатическую нервную систему.

Мы можем почувствовать значительное улучшение когнитивных функций, таких как принятие решений, решение проблем и рабочая память, — уже после одного сеанса упражнений, независимо от интенсивности, и эффект может длиться до двух часов после завершения сеанса.

Приседания / © Credits

Улучшение равновесия и стабильности

Вы естественно будете чувствовать себя более сбалансированными и устойчивыми на ногах в течение всей жизни благодаря регулярной программе силовых тренировок. Частично это объясняется тем, что силовые тренировки имеют такие преимущества, как лучшая сила, выносливость и плотность костей, что способствует стабильности.

Однако, поднятие веса в сложных упражнениях (это такие упражнения, как вариации приседаний и отжимания, которые одновременно задействуют несколько мышц) также укрепляет ключевые мышцы стабильности, такие как мышцы живота, таза и спины.

Те, кто регулярно тренировался силовыми тренировками и тренировался на ловкость в течение пяти недель, также имеют меньший риск падения, согласно исследованиям, что делает это упражнение успешным способом долголетия.

ПРОГРАММА СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ЖЕНЩИН

Попробуйте выполнить эту программу с тремя подходами по восемь-двенадцать повторений. Вам понадобится скамья, набор гантелей (среднего веса), гиря (среднего и тяжелого веса), лучший толстый коврик для йоги и примерно 30 минут.

Приседания

Научиться правильно выполнять приседания может быть основой отличной программы силовых тренировок, независимо от того, используете ли вы отягощения или нет. Это легко освоить, поэтому вы можете усложнить себе задачу.

Выпады

Выпады или выпады с ходьбой — это отличные движения на одной ноге, которые проработают нижнюю часть тела, включая ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и икры. Вот как это сделать:

Встаньте на коврик для йоги или стойку пол и сделайте средний шаг вперед одной ногой. Согните колени, вдохните и, отводя заднюю ногу назад, опуститесь, пока заднее колено не окажется на расстоянии нескольких сантиметров от пола. В нижней точке движения ваше переднее бедро должно быть параллельно полу, а заднее колено должно быть направлено к полу. Убедитесь, что ваш вес равномерно распределен между обеими ногами. Выдохните и вернитесь в исходное положение, обязательно отталкиваясь пяткой задней ноги.

Жим от груди

Жим от груди, который выполняется со штангой в стойке для приседаний или гантелями, — это упражнение с отягощением, которое направлено на мышцы груди, а также включает плечи и трицепсы (заднюю часть плеча). Вот как это делать:

Лягте на ровную скамью в тренажерном зале или на коврик для йоги дома с гантелью в каждой руке. Ладони направлены вперед, гантели лежат горизонтально, опустите гири до середины груди (на линию спортивного бюстгальтера), держа локти слегка согнутыми. Как только они достигнут нескольких сантиметров от вашего тела, верните их в исходное положение, выпрямив руки. Держите мышцы груди напряженными, отводя лопатки назад и вниз, и мышцы кора, подтягивая пупок к позвоночнику.

Становая тяга

Становая тяга — это отличный способ проработать большинство мышц тела одним движением. Она задействует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы кора, все мышцы спины, квадрицепсы и предплечья. Это также одно из самых универсальных сложных упражнений, поскольку вы можете выполнять его с гантелями, гирями или штангой в тренажерном зале или дома. Главное — помнить, что это очень отличается от приседания. Вот как это делать:

Станьте, ноги на ширине бедер, с гирями или гантелями между ними. Согните бедра, отталкивая ягодицы назад (будто вы пытаетесь нажать кнопку на стене позади вас), лишь слегка сгибая колени. Держите спину прямо. Возьмите вес обеими руками, затем нажмите на пятки, поднимайте вес вместе с собой и выпрямляйтесь. Поддерживайте нейтральное положение позвоночника. Медленно опустите гирю обратно на пол, выполняя то же движение — отводя бедра назад, держа спину прямой и напряженной. Вы можете подкрепить все упражнения для нижней части тела другими движениями, такими как упражнение «ракушка». Это упражнение помогает укрепить ягодичные мышцы, сгибатели бедра и мышцы кора, готовясь к следующему приседанию или становой тяге.

Гребля

Упражнение по гребле направлено на мышцы спины и является отличным способом задействовать также мышцы кора и рук. Вот как его выполнить:

Поставьте одно колено на скамью, руку той же ноги впереди него. Поставьте другую ногу в сторону и возьмите гантель той же рукой. Держите позвоночник прямым, глядя на верх скамьи, а не прямо перед собой. Подтяните гантель к талии, одновременно сжимая лопатки вместе. Держите локоть близко к телу. В верхней точке движения медленно опустите вес обратно в исходное положение.

Женщина выполняет планку с тренером / © Credits

Планка

Классическая планка — одно из лучших упражнений для кора, которое можно выполнять дома или в тренажерном зале. Оно сосредоточено на мышцах живота, но также помогает укрепить поясницу, плечи и мышцы спины, что способствует стабильности. Вот как это сделать:

Спуститесь на коврик для йоги и примите положение «стол-топ» (на руках и коленях). Опуститесь на предплечья, поставив локти прямо под плечи. Вытяните ноги назад, пока ваше тело не образует линию от плеча до пятки. Задействуйте мышцы кора, думая о том, как вы подтягиваете пупок к позвоночнику.

Как часто следует делать силовые тренировки

Эксперты советуют делать от одного до четырех раз в неделю, если вы только начинаете. Однако, как часто и как долго следует поднимать вес, зависит от вашего опыта.

Если у вас хорошая кардио-подготовка, благодаря бегу или езде на велосипеде, вы, скорее всего, лучше адаптируетесь к силовым тренировкам. Так же, если вы уже выполняете легкие тренировки с сопротивлением, например, одевая утяжеленный жилет для ходьбы, то вы будете в лучшем исходном положении.

Если вы новичок и только учитесь заниматься тяжелой атлетикой, вам, возможно, придется двигаться немного медленнее. Для начала и чтобы ваше тело привыкло к силовым тренировкам, занимайтесь дважды в неделю в течение нескольких недель».

Сколько раз в неделю вы будете тренироваться, будет зависеть от вашей цели, но в среднем тренировки три-четыре дня в неделю — это хорошее количество, чтобы обеспечить эффективное время для восстановления.

Дома или в зале

Время: Если у вас ограниченное время, возьмите вес и сделайте быструю тренировку — это простой способ начать силовые тренировки для женщин, не слишком меняя свой распорядок дня. Если у вас больше времени, то посещение спортзала позволяет вам отдохнуть от дома, что может быть особенно полезным для тех, кто часто работает из дома.

Помощь: Если вы не хотите инвестировать в одно из лучших приложений для силовых тренировок для использования дома, посещение спортзала может предоставить вам бесплатный доступ к советам от штатных инструкторов. Это очень важно для уменьшения риска травм.

Оборудование: Если вы полностью инвестировали в домашний спортзал с беговой дорожкой и комплектом весов, вы не найдете в этом проблемы, но большинство людей не смогут заполнить свой дом оборудованием, которое они могут найти в тренажерном зале.

Универсальность: большинство тренажерных залов предлагают персональные тренировки, занятия и альтернативное оборудование, к которому у вас может не быть легкого доступа дома. Наличие этого оборудования может помочь вам оживить тренировки, когда они надоедают, что может заставить вас возвращаться к ним, когда мотивация низкая.

Социальные сети: Вы можете тренироваться дома со своим партнером или семьей, но если нет, то тренажерный зал может обеспечить социальную среду для тренировок и знакомства с новыми людьми.

Стоимость: Тренировки дома могут оказаться дешевле в долгосрочной перспективе, чем посещение тренажерного зала, в зависимости от стоимости абонемента в спортзал.