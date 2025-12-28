- Дата публикации
-
- Категория
- Фитнес
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-3 вида упражнений, которые действительно улучшают здоровье и физическую форму
Многие люди выбирают один вид физической активности и думают, что этого достаточно. однако, это не совсем так.
Исследования National Institutes of Health показывают, что для настоящего эффекта нужны три типа упражнений: кардио, силовые и упражнения на баланс. Идеальное сочетание помогает не только улучшить физическую форму, но и уменьшить риск травм, а еще, сделать тренировку интереснее.
Кардио
Кардио или аэробные упражнения, помогают сердцу и легким эффективнее работать, улучшают выносливость и снижают риск таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые проблемы и некоторые виды рака. Что можно делать:
Активная прогулка
Подъем по лестнице или в гору
Танцы или аквааэробика
Велосипед или плавание на велосипеде
Работа по дому и саду
Советы:
Начинайте с легкого разогрева и завершения упражнений, чтобы избежать травм.
Пейте воду, особенно если потеете.
Слушайте свое тело: головокружение, боль в груди или тошнота — сигнал остановиться.
Проверка интенсивности: если вы можете разговаривать во время упражнения — это умеренная активность, если только несколько слов — высокой интенсивности.
Силовые упражнения
Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, улучшают физическую функцию и делают повседневные дела легче, от поднятия со стула до ношения покупок.
Что можно делать:
Упражнения с собственным весом: приседания, планка и отжимания
Поднятие весов или работа с резиновыми лентами
Работа по дому и в саду, которая требует поднятия предметов
Советы:
Тренируйтесь по крайней мере два раза в неделю, работайте всеми группами мышц.
Избегайте перенапряжения.
Дышите во время упражнений: выдох при напряжении, вдох при расслаблении.
Начинающим лучше начинать без веса или с легкими эспандерами.
Баланс
Баланс — это способность держать тело стабильно как в движении, так и в состоянии покоя. Для пожилых людей упражнения на баланс уменьшают риск падений и травм.
Что можно делать:
Тай-чи или йога
Стояние на одной ноге
Ходьба «пятка к носку»
Движения назад или в сторону
Использование балансировочной доски
Советы:
Начинайте медленно и осторожно.
Держите рядом стул или опору для безопасности.
Надевайте удобную обувь или занимайтесь босиком, чтобы лучше чувствовать поверхность.
Сочетание трех типов
Самое полезное для здоровья — сочетать кардио, силовые и баланс в недельном расписании. Некоторые активности уже включают в себя несколько типов:
Танцы и аквааэробика
Йога и тай-чи
Работа в саду
Спортивные игры
Такое сочетание не только делает тренировки более разнообразными, но и максимально эффективно укрепляет тело и улучшает самочувствие.
Не ограничивайте себя одним видом активности. Комбинация кардио, силовых и упражнений на баланс поможет сохранить здоровье сердца, мышц и координацию, а еще подарит энергию для повседневной жизни. Начинайте с малого, слушайте свое тело и даже легкие движения ежедневно принесут пользу.