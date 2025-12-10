Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы предотвратить деменцию: вы будете удивлены, насколько мало

Девушка на прогулке / © Credits

Ходьба - это легко, весело, бесплатно и прекрасно для вашего общего здоровья. Знаете ли вы, что ежедневная прогулка на самом деле может защитить вас от болезни Альцгеймера?

GoodHousekeepin gрассказывает о новом исследовании, которое утверждает, что это так, и раскрывает определенное количество шагов, которые приводят к этой пользе для мозга.

Даже умеренный уровень физических упражнений может обеспечить хорошую защиту от когнитивного спада, и вам не нужно быть в непосредственной опасности развития расстройства мозга, чтобы получить пользу. Даже для людей без ранних признаков болезни Альцгеймера включение регулярной физической активности в повседневную жизнь является значимым способом содействия долгосрочному здоровью мозга, говорит Вай-Ин Венди Яу, доктор медицинских наук, невролог.

Что делали исследователи

Они рассмотрели данные 296 участников в возрасте от 50 до 90 лет, которые приняли участие в Гарвардском исследовании старения мозга. Важно отметить, что все участники исследования были когнитивно нормальными на момент измерения ежедневного количества шагов, поэтому результаты непосредственно касаются людей, которые хотят поддерживать здоровье мозга до появления симптомов, говорит доктор Яу.

Команда использовала ПЭТ-сканирование мозга для измерения базовых уровней как бета-амилоида (который появляется в виде бляшек у людей с болезнью Альцгеймера), так и тау-клубков у участников исследования. Они контролировали физическую активность, надевая на пояс шагомеры. Участники ежегодно проходили когнитивное тестирование в течение 2-14 лет.

Что выявило исследование

Доктор Яу и ее старший соавтор исследования, доктор медицинских наук, доктор философии Джасмир Чхатвал, который также является неврологом, возглавляли команду, которая обнаружила, что существуют два магических числа, когда речь идет о том, сколько физических упражнений может фактически предотвратить когнитивный спад на годы. Их результаты показали, что ходьба от 3000 до 5000 шагов в день замедляет накопление тау-белка в мозге. В здоровом мозге тау-белок регулирует микротрубочки, важный компонент нейронов, которые помогают функционировать мозгу. Однако, если тау-белка много, он собирается в к

Эти 3000-5000 шагов и уменьшение тау-белка дали участникам исследования три года замедленного когнитивного спада. Исследователи также обнаружили, что если вы увеличите свою активность до 5000-7000 шагов в день, вы «покупаете» себе семь дополнительных лет защиты от когнитивного спада.

Почему ходьба замедляет когнитивный спад

Есть несколько потенциальных причин. Хотя ученые не до конца понимают, почему физическая активность может быть связана с более медленным накоплением тау-белка, одна из возможностей заключается в том, что физическая активность улучшает кровоток к мозгу, который, как известно, снижается на ранних стадиях болезни Альцгеймера, объясняет доктор Яу. Физическая активность также может помочь уменьшить воспаление, еще один ключевой процесс, участвующий в прогрессировании болезни Альцгеймера. Кроме того, физические упражнения могут увеличить высвобождение нейропротекторных факторов, таких как нейротрофический фактор мозга (BDNF) и мышечные гормоны, такие как иризин, которые, как было показано на животных моделях, уменьшают аномальные изменения тау-белка. Выявление и понимание этих биологических путей будет важным для определения новых подходов к профилактике и лечению.

Почему эти выводы важны

Исследование показывает, что увеличение физической активности сейчас может изменить состояние вашего мозга к лучшему в будущем. Увеличение физической активности — это разумный и проактивный шаг почти для всех, кто может это сделать, заключает доктор Яу. Масштабные исследования образа жизни показывают, что сочетание физической активности с другими здоровыми привычками, включая управление факторами риска сосудистых заболеваний, соблюдение средиземноморской или MIND диеты, а также социальную и когнитивную активность, может помочь поддерживать когнитивное здоровье с возрастом.

Это новое исследование показывает, что риск развития симптомов болезни Альцгеймера может быть не полностью вне вашего контроля. Независимо от того, вы каждое утро надеваете кроссовки и едете по тротуару, как часы, или увеличиваете свои нагрузки. При выполнении ежедневных дел движение может иметь большое значение. Ключевым фактором, кажется, является не менее 3000 шагов в день. Активность означает, что вы можете наслаждаться более длинным, здоровым будущим — и прекрасно чувствовать себя уже сейчас.