Категория
Фитнес
Способствуют мобильности и продлевают жизнь: 5 лучших упражнений для баланса и тест на старение
Никогда не поздно начинать включать упражнения для баланса в свой распорядок дня, чтобы улучшить мобильность и долголетие.
Исследования показывают, что включение некоторых упражнений для баланса во время вашей следующей тренировки может быть ключом к долголетию. Хотя силовые тренировки и упражнения для мобильности имеют свои преимущества, это, пожалуй, один из самых простых способов улучшить качество жизни с возрастом.
О том, какие упражнения могут улучшить ваш баланс, рассказывает Woman&Home.
Равновесие — это не только о том, чтобы оставаться в вертикальном положении, говорит Джои Булл, персональный тренер и эксперт по фитнесу для людей старше 40 лет. Это зеркало того, насколько хорошо ваш мозг, мышцы и органы чувств взаимодействуют. С возрастом, особенно во время менопаузы, наш баланс может незаметно ухудшаться.
Изменения в гормонах, таких как эстроген, влияют на тонус мышц, стабильность суставов и даже на то, как наш мозг (особенно мозжечок, область, ответственная за координацию, обрабатывает движения), — говорит она. Однако, работая с людьми всех возрастов, даже с теми, кто настаивает на «ужасном балансе», Джои увидела поразительное улучшение. Сосредоточенность, терпение и правильные упражнения всегда реагируют.
Вот 5 лучших упражнений для баланса:
Сидение и вставание со стула
Если вы знакомы с приседаниями, то это первое упражнение не должно быть для вас проблемой. Однако, даже небольшие упражнения на баланс существенно помогут улучшить ваше равновесие.
Вот как выполнять упражнение «сесть и встать»:
Сидя на своем обычном стуле, убедитесь, что ваши стопы ровно стоят на полу.
Слегка наклонитесь вперед, оттолкнитесь стопами и встаньте. Убедитесь, что задняя часть ног касается стула.
Медленно опуститесь назад, разводя бедра, чтобы они касались стула.
Повторите 10 раз.
Совет эксперта: Если у вас возникают трудности с этим упражнением, используйте стул с подлокотниками. Вы можете использовать подлокотники, чтобы улучшить свою силу и равновесие, но чтобы развивать уверенность в себе, выполняйте упражнение без использования рук.
Медленное наклонение на одной ноге
Медленное наклонение на одной ноге — это небольшое, но мощное движение, которое станет настоящим вызовом для тех, кто борется с равновесием, но это важное движение. Он восстанавливает симметрию мышц и восстанавливает выравнивание суставов, и является одним из лучших упражнений для квадрицепсов.
Вот как это сделать:
Стойте прямо, слегка поднимите одну ногу над полом назад, держа «хвост подогнутым».
Медленно сгибайте и выпрямляйте опорное колено в течение двух секунд вниз, двух секунд вверх.
Повторите упражнение 10 раз.
Совет эксперта: Следите за своим отражением, чтобы убедиться, что ваше бедро не выступает наружу, или колено не прогибается внутрь. И по мере того, как вы будете совершенствоваться, попробуйте несколько упражнений с закрытыми глазами.
Подъем пяток
Следующие два упражнения проще всего выполнять в паре, и вы можете делать их, ожидая, пока закипит чайник. Переступая с пяток на пальцы ног, вы улучшаете равновесие и увеличиваете силу стоп, лодыжек и икр.
Вот как выполнять подъемы пяток:
Стойте прямо, держась за опору, если нужно.
Поднимите пятки от пола, перенося вес на пальцы ног.
Задержитесь на 3 секунды, затем опуститесь контролируемо.
Повторите 10 раз.
Подъем пальцев ног
Подъемы пальцев ног — это то же упражнение, что и подъемы пяток выше, но наоборот. Вместо того, чтобы перекатываться на пальцы ног, вы перекатываетесь обратно на пятки.
Вот как выполнять подъемы пальцев ног:
Стойте прямо, держась за опору, если нужно.
Поднимите пальцы ног, перенося вес на пятки.
Задержитесь на три секунды, затем опуститесь контролируемо.
Быстрый шаг и остановка
Упражнение «Быстрый шаг и остановка» одновременно тренирует вашу ловкость и равновесие. Это также одно из лучших функциональных упражнений. Это имитирует реальную жизнь, улучшая способность мозга отправлять и получать быстрые нервно-мышечные сигналы, поддерживая острые рефлексы.
Вот как это делать:
Легко потупайте ногами по полу, как можно быстрее ступая на одном месте.
Резко остановитесь на одной ноге и задержитесь.
Повторите движение 10 раз.
Совет эксперта: Если упражнение «Быстрый шаг и остановка» кажется вам слишком легким, попробуйте закрыть глаза. Мы используем зрение для обработки информации о том, как наше тело стоит на одной ноге. Когда его забирают, мозгу приходится сильно полагаться на другие информационные пункты, которые могут быть менее эффективными, такие как суставы, мышцы и внутреннее ухо.
Признаки плохого равновесия
Простой тест на старение может помочь вам выявить, нуждается ли ваше равновесие в дополнительной нагрузке. Стойте на одной ноге. В 40 лет вы должны быть в состоянии удерживать положение примерно 20 секунд. В 50 и 60 лет — от 10 до 15 секунд. После этого возраста 8 секунд — хороший результат.
Если вы шатаетесь или вам нужно что-то схватить, ваше тело говорит вам, что пора уделить внимание вашему равновесию.
Добавление некоторых лучших упражнений для равновесия — это хороший способ сделать это, но есть также несколько простых изменений в образе жизни, которые вы можете внести. Ходите босиком, когда это безопасно, это укрепляет стабилизирующие мышцы стопы, и отдавайте приоритет осанке, поскольку хорошее выравнивание равно лучшему балансу. И продолжайте двигаться: танцуйте, занимайтесь садоводством или играйте. Движение — это топливо для мозга.