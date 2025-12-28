Топ-3 вида упражнений, которые действительно улучшают здоровье и физическую форму / © Associated Press

Реклама

Исследования National Institutes of Health показывают, что для настоящего эффекта нужны три типа упражнений: кардио, силовые и упражнения на баланс. Идеальное сочетание помогает не только улучшить физическую форму, но и уменьшить риск травм, а еще, сделать тренировку интереснее.

Кардио

Кардио или аэробные упражнения, помогают сердцу и легким эффективнее работать, улучшают выносливость и снижают риск таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые проблемы и некоторые виды рака. Что можно делать:

Активная прогулка

Подъем по лестнице или в гору

Танцы или аквааэробика

Велосипед или плавание на велосипеде

Работа по дому и саду

Советы:

Реклама

Начинайте с легкого разогрева и завершения упражнений, чтобы избежать травм.

Пейте воду, особенно если потеете.

Слушайте свое тело: головокружение, боль в груди или тошнота — сигнал остановиться.

Проверка интенсивности: если вы можете разговаривать во время упражнения — это умеренная активность, если только несколько слов — высокой интенсивности.

Силовые упражнения

Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, улучшают физическую функцию и делают повседневные дела легче, от поднятия со стула до ношения покупок.

Что можно делать:

Упражнения с собственным весом: приседания, планка и отжимания

Поднятие весов или работа с резиновыми лентами

Работа по дому и в саду, которая требует поднятия предметов

Советы:

Тренируйтесь по крайней мере два раза в неделю, работайте всеми группами мышц.

Избегайте перенапряжения.

Дышите во время упражнений: выдох при напряжении, вдох при расслаблении.

Начинающим лучше начинать без веса или с легкими эспандерами.

Баланс

Баланс — это способность держать тело стабильно как в движении, так и в состоянии покоя. Для пожилых людей упражнения на баланс уменьшают риск падений и травм.

Реклама

Что можно делать:

Тай-чи или йога

Стояние на одной ноге

Ходьба «пятка к носку»

Движения назад или в сторону

Использование балансировочной доски

Советы:

Начинайте медленно и осторожно.

Держите рядом стул или опору для безопасности.

Надевайте удобную обувь или занимайтесь босиком, чтобы лучше чувствовать поверхность.

Сочетание трех типов

Самое полезное для здоровья — сочетать кардио, силовые и баланс в недельном расписании. Некоторые активности уже включают в себя несколько типов:

Танцы и аквааэробика

Йога и тай-чи

Работа в саду

Спортивные игры

Такое сочетание не только делает тренировки более разнообразными, но и максимально эффективно укрепляет тело и улучшает самочувствие.

Реклама

Не ограничивайте себя одним видом активности. Комбинация кардио, силовых и упражнений на баланс поможет сохранить здоровье сердца, мышц и координацию, а еще подарит энергию для повседневной жизни. Начинайте с малого, слушайте свое тело и даже легкие движения ежедневно принесут пользу.