Скандинавская ходьба: что это и как она влияет на наше здоровье

Скандинавская ходьба — новый тренд в мире фитнеса, который становится все более популярным благодаря широкому спектру полезных свойств.

Издание EatingWell рассказало, что этот вид физической активности сжигает больше калорий и активизирует больше мышц, чем обычная ходьба.

Что такое скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба возникла в Финляндии как метод летней тренировки для лыжников, позволяющий поддерживать спортивную форму без снега. В отличие от обычной ходьбы, она предусматривает использование специальных палок, что дает нагрузку на верхнюю часть тела, руки и плечи. Скандинавская ходьба улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет мышцы, что делает ее универсально полезным упражнением для всего тела.

С чего начать

Чтобы начать скандинавскую ходьбу, вам нужны специальные палки, обеспечивающие стабильность и поддержку во время движения. Надо стать прямо, держа палки по бокам, сосредоточиться на осанке и сделать первые шаги, отталкиваясь от земли палками. Важно поддерживать естественный ритм шага и двигать палками вперед синхронно с шагами.

Основные преимущества для здоровья

Улучшение сердечно-сосудистой системы

Скандинавская ходьба — кардиотренировка с низкой нагрузкой, которая не сильно нагружает суставы, но при этом обеспечивает эффективную тренировку сердца и легких. Регулярное выполнение упражнения снижает риск сердечных заболеваний, улучшает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и общую физическую подготовку.

Укрепление мышц

Во время скандинавской ходьбы работают мышцы верхней части тела — руки, плечи и спина. Упражнения также полезны для поясницы, поскольку укрепление спины помогает снизить боли. Дополнительно, этот вид активности увеличивает силу в нижней части тела и улучшает захват – важен для здорового старения.

Контроль веса

Скандинавская ходьба способствует сжиганию на 22% больше калорий по сравнению с обычной быстрой походкой. Использование большего количества мышц и дополнительного веса палок помогает поддерживать баланс, полезный для контроля или снижения веса. Такой контроль веса помогает избегать хронических заболеваний, болей в суставах и других проблем.

Здоровье суставов

Этот вид упражнения не нагружает излишне суставы, как, к примеру, бег. Использование палок увеличивает гибкость и улучшает подвижность, а также стабилизирует голеностопные, тазобедренные и плечевые суставы. Это помогает снизить напряжение в мышцах и снизить боль.

Улучшение качества сна

Скандинавское ходьба положительно влияет на качество сна. Регулярная активность снижает уровень стресса и тревоги, что значительно улучшает самочувствие.

Возможные риски

Скандинавское ходьба в целом является безопасным упражнением, однако следует помнить о возможных рисках. Неправильная техника или чрезмерное напряжение могут привести к боли в локтях, плечах или запястьях. Если у вас проблемы с равновесием, будьте осторожны, избегайте неровных поверхностей или троп с камнями или корнями, так как может быть достаточно трудно отпустить палки в случае падения.

Кому следует избегать скандинавской ходьбы

Людям с тяжелым остеоартритом, недавними операциями или острыми травмами суставов рекомендуется избегать этого упражнения или проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать. Если есть сомнения в физических возможностях, консультация с врачом или физиотерапевтом обязательна. Если же у вас есть особые медицинские показания или у вас есть ограничения в физических упражнениях, обратитесь за советом к специалисту перед началом.

Занятия скандинавской ходьбой могут стать отличным способом поддержания здоровья и улучшения самочувствия.

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