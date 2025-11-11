Топ-15 упражнений для идеальных ног: тренировка, которую можно сделать и дома, и в спортзале / © Associated Press

Реклама

Издание Tua Saúde предоставило советы, как построить эффективную тренировку дома или в зале с минимумом оборудования, но максимумом пользы.

Ни одна тренировка не начинается без разогрева. Несколько минут активной разминки и ваши мышцы и суставы вас поблагодарят. Это поможет избежать травм, улучшит подвижность и сделает упражнения более эффективными.

Идеальные варианты для разминки:

Реклама

боковые приседания,

мостики для активации ягодиц,

круговые движения бедрами, коленями и лодыжками.

Домашняя тренировка ног

Даже если у вас есть только коврик и пара гантелей, этого вполне достаточно.

Приседания. Классика, которая никогда не подводит. Приседания прокачивают квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и даже икры. Ноги на ширине бедер, спина ровная. Опускайтесь, будто садитесь на стул, пока бедра не станут параллельно полу. Повторяйте 10-15 раз в 3-4 подходах. Тяга. Это упражнение идеально для задней поверхности бедер и ягодиц. Держите гантели или гирю перед собой, с прямой спиной медленно опускайтесь вниз до ощущения натяжения в задней части бедер. Вернитесь в исходное положение. Мостик. Прокачайте ягодицы, лежа. Ложитесь на спину, стопы — на полу. Поднимите таз вверх, сожмите ягодицы и задержитесь на несколько секунд. 3 подхода по 15 повторений и эффект не заставит ждать. «Ослик». Одно из лучших упражнений для подтянутых ягодиц. Встаньте на колени и ладони, спина ровная. Поднимите одну ногу вверх, не разгибайте ее, сжимайте ягодицы. Повторите по 10-15 раз на каждую ногу. Отведение бедра. Упражнение для внешней части бедер и боков ягодиц. Лягте на бок, колени согнуты, лента-резинка над коленями. Поднимите вверх колено, не отрывайте стопу. Повторите 10-15 раз. Сумо-приседание. Вариация приседаний для внутренней поверхности бедер. Ноги широко, носки наружу. Опускайтесь вниз, пока бедра не станут параллельно полу. Для усложнения держите гантель или гирю. Выпады. Лучшая тренировка для баланса, силы и стройных бедер. Сделайте шаг вперед, оба колена под углом 90°. Вернитесь в исходное положение. 12-15 повторений на каждую ногу. Болгарские приседания. Секрет красивых бедер. Одну ногу поставьте на скамейку сзади, другую — перед собой. Опускайтесь, пока колено почти не коснется пола. Повторите 8-15 раз на каждую ногу. Подъем на носки. Финальный штрих для икр. Когда стоите, поднимайтесь на носки и задерживайтесь в верхней точке. 3 подхода по 12-15 раз.

Тренировка ног в спортзале

Если есть доступ к залу, добавьте немного железа. Это поможет нарастить силу и форму.

Жим ногами. Прокачивает бедра, ягодицы и заднюю поверхность ног. Спина плотно прижата к сиденью, колени не полностью выпрямляйте. Разгибание ног. Идеальное упражнение для передней части бедра. Плавно поднимайте и опускайте ноги, не рывками. Сгибание ног. Фокусируется на бедре. Медленные движения — лучший контроль. Сведение ног в тренажере. Работает над внутренней поверхностью бедер. Становая тяга. Классика для силы, тонуса и осанки. Спина всегда ровная, корпус — стабильный. Нордические сгибания. Суперэффективное упражнение для задней части ног. Контролируйте движение и работайте с собственным весом.

Мини-план тренировок

Дома:

Приседания — 3 подхода по 15 раз

Мостик — 3 подхода по 15 раз

Выпады — 3 подхода по 15 раз на каждую ногу — 3 подхода по 15 раз

Подъемы на носки — 3 подхода по 15 раз

Отдых между подходами: 30-60 секунд.

Реклама

В зале:

Жим ногами — 3 подхода по 10 раз

Разгибание ног — 3 подхода по 12 раз

Становая тяга — 3 подхода по 8 раз

Сведение ног — 3 подхода по 15 раз

Отдых между подходами: 60-90 секунд. Для тонуса — больше повторов с более легким весом. Для силы и объема — меньше повторов, но тяжелее нагрузка.

Ваши ноги носят вас каждый день, поэтому они заслуживают заботу. Не забывайте о днях отдыха, пейте воду, не форсируйте процесс и наслаждайся каждым движением. Сильные, подтянутые ноги — это не только о тренировках, это об уверенности в себе.