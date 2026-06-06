Топ-7 упражнений против боли в плечах: простой комплекс, который советует физиотерапевт

Топ-7 упражнений против боли в плечах / © Credits

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Плечевой сустав часто называют одним из самых сложных в человеческом теле. Именно он обеспечивает почти полную свободу движений: позволяет плавать, бросать мяч, доставать вещи с верхних полок и даже просто застегивать молнию на платье или пальто.

Но у этой свободы есть свою цена. В отличие от тазобедренного сустава, где кость надежно фиксируется в глубокой впадине, у плеча значительно менее стабильная конструкция. Специалисты сравнивают его с мячом для гольфа, который лежит на небольшой подставке. Именно поэтому стабильность плеча в значительной степени зависит от мышц, сухожилий и связок, которые его окружают.

Из-за этого боль в плечах рано или поздно возникает у большинства людей. Среди самых распространенных причин — артрит, синдром замороженного плеча, защемление тканей или ослабление ротаторной манжеты плеча. Поэтому издание The New York Times собрало рекомендации, которые помогают поддерживать силу, мобильность и здоровье плеч.

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По словам доктора Лоуренса Гулотта, для здоровья плечевого сустава критически важен баланс между силой и мобильностью.

Основную работу по поднятию рук выполняют дельтовидные мышцы — самые большие и мощные мышцы плечевого пояса. В то же время за внутреннее и внешнее вращение отвечает ротаторная манжета — группа из четырех меньших мышц.

Проблема в том, что многие люди активно тренируют только большие мышцы и забывают о мелких стабилизаторах. В результате возникает дисбаланс, который может стать причиной боли и ограничения подвижности.

Не менее важны окололопаточные мышцы — группа мышц вокруг лопаток. Именно они помогают удерживать лопатки в правильном положении и обеспечивают плавную работу плечевого сустава.

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Кроме силы, большое значение имеет подвижность грудного отдела позвоночника. Способность свободно поднимать руки над головой, а также сгибать и разгибать верхнюю часть спины напрямую влияет на здоровье плеч.

Комплекс упражнений для профилактики боли

Физиотерапевт Лида Малек рекомендует выполнять этот комплекс примерно 20 мин. Для занятий понадобятся легкие и средние гантели, а также небольшое полотенце. Новичкам достаточно одного подхода каждого упражнения. Со временем количество подходов можно увеличить до двух или трех.

Поднимание рук над головой

Это упражнение улучшает подвижность плечевого сустава.

Встаньте прямо и поставьте ноги на ширине плеч. Медленно поднимите руки перед собой и над головой, не прогибайте поясницу. Задержитесь на несколько секунд и плавно вернитесь в исходное положение.

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Рекомендовано выполнять два подхода по 10-15 повторений.

«Открытие книги»

Упражнение направлено на мобильность грудного отдела позвоночника.

Лягте на бок и согните колени под углом 90 градусов. Руки вытяните перед собой ладонями друг к другу. Верхнюю руку медленно поднимите вверх и отведите назад, позвольте грудной клетке раскрыться.

Выполняйте по два подхода по 10-15 повторений.

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Внешняя ротация плеча

Одно из важнейших упражнений для укрепления ротаторной манжеты.

Возьмите легкую гантель и поднимите руку до уровня плеча, согните локоть под прямым углом. Плавно разворачивайте предплечье вверх и оставляйте плечо неподвижным, а затем возвращайтесь обратно.

Рекомендовано два подхода по 10-15 повторений.

Подъемы рук по диагонали

Это упражнение одновременно нагружает ротаторную манжету и дельтовидные мышцы.

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Когда вы стоите с гантелями в руках, поднимайте прямые руки перед собой под углом, образуя букву V. Важно не поднимать плечи к ушам и контролировать движение.

Выполняйте три подхода по 10 повторений.

Обратное разведение

Упражнение укрепляет заднюю часть плеч.

Наклонитесь вперед примерно под углом 45 градусов, держите гантели в опущенных руках. Плавно разводите руки в стороны до уровня плеч и сводите лопатки.

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Оптимально выполнять три подхода по 8-12 повторений.

Наклонная тяга

Одно из лучших упражнений для перискапулярных мышц.

В положении наклона подтяните гантели к нижней части ребер, отводите локти назад и сводите лопатки. Возвращайтесь в исходное положение медленно и контролируемо.

Рекомендовано три подхода по 8-12 повторений.

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Упражнение «Y»

Лягте на живот и подложите под лоб свернутое полотенце. Вытяните руки вперед так, чтобы они образовывали букву Y. Поднимайте руки от пола, но сохраняйте тело неподвижным. Задерживайтесь в верхней точке на три секунды.

Выполняйте три подхода по 10 повторений.

Большинство проблем с плечами развивается постепенно. Часто человек годами не замечает снижения подвижности или ослабления стабилизационных мышц, пока не появляется дискомфорт или ограничение движений.

Именно поэтому регулярные упражнения на мобильность и укрепление плечевого пояса могут стать лучшей профилактикой. Они не только поддерживают здоровье суставов, но и улучшают осанку, снижают риск травм и помогают комфортно выполнять ежедневные дела.

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